Exercises for obese people: मोटापा (Obesity) कई रोगों का जड़ होता है। हृदय रोग, हाई ब्लड प्रेशर, याद्दाश्त कमजोर होना, जोड़ों में दर्द (Joint pain), हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल आदि का खतरा बढ़ जाता है। आपको भी लग रहा है कि आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है या आप पहले से ही मोटापे (Obesity) की समस्या से ग्रस्त हैं, तो आज से ही वजन कम करने (weight loss) का काम शुरू कर दें। आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो तेजी से शरीर में जमी चर्बी यानी फैट गलाते हैं। इन एक्सरसाइज को करने के लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर या पार्क में भी इन सभी एक्सरसाइज को किया जा सकता है। हम आपको 5 ईजी वेट लॉस एक्सरसाइजेज (Weight loss exercises) के बारे में बता रहे हैं, इनके नियमित अभ्यास से आप (Exercises for weight loss in hindi) मोटापा को कम कर सकते हैं…

मोटापे से ग्रस्त लोगों के लिए 5 ईजी एक्सरसाइज

1 साइकिलिंग

मोटापे से ग्रस्त लोगों को शेप में वापस आने के लिए साइकिल चलाना चाहिए। जो लोग अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त (Exercises for obese people) हैं उन्हें साइकिल चलाना शुरू करना चाहिए। आप एक साइक्लिगं मशीन या साइकिल खरीद सकते हैं। इससे आपको तेजी से कैलोरी बर्न करने में मदद मिलेगी। यह फैट बर्न करके आपके पैरों और जांघों को टोन करने में भी मदद करेगा।

2 रनिंग

वजन कम करने के लिए, एक रनिंग भी एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसके लिये आपको अधिक मेहनत की आवश्यकता नहीं है लेकिन यह वजन कम करने में मदद करता है। शपे में वापस आने के लिए प्रतिदिन लगभग एक घंटे तक रनिंग करें।

3 जॉगिंग

न सिर्फ मोटापे से ग्रस्त लोग, बल्कि सामान्य लोगों को भी जॉगिंग करनी चाहिए। यह तेजी से वजन कम करने और फिट रहने में मदद करता है। जॉगिंग आसानी से कैलोरी बर्न करता है। सुबह में जॉगिंग करना बेहतर विकल्प है।

4 एरोबिक्स

मोटापे से ग्रस्त लोगों के लिए हैवी वर्कआउट करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए उन्हें एरोबिक्स और डांस करने से शुरूआत करना चाहिए। यह उन्हें फिजिकल मूवमेंट में लाएगा। धीरे-धीरे, आप जुम्बा और अन्य वेट ट्रेनिंग अभ्यास में शामिल हो सकते हैं।

5 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग

मोटापे से ग्रस्त लोगों के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आवश्यक है। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर शरीर को ताकत पाने में मदद करती है। यह आपको शरीर के उचित फंक्शन में भी मदद करता है।

