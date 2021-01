Tips for Weight Loss in Hindi: नए साल (New Year 2021) की शुरुआत हो चुकी है। बीता साल सबके लिए काफी बुरा रहा। कई तरह की मानसिक और शारीरिक समस्याओं से लोगों का सामना हुआ है। कोरोनावायरस के कारण हुए लॉकडाउन ने वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू किया। बाहर आना-जाना बंद होने से लोगों को कई शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। जो लोग जिम जाकर वर्कआउट करते थे, वजन कम करने के लिए घंटों मेहनत करते थे, उन्होंने दोबारा वेट गेन (Weight Gain) कर लिया। यहां तक कि जो दुबले-पतले थे, उन्होंने ने भी पेट, कमर के पास वजन बढ़ने की समस्या झेली। परेशान होने की जरूरत नहीं। आप इस नए साल पर कुछ लक्ष्यों को निर्धारित करके एक बार फिर से परफेक्ट बॉडी पा सकते हैं। इस साल वजन कम करने का न्यू ईयर रेजोल्युशन लिया है, तो कुछ खास टिप्स और नियमों का सख्ती से पालन (Weight Loss Tips for New Year) करना होगा। Also Read - एक महीने में पेट की चर्बी घटाने के लिए पिएं हल्दी वाली चाय, ये है बनाने का तरीका और अन्य लाभ

बीएमआई को जानकर वेट लॉस प्लान अपनाएं

आपका बॉडी मास इंडेक्स आपके सही वजन को बताता है। इसे जानने के लिए आपके शरीर के कुल किग्रा वजन को अपने शरीर की कुल मीटर लंबाई से भाग कर दें। इससे आपको आपका बीएमआई पता चल जाएगा और आप जान पाएंगे कि आपका वजन सही है, ज्यादा है या आप मोटापे के शिकार हैं। Also Read - Weight Loss Drink: वजन भी कम करती है नींबू वाली चाय, पेट की चर्बी घटाने के लिए इस समय करें सेवन

लक्ष्य निर्धारित कर फोकस करें उस पर

जब आपको बीएमआी के बारे में जानकारी हो गई है तो अपने वजन को लेकर अपना लक्ष्य निर्धारित करें। इसके लिए आप निश्चित करें कि आपको कितना वजन घटाना है और कितने समय में। शुरुआत में लक्ष्य कम रखें और समय के साथ इसे बढ़ा लें। Also Read - Weight Loss Diet: मोटापे से हैं परेशान, तो सुबह खाली पेट खाएं ये 5 चीजें वजन होगा तेजी से कम

वजन कम करने के लिए बनाएं प्लान

वजन घटाने के लिए समय के साथ योजना बनाएं। कई बार लोग सही योजना नहीं बनाते जिससे उनके लक्ष्य पूरे नहीं होते हैं। इसलिए ऐसी योजना बनाएं जिससे आप स्वस्थ तरीके से वजन कम कर पाएं।

वेट लॉस डाइट प्लान करें गंभीरता से फॉलो

स्वस्थ तरीके से वजन कम करने के लिए जरुरी है कि आप स्वस्थ डाइट का पालन करें। इसके लिए एक संतुलित डाइट प्लान बनाएं। वजन कम करने के लिए भूलकर भी भोजन नहीं छोड़े। इससे आपका मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा।

वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज करना भी है जरूरी

स्वस्थ तरीके से वजन कम करने के लिए व्यायाम करना बेहद जरुरी है। इसलिए एक हेल्थी एक्सरसाइज रुटीन का पालन करें। आप एरोबिक्स, जुम्बा या वेट ट्रेनिंग भी कर सकते हैं।