Walking After Meal Benefits: जब वेट लॉस (Weight Loss) की बात हो तो डायट और एक्सरसाइज दोनों की अपनी अहमियत है। वेट लॉस गोल अचीव करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कैलोरी-इंटेक (Calorie Intake) को कंट्रोल करना होगा। साथ ही वर्कआउट करके ज़्यादा कैलोरी बर्न (Calorie Burn) करनी चाहिए। लेकिन, इसके अलावा भी आप कुछ छोटी-मोटी चीज़ें कर सकते हैं। जिससे, आपका वेट लॉस (Weight Loss Tip) तेज़ी से हो सकता है। ऐसी ही एक ट्रिक है खाने के बाद (Walking After Meal) वॉक करना। दरअसल, वॉकिंग सबसे आसान और असरदार एक्सरसाइज़ है। इसीलिए, अगर आप स्मार्ट तरीकों से वॉकिंग (Walking After Meal benefits) करेंगे तो आपको वेट लॉस करने में भी आसानी होगी। (Tip for Weight Loss in hindi.)

खाना खाने के बाद करें वॉक (Walking After Meal Benefits):

भोजन करने के बाद वॉक (Walking After Meal) करने से ना केवल वजन कम होता है। बल्कि, इससे ब्लड शुगर लेवल भी मैनेज किया जा सकता है। दरअसल, 2013 में छपी एक स्टडी के अनुसार खाना खाने के बाद केवल 15 मिनट वॉक करने से ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से नहीं बढ़ता है। खासकर, टाइप 2 डायबिटीज़ के लोगों के लिए यह एक्सरसाइज़ बहुत मददगार होती है। ब्लड शुगर बढ़ने (Walking After Meal benefits in Diabetes) की ही वजह से ज़्यादातर लोगों का वजन बढ़ जाता है। इसीलिए, वॉक करने से ब्लड ग्लूकोज़ का स्तर कम प्रभावित होगा और आप वेट मैनेज कर सकेंगे।

इसी तरह वॉक करने से आपका भोजन आसानी से पाचनतंत्र तक पहुंचेगा और वह तेज़ी से पच भी जाएगा। इससे, आपको पेट की समस्याएं नहीं होंगी और दोबारा जल्दी भूख भी नहीं लगेगी।

वॉक करने का सही तरीका (Tip for Weight Loss):

खाना खाने के बाद कम से कम 15 मिनट की वॉक करें। खाना खाने के एक घंटे के भीतर ही वॉक करें।

भोजन के बाद ज़रूरी नहीं कि आप वॉक करने बाहर जाएं। आप अपने घर में भी चहलकदमी कर सकते हैं।

वॉक की बजाय सीढ़ियां चढ़ने-इतरने की भी एक्सरसाइज़ की जा सकती है। (How to Walk)

बहुत तेज़ी से भागने या ब्रिस्क वॉक करने से बचें। इससे पेट से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं।

सप्ताह में 5 दिन 30 मिनट की वॉक करने से मेटाबॉलिज़्म तेज़ होगा और आप वेट लॉस कर पाएंगे।

