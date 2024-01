गलत समय पर वॉक करने से कभी कम ना होगा मोटापा, जानें वेट लॉस के लिए वॉक करने का सही समय

क्या आप पैदल चलकर अपना वजन कम करना चाहते हैं तो जान लें दिन में किस समय वॉक करने से वेट लॉस होगा तेजी से।

Walking for weight loss:सुबह-सवेरे वॉक करना या पैदल चलने की आदत ना केवल आपको फ्रेश और एनर्जेटिक बनाती है बल्कि इससे आपकी हेल्थ को भी कई तरह से फायदे (benefits of walking) पहुंचते हैं। वॉक करना सबसे आसान एक्सरसाइज (easy exercise) मानी जाती है और लोग अपनी सुविधा के अनुसार दिन में किसी भी वक्त और कितनी भी देर तक आप वॉक कर सकते हैं। कई स्टडीज में कहा गया है कि नियमित वॉक करने की आदत से कई बीमारियों का रिस्क कम होता है। वहीं तेजी से बढ़ रही मोटापे (obesity) की बीमारी और उसके साइड-इफेक्ट्स (obesity and health hazards) से बचने के लिए भी वॉक करना एक अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तेजी से वेट लॉस करने के लिए दिन में एक खास समय वॉक करना सबसे अधिक कारगर और फायदेमंद साबित हो सकता है। आइए जानें वेट लॉस के लिए दिन में किस समय पैदल चलना है सबसे ज्यादा फायदेमंद। ( What is the best time for walking in the day for weight loss in Hindi)

दिन में कब करें वॉक ताकि कम हो तेजी से वजन?

जर्नल ओबेसिटी (Journal Obesity) में कुछ समय पहले प्रकाशित एक स्टडी में कहा गया कि, वेट लॉस के लिए वॉक करना एक बहुत ही कारगर एक्सरसाइज है। स्टडी में यह भी बताया गया कि वजन कम करने के लिहाज से वॉक करने के लिए सबसे अच्छा समय क्या है। स्टडी के निष्कर्षों के अनुसार सुबह 7 बजे से 9 बजे का समय वॉक करने के लिए बेहतरीन (morning walk is beneficial for weight loss) होता है। स्टडी में यह भी कहा गया कि जो लोग सुबह वॉक नहीं कर पाते वे इवनिंग वॉक के लिए जा सकते हैं। रात में खाने के बाद वॉक करना भी फायदेमंद साबित हो सकता है।

वॉक शुरू करने से पहले करें ये काम

वॉक करते समय एक बात का ध्यान जरूर रखें कि आप जितनी कैलोरी भी लेते हैं उतनी कैलोरी बर्न जरूर करें। कई बार लोग आधे या पूरे एक घंटे वॉक करते हैं लेकिन उनका वजन कम नहीं होता। इसका कारण (no weight loss after walking) ज्यादा कैलोरी वाला भोजन खाने की आदत हो सकती है। इसीलिए, आपको एक्सरसाइज के साथ-साथ वजन कम करने के लिए अपनी डाइट पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए। अपने रोजमर्रा के भोजन में लो-कैलोरी लेकिन पेट भरने वाले फूड्स का समावेश करें। धीरे-धीरे अपनी डाइट में पोर्शन कंट्रोल (कम मात्रा में खाना) का नियम भी फॉलो करना शुरू करें। लेकिन, यह सब करने से पहले अपने डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट और फिटनेस ट्रेनर से सलाह-मशविरा जरूर करें।

सुबह वॉक करने के फायदे (Amazing health benefits of Morning walk)

बढ़ते वजन से परेशान लोगों को मोटापा बढ़ने से रोकने में मदद होती है।

ब्लड प्रेशर लेवल को नियंत्रित रखने में मदद होती है।

रखने में मदद होती है। डायबिटीज के मरीजों को दोहरा फायदा होता है। वॉक करने से उनका वजन भी कम होता है और शुगर लेवल कंट्रोल होता है।

डाइजेस्टिव सिस्टम को काम करने में सहायता होती है जिससे कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं कम होती हैं।

तनाव कम होता है और नींद से जुड़ी समस्याएं कम होती हैं।