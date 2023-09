सिर्फ 5 मिनट रोजाना इन 2 योगासान से अभ्यास से बाजू की लटकती चर्बी होगी कम, कुछ ही दिनों दिखने लगेंगे फिट

Yoga for Armpits : बाजूओं की चर्बी को घटाने के लिए आप नियमित रूप से कुछ योग का अभ्यास कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में-

Yoga for Armpits : शरीर के बढ़ते मोटापे को कंट्रोल करने के लिए हम कई तरह योग और एक्सरसाइज का सहारा लेते हैं। अक्सर हम चाहते हैं कि हमारा बेली फैट कम हो, इसके लिए हम कई तरह के प्रयास करते हैं। लेकिन हम में से कई ऐसे लोग हैं, जिनके पेट की चर्बी कम होती हैं लेकिन बाजू के आसपास की चर्बी काफी ज्यादा होती है। बाजू के आसपास की चर्बी ज्यादा होने से लुक काफी ज्यादा खराब नजर आता है। खासतौर पर जब आप स्लीव्स पहनते हैं, तो आप काफी ज्यादा मोटे नजर आते हैं। ऐसे में आपको अपने बाजू की चर्बी को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। आज हम आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइज बताएंगे, जिससे बाजू की चर्बी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं बाजू की चर्बी घटाने वाले ( How do you get rid of fatty armpits? ) योगासन -

बिटिलासन - Cat-cow

बिटिलासन को कैट पोज भी कहा जाता है। वहीं, कई लोग इसे काउ पोज के नाम से भी जानते हैं। संस्कृत में इस आसान को मार्जरासन कहा जाता है। अगर आप अपनी बाजू की चर्बी को घटाना चाहते हैं, तो इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। इससे रीढ़ की हड्डियों और पीठ की मांसपेशियों को मजबूती मिल सकती है। आइए जानते हैं इस योग को करने की विधि-

इस योगासान को करने के लिए सबसे पहले एक मैट बिछाकर इसपर बैठ जाएं। इस दौरान आपके हाथ आपके कंधों के नीचे होने चाहिए और आपके घुटने आपके कूल्हों के नीचे होने चाहिए।

अब सांस छोड़ें और अपनी रीढ़ को एक आर्च (बिल्ली की स्थिति) में फैलाएं। आपका सिर आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ संरेखित होने के लिए नीचे की ओर झुकाएं।

फिर सांस लें और अपनी छाती को ऊपर की ओर उठाएं, अपनी रीढ़ और पेट को फर्श की दिशा में मोड़ते हुए (गाय की स्थिति) अपने मध्य भाग को नीचे आने दें।

अब गहरी सांस लेते हुए और फिर बाहर छोड़ते हुए दोनों स्थितियों के बीच जाएं।

इस मुद्रा को कम से कम 5 बार जरूर दोहराएं।

अधोमुख श्वानासन योग - Downward-facing dog

यह आपके बाजू की चर्बी को घटाने में प्रभावी हो सकता है। इस योग से कंधों, बाजू, रीढ़ की हड्डियों को मजबूती मिल सकती है। नियमित रूप से अधोमुख श्वानासन योग का अभ्यास करने से आपकी बाजू और पेट की चर्बी कुछ ही दिनों में कम हो सकती है।

मोट के बीच में घुटनों को टेकक रुकें और फिर अपनी मुद्रा में वापस आ जाएं। दिन में कम से तम 5 बार इस मुद्रा को दोहराएं।

बाजू की चर्बी को घटाने के लिए आप इन दोनों योग का अभ्यास कर सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि अगर आप पहली बार योग का अभ्यास करने जा रहे हैं, तो इस स्थिति में अपने हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें।

