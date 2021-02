How to Lose Weight Fast in Hindi: हर कोई चाहता है कि वह शरीर से दुबला-पतला, फिट और हेल्दी रहे, लेकिन कई बार हमारी खुद की ही गलत आदतों से वजन बढ़ना (Weight Gain) शुरू हो जाता है। घंटों एक ही जगह बैठे रहना, शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं रहना, एक्सरसाइज का डेली लाइफ रूटीन से गायब रहना, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स आदि कई वजहें ऐसी हैं, जो शरीर में चर्बी को स्टोर करने लगती हैं और धीरे-धीरे आपका शरीर फैलने लगता है। आप मोटे होते चले जाते हैं और मोटापा (Obesity) कई रोगों को जन्म देने लगता है। Also Read - Ashwagandha for Weight Loss: वजन कम करने में अश्वगंधा कैसे है फायदेमंद, जानें यहां....

बेहतर है कि आप आज से ही अलर्ट हो जाएं और कुछ ऐसे ईजी वेट लॉस स्टेप्स (Weight loss tips) को फॉलो करें, जिसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वजन घटाने (How to weight loss quickly in Hindi) का सही तरीका पता होगा, तो आसानी से आप दस दिनों में ही 5 इंच वजन कम (Weight Loss) कर लेंगे। नीचे हम आपको 5 टिप्स के बारे में बता रहे हैं, जो आपका वजन सिर्फ 10 दिनों में 5 इंच कम कर सकते हैं।

30 मिनट वर्कआउट है जरूरी

यदि आपकी लाइफस्टाइल से एक्सरसाइज, योग, वर्कआउट बिल्कुल ही गायब है, तो समझ लें आप कम उम्र में ही ना सिर्फ मोटापे का शिकार होंगे, बल्कि कई अन्य शारीरिक समस्याएं आपको घेर लेंगी। बेहतर है कि आप सुबह उठकर सबसे पहला काम योग और कुछ एक्सरसाइज का अभ्यास करें। 30 मिनट प्रतिदिन एक्सरसाइज करने से शरीर में जमा चर्बी कम होगी। सुबह जब आप एक्सरसाइज करते हैं, तो शाम में किए जाने वाले एक्सरसाइज की तुलना में वजन तीन गुना कम होता है।

ग्रीन-टी पीकर वजन करें कम

सुबह खाली पेट दूध वाली चाय पीने की जगह ग्रीन-टी (Green Tea for Weight loss) का सेवन करना शुरू कर दें। ग्रीन-टी में मौजूद फ्लेवोनॉएड, कैफीन मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाते हैं। यह चाय फैट ऑक्सीडेशन, इंसुलिन एक्टिविटी को भी सुधार कर वजन कम करने में मदद करता है। प्रतिदिन आप एक कप ग्रीन टी का सेवन करते हैं, तो 40 फीसदी फैट कम हो सकता है।

कैलोरी से कर लें तौबा

खाना संतुलित मात्रा में खाएं। हेल्दी चीजों का सेवन करें। डाइट में कैलोरी कम शामिल करें। डाइटिशियन की मदद लें। वजन कम करने के लिए क्या खाना है और क्या नहीं, इसके लिए वेट लॉस डाइट चार्ट लें। कैलोरी कम करने के लिए नियमित एक्सरसाइज जरूरी है। जंक फूड, अधिक तेल-मसाले युक्त चीजों के सेवन से बचें।

खुद को रखें एक्टिव

सारा दिन बैठे रहेंगे, शरीर हिलेगा-डुलेगा नहीं, तो वजन बढ़ना (Weight Loss Tips in Hindi) तय है। शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं रहेंगे, तो वजन बढ़ने के साथ कई अन्य रोगों के होने की संभावना भी बढ़ जाती है। जरूरी है खुद को एक्टिव रखना। डेली लाइफस्टाइल में शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए दौड़ें, सीढ़ी चढ़ें-उतरें, सुबह वॉक पर जाएं। घर के नजदीक ऑफिस, मॉल, मार्केट है, तो पैदल जाएं। इस तरह से शरीर एक्टिव रहेगा और एक्सट्रा फैट भी नहीं जमा होगा।

भोजन करें चबा-चबा कर

कुछ लोगों को खाने के लिए भी दो पल फुर्सत का नहीं मिलता। जल्दबाजी में खाना भी ठीक से चबाकर नहीं खाते। याद रखें, आप भोजन के जरिए जो भी कैलोरी शरीर में अंदर पुहंचा रहे हैं और पाचन को दुरुस्त रखने के लिए 10 से 12 बार भोजन को चबा-चबाकर खाना चाहिए। खाना धीरे और चबाकर खाएं। जल्दी खाने से शरीर में कैलोरी जाएगी, जिससे वजन कम नहीं, बल्कि बढ़ने लगेगा। इन सभी वेट लॉस टिप्स को अपनाकर देखें, वजन कुछ ही दिनों में हो जाएगा कम।

