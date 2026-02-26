तमन्ना भाटिया के ट्रेनर ने बताया वजन कम करने का सबसे आसान तरीका, हर कोई कर सकता है फॉलो

तमन्ना भाटिया के फिटनेस ट्रेनर सिद्धार्थ सिंह ने वजन घटाने का ऐसा तरीका शेयर किया है, जिसे फॉलो करना बहुत ही आसान है।

Tamannaah Bhatia Fitness Trainer share easiest Way To Lose weight : क्या आप भी वजन घटाने की प्लानिंग कर रहे हैं और हर रोज किसी न किसी स्टेप पर फेल हो जाते हैं? तो कुछ पलों के लिए रुक जाइए। वजन घटाने के लिए आपको ज्यादा हैवी एक्सरसाइज, महंगे डाइट प्लान और बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की बजाय अपनी खाने की थाली में छोटे-छोटे बदलाव करने की जरूरत है।

ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा कहना है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया और सेलिब्रिटी फिटनेस इंस्ट्रक्टर सिद्धार्थ सिंह का। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में सिद्धार्थ सिंह ने वजन घटाने का सबसे आसान तरीका बताया है, जिसे कोई भी आसानी से फॉलो (Wajan Ghatane ke Liye Kya Karen) कर सकता है।

वजन घटाने के लिए प्लेट स्ट्रक्चर है जरूरी

इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करते हुए सेलिब्रिटी फिटनेस इंस्ट्रक्टर सिद्धार्थ सिंह ने बताया है कि ज्यादातर लोगों को वजन घटाने के लिए नई डाइट की जरूरत नहीं होती है। उन्हें बेहतर प्लेट स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। किसी व्यक्ति का अगर प्लेट स्ट्रक्टर सही होता है तो उसका वजन तेजी से कम होता है। आइए जानते हैं वजन घटाने के लिए प्लेट स्ट्रक्टर कैसा होना चाहिए?

1 हिस्सा पाम प्रोटीन- वजन घटाने के लिए थाली का सबसे अहम हिस्सा है पाम प्रोटीन का। पाम प्रोटीन के लिए आप थाली में चिकन, पनीर, टोफू, दाल और अंडे को शामिल कर सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि दिन के हर खाने में पाम प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। बिना पाम प्रोटीन (Wajan ghatane ke liye Protein) को डाइट में शामिल किए आप वजन नहीं घटा सकते हैं। 1 मुट्ठी स्मार्ट कार्ब्स- सिद्धार्थ सिंह कहते हैं कि अक्सर लोगों का मानना होता है कि कार्ब्स खाने से वजन बढ़ता है, लेकिन यह बात पूरी तरह से गलत है। कार्ब्स को सही तरीके से प्लेट में शामिल किया जाए तो वजन को घटाने में मदद मिल सकती है। वजन घटाने के दौरान आप अपनी प्लेट में एक मुट्ठी कार्ब्स जैसे रोटी, चावल या शकरकंद जैसे ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। 2 मुट्ठी सब्जियां- वजन घटाने के लिए खाने की हर प्लेट में सब्जियों का होना बहुत जरूरी है। हरी सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रहता है। इससे बार-बार खाने की क्रेविंग कम होती है और वजन घटाने में मदद मिलती है।

हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि अगर आप एक बिजी प्रोफेशनल हैं और 5 से 7 kg वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कार्ब्स हटाने से ज्यादा जरूरी है अपनी प्लेट को बैलेंस करना। इन दिनों आप भी वजन घटाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आज ही अपनी प्लेट को संतुलित करने की कोशिश करे।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।