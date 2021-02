तमन्‍ना भाटिया फिल्‍म इंडस्‍ट्री की एक जानी-मानी एक्‍ट्रेस हैं। बाहुबली फेम तमन्‍ना भाटिया अक्‍सर सोशल मीडिया पर पोस्‍ट कर अपने फैन्‍स से जुड़ी रहती हैं। तमन्‍ना के फैंस सिर्फ उनकी एक्टिंग ही नहीं बल्कि उनकी अदाओं और उनकी फिटनेस (Tamannaah Bhatia Fitness) के भी फैन हैं। तमन्‍ना अपनी फिटनेस को लेकर काफी सीरियस रहती हैं और इसे बनाए रखने के लिए निरंतर वर्कआउट करती रहती हैं। अगर आप एक्‍ट्रेस का इंस्‍टाग्राम अकाउंट देखेंगे तो तमन्‍ना आए दिन अपने फिटनेस रुटीन (Tamannaah Bhatia Fitness Routine) को फैन्‍स के साथ पोस्‍ट या स्‍टोरीज के द्वारा शेयर करती रहती हैं। हाल ही में तमन्‍ना ने एक पोस्‍ट वर्कआउट फोटो शेयर की है। इस पोस्‍ट में तमन्‍ना ने वर्कआउट के बाद की फोटो शेयर की है और कैप्‍शन लिखा है “बॉडी वही हासिल करती है जिस पर दिमाग विश्‍वास करता है ” (The body achieves what the mind believes.) पोस्‍ट के साथ ही तमन्‍ना ने #SlowAndSteady #KeepGoing #postworkoutglow हैशटैग भी शेयर किए हैं। Also Read - Nora Fatehi Beauty Secrets: 29 साल की हुईं नोरा फतेही, आज मना रही हैं अपना बर्थडे, जानिए नोरा के 3 ब्यूटी हैक्स और ग्लोइंग स्किन का राज

2 महीने में भी संभव है बॉडी को शेप में लाना

एक्‍ट्रेस तमन्‍ना भाटिया का कहना है कि चाहे फिटनेस (Tamannaah Bhatia Fitness) हो या कोई और चीज हो, किसी भी चीज का रिजल्‍ट धीरे-धीरे ही मिलता है। अगर आप अपना वजन घटाकर या बढ़ाकर फिट होना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निरंतर अभ्‍यास करना होगा। यह सच है कि रातों रात कोई भी चीज नहीं होती है लेकिन लगन और मेहनत से उसे हासिल किया जा सकता है।। तमन्‍ना भाटिया ने इंस्‍टाग्राम पर एक पोस्‍ट किया था जिसमें वो एक्‍सरसाइज करती दिखीं और इसके साथ उन्‍होंने एक कैप्‍शन लिखा था, जिसका मतलब है “आपको कुछ अलग नहीं करना है बस किसी भी चीज को लगातार करना है। 2 महीने की लगातार और मॉनिटर्ड एक्‍सरसाइज के बाद मैं अपनी पहली बॉडी शेप में वापिस आ चुकी हूं💪🏼!” गौरतलब है कि तमन्‍ना भाटिया भी कोरोना संक्रमण का शिकार हुई थी। कोरोना के बाद उनके वजन में परिवर्तन आया था लेकिन 2 महीने तक लगातार वर्कआउट कर तमन्‍ना भाटिया अपनी पहली जैसी बॉडी शेप (Tamannaah Bhatia Fitness) को पाने में कामयाब रही हैं।

सिर्फ यही नहीं, तमन्‍ना भाटिया अक्‍सर इंस्‍टाग्राम पर अपने फिटनेस सेशन को शेयर करती रहती हैं। यकीनन जो भी एक्‍सरसाइज करने के लिए इंसपिरेशन चाहते हैं उनके लिए तमन्‍ना भाटिया के ये पोस्‍ट काफी मददगार साबित होंगे।