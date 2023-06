सर्दियों में खुद को फिट रखने के लिए करें ये इजी एक्सरसाइज, नहीं बढ़ेगा थोड़ा-सा भी वजन

यहां पढ़ें कुछ ऐसी ही टिप्स जो ठंड के मौसम में आपको सही तरीके से एक्सरसाइज करने और वेट मेंटेन करने में काम आएगा।

Exercise Tips For Winters: सर्दियों के मौसम में लोगों का वजन गर्मियों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ता है। कुछ स्टडीज में इसकी वजहें भी गिनायी गयीं हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार सर्दियों में अधिक मात्रा में खाने, मीठी चीजों का अधिक सेवन, चाय-कॉफी और अल्कोहल का सेवन करने के अलावा कम एक्सरसाइज करना और अधिक आराम करना मोटापा बढ़ने के कारण हो सकते हैं। (Exercise Tips For Winters In Hindi)

ठंड की वजह से अक्सर लोग देर से उठते हैं और मॉर्निंग वॉक (Morning Walk) और एक्सरसाइज नहीं कर पाते। ऐसे में लोगों को वजन बढ़ने से रोक पाना मुश्किल हो जाता है। वहीं, फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में अगर आप थोड़ा स्मार्टली अपना वर्कआउट प्लान तैयार करें और कुछ खास तरीके की एक्सरसाइजेस करें तो इससे आपको एक्टिव और फिट रहने में मदद होती है। यहां पढ़ें कुछ ऐसी ही टिप्स जो ठंड के मौसम में आपको सही तरीके से एक्सरसाइज करने और वेट मेंटेन करने में काम आएगा। (How to exercise correctly in winter season in Hindi.)

सर्दियों के लिए एक्सरसाइज टिप्स (Tips for exercising in winters in Hindi)

वार्म जरूर करें (Warm up is must before exercise)

किसी भी तरह की एक्सरसाइज करने से पहले वार्म-अप करना महत्वपूर्ण है। यह सर्दियों में वर्कआउट (exercising in winters) शुरु करने और उसके फायदे पाने के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। अच्छी तरह से वार्म-अप करने से सर्दियों में चोट लगने का रिस्क कम होता है। इसी तरह मसल्स को डैमेज (damaging the muscles) पहुंचने का रिस्क भी कम होता है। जबकि, यह रक्त के संचार को भी बेहतर रखता है। (Benefits of warm before exercise in winters)

दरअसल, जब शरीर का तापमान (body temperature) मौसम के तापमान के अनुरूप नहीं होता तो इससे चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए, अपनी एक्सरसाइज की इंटेसिंटी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा-बहुत वार्म अप करना चाहिए।

स्ट्रेचिंग करें (stretching exercise benefits in winters )

शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी (flexibility) बढ़ाने और चोट लगने जैसी स्थितियों से बढ़ने के लिए स्ट्रेचिंग (Stretching) जैसी एक्सरसाइजेस बेहतर साबित हो सकती हैं। वहीं, स्ट्रेचिंग करने से तकलीफ और दर्द से भी आराममिलता है और चोट या डैमेज से रिकवर करने में भी मदद होती है।

आप स्ट्रेचिंग का अभ्यास वार्म-अप के तौर पर कर सकते हैं। 5-10 मिनट की स्ट्रेचिंग काफी होती है। अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार स्ट्रेच एक्सराइज चुनें और उसका अभ्यास करें।

जॉगिंग करें (Jogging in winters)

सर्दियों में सुबह या शाम में जॉगिंग करना एक अच्छा तरीका है फिट और एक्टिव रहने का। वॉक करना (walking), ब्रिस्क वॉकिंग (brisk walking) करना और तेजी से चलने जैसी हल्की-फुल्की एक्सरसाइज सर्दियों में की जा सकती है। वॉक एक अच्छी कार्डियो एक्सरसाइज (cardio exercise) है। इससे ब्लड सर्कुलेशन (Blood circulation) बढ़ता है और इससे शरीर का तापमान भी बढ़ता है। इससे ठंड से बचने में मदद होती है। (benefits of walking exercises in winter season)

ठंड के मौसम में घर के बाहर जाकर कसरत कर पाना संभव ना हो तो लोग घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सर्दियों में रनिंग, वॉक करने के अलावा साइकिल चलाने, बाइकिंग, डांसिंग और रस्सी कूदने जैसी वर्कआउट कर सकते हैं।

