Tips to Get Flat Tummy: पेट के मोटा होने के कई कारण होते हैं, जैसे फैट का बढ़ जाना, पेट फूलना या शारीरिक पोश्चर का खराब होना आदि। वजह कुछ भी हो, लेकिन मोटा और फूला हुआ पेट आपके शरीर को अनाकर्षक बनाता है और साथ ही मोटापे की वजह से उच्च रक्तचाप, डायबिटीज और थकान जैसी समस्याएं होने लगती हैं। पेट को सपाट करने के लिए लोग काफी मेहनत करते हैं, लेकिन प्रभावशाली नतीजे नहीं प्राप्त कर पाते हैं। कुछ तरीकों को अपनाकर आप अपने पेट को सिर्फ 7 दिन में ही सपाट बना सकते हैं, बस आपको इन्हें नियमित अपनाना होगा। आइये जानते हैं कि 7 दिन में पेट सपाट करने के लिए क्या करना चाहिए। Also Read - पेट की जिद्दी चर्बी 1 महीने में हो जाएगी कम, जब खाएंगे ये 5 फल

सात दिनों में फ्लैट टमी पाने के टिप्स (Tips to Get Flat Tummy in just 7 Days)

फ्लैट टमी के लिए करें एब्डॉमिनल मसल्स वर्कआउट

अगर पेट पर मौजूद अतिरिक्त फैट को जल्दी हटाना चाहते हैं, तो आपको रोजाना एब्डोमिनल मसल्स वर्कआउट करना चाहिए। यह वर्कआउट सीधा आपके पेट पर प्रभाव डालता हैं और संग्रहित फैट को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करके फैट बर्न करता हैं। जिससे आपको 7 दिन में ही फर्क दिखने लगेगा। Also Read - पेट के आसपास का फैट तुरंत होगा दूर, बस करने होंगे ये 3 आसान काम

1 दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना है जरूरी

पानी पीने से शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और शरीर में वाटर रिटेंशन की प्रक्रिया भी कम हो जाती है। जिस वजह से पेट फूलने की समस्या नहीं हो पाती और कोशिकाओं को आंतरिक कार्य करने के लिए पर्याप्त पानी मिलता है। इसलिए दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की कोशिश करें। Also Read - 2 मिनट की जापानी टेक्नीक से घटाएं शरीर से एक्स्ट्रा चर्बी और बेली फैट, जानें करने का सही तरीका

मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए करें वेट ट्रेनिंग

पेट पतला करने के लिए आपका मेटाबॉलिज्म रेट तेज होना चाहिए, जिससे शरीर अतिरिक्त फैट को ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करता है और नया फैट जमने नहीं देता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए आप वेट ट्रेनिंग का अभ्यास करें, जिससे फैट बर्निंग की प्रक्रिया तेज हो जाती है। वेट ट्रेनिंग में आपके शरीर को अधिक ऊर्जा की मांग होती है, जिसके लिए शरीर फैट को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करने लगता है।

हेल्दी डायट से फ्लैट टमी पाना है आसान

एक्सरसाइज और इन सभी तरीकों के साथ आहार का चुनाव भी काफी ध्यान से करना चाहिए। इस दौरान आप प्राकृतिक शुगर वाले खाद्य पदार्थ जैसे फल, सब्जियां और प्रोटीन आदि का सेवन करें। जिससे आपके शरीर में शुगर की मात्रा कम हो जाएगी और आपको अपना पेट जल्द ही पतला लगने लगेगा।

फ्लैट टमी पाने के लिए करें पुश-अप्स और पुल-अप्स

यदि आप पेट की चर्बी घटाने के साथ-साथ मसल्स भी बनना चाहती हैं तो हफ़्ते में तीन दिन सर्किट ट्रेनिंग करें। इसके लिए लंजेज, पुस-अप्स और पुल-अप्स जैसे व्यायाम करें। प्रत्येक एक्सरसाइज के कम से कम तीन सेट्स करें। एक सेट 15 रिपिटेशन्स का होना है। एक एक्सरसाइज करने के बाद एक मिनट तक रस्सी कूदें और फिर दूसरी एक्सरसाइज करें।

तनाव से रहें मुक्त, तभी घटेगी पेट की चर्बी

तनाव और चिंता के कारण शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है जिसके कारण पेट के आस-पास की चर्बी बढ़ने लगती है। किसी भी तरह की चिंता करने से बचें।

Tips for Belly Fat: ये हैं वो 4 चाय, जिन्हें पिएंगे तो तेजी से कम होगा बेली फैट