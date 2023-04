फास्ट वेट लॉस के लिए करते हैं ज्यादा एक्सरसाइज तो हो सकते हैं Overtraining Syndrome का शिकार, ये 6 प्रॉब्लम्स हैं इसके लक्षण

जब आपके शरीर में ये 6 तरह की परेशानियां दिखायी दें तो आप समझ सकते हैं कि आप जरूरत से अधिक एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपके शरीर को इससे परेशानी हो रही है।

Side Effects Of Over Exercising: फिजिकली एक्टिव रहना या जिम जाकर वर्कआऊट करना ओवरऑल हेल्थ के लिए फायदेमंद जरूर है| लेकिन अगर एक्सरसाइज को सही ढंग से शुरू न किया जाए या बहुत देर तक एक्सरसाइज की जाए तो इससे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। तेजी से रिजल्ट्स पाने या फास्ट वेट लॉस के लिए अक्सर लोग जिम में बहुत देर तक एक्सरसाइज करते हैं या इंटेंस एक्सरसाइज (intense Exercise ) करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन, ऐसा करने से हेल्थ पर गम्भीर परिणाम हो सकते हैं। डॉ.अनूप महाजनी, कन्स्लटंट इंटरवेन्शनल कार्डिओलॉजिस्ट, मेडिकवर हॉस्पिटल, नवी मुंबई (Dr. Anup Mahajani, Medicover Hospital, Sector 10, Kharghar, Navi Mumbai) बता रहे हैं बहुत अधिक एक्सरसाइज करने के नुकसान और इससे होने वाले साइड-इफेक्ट्स (Side Effects Of Over Exercising In Hindi) के बारे में।

डॉ. महाजनी का कहना है कि, कई बार लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं हो पाता कि वे जिम में अपनी बॉडी के साथ जबरदस्ती कर रहे है या अपनी क्षमता से अधिक एक्सरसाइज कर रहे हैं। लेकिन,जब लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर द्वारा इसके कुछ संकेत भी दिए जाते हैं। डॉ. महाजनी के अनुसार, जब आपके शरीर में ये 6 तरह की परेशानियां दिखायी दें तो आप समझ सकते हैं कि आप जरूरत से अधिक एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपके शरीर को इससे परेशानी हो रही है।

डॉ. अनूप महाजनी का कहना है कि ये सभी समस्याएं ओवर ट्रेनिंग सिन्ड्रोम (Overtraining Syndrome) के लक्षण हो सकती हैं। यह एक ऐसी समस्या है जो उन लोगों को होती है जो जरूरत से ज्यादा कसरत करते हैं। इसी तरह बिना ट्रेनर की सलाह के एक्सरसाइज (exercising without trainer) करने से भी इस तरह की परेशानियां हो सकती हैं। आइए जानें कौन-सी प्रॉब्लम्स हैं ये-

अधिक एक्सरसाइज करने से हो सकती हैं ये प्रॉब्लम्स (Health problems caused by over exercising )

मांसपेशियों में दर्द

जिम शुरू करने के बाद हर किसी को 3-4 दिनों तक मसल्स में दर्द (Pain In Muscles) महसूस होता है| लेकिन एक हप्ते बाद भी अगर मांसपेशियो में गम्भीर दर्द महसूस हो या मसल्स में किसी तरह की चोट या डैमेज की समस्या हो तो यह इस बात का संकेत है कि कि आप गलत तरीके से वर्कआउट कर रहे है| शरीर की आवश्यकता से भी ज्यादा उसपर तनाव देने के वजह सेभी दर्द शुरू हो जाता है| कई बार मांसपेशियों का दर्द लगातार बना रहता है जो ज्यादा व्यायाम करने के चलते होता है| इसी तरह वेटलिफ्टिंग एक्सरसाइज (Weightlifting exercise) करते समय शरीर की क्षमता से अधिक वजन उठाने से भी इस तरह का दर्द हो सकता है| (reasons of muscles pain after workout)

बहुत अधिक थकान महसूस करना

जिम या किसी भी तरह का व्यायाम करने बाद थोडी देर तक थकान (Fatigue after exercise) महसूस होती ही है| अक्सर यह थकावट कसरत करने के बाद अगले 4-5 मिनटों में ठीक हो जाती है। लेकिन, जब एक्सरसाइज करने बाद बहुत देर तक थकान बनी रहे और आराम महसूस ना हो, तो ऐसे में आपको खुद के वर्कआउट के तरीके पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कई लोग जिम करने से पहले कुछ खानापसंद नहीं करते और खाली पेट ही एक्सरसाइज (exercising on empty stomach) करने लगते हैं। यह भी शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। जिम में एक्सरसाइज करने के लिए शरीर को शक्ति की जरूरत पड़ती है। इसीलिए, जिम जाने से पहले थोड़ा-बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट (eating breakfast before workout) जरूर करें।

तनाव और चिड़चिड़ापन होता है महसूस

जिम करने के बाद बॉडी रिलैक्स्ड और हल्का महसूस करती है और मूड भी अच्छा होता है। लेकिन कुछ लोगों को एक्सरसाइज करने के बाद चिड़चिड़ापन महसूस होता है। इसकी वजह यह हो सकती है कि या तो आप भूखे हैं या आपने बहुत अधिक एक्सरसाइज कर ली है। दरअसल, ज्यादा वर्कआउट करने से स्ट्रेस हार्मोन्स का निर्माण अधिक होता है। जिससे मूड स्विंग्स, फोकस करने में दिक्कत, कमजोरी महसूस करने, उदासी और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। (irritation after workout)

स्टैमिना कम होना

जिम में जाने से शरीर का स्टैमिना (body stamina) बढ़ सकता है। लेकिन, बहुत अधिक एक्सरसाइज करने से इसका उल्टा असर भी हो सकता है और स्टैमिना तेजी से कम हो सकता है। दरअसल, ज्यादा एक्सरसाइज करने से शरीर पर प्रेशर भी अधिक बढ़ता है। इससे धीरे-धीरे आपकी एक्सरसाइज करने की क्षमता कम होने लगती है और आप जल्दी थकने लगते हैं।

अनिद्रा और स्लीपिंग डिसॉर्डर्स

एक्सरसाइज करने से स्लीपिंग पैटर्न भी बेहतर बनता है। लेकिन, जिन लोगों को एक्सरसाइज करने के बाद ठीक तरीके से सो पाने में दिक्कत हो या उन्हें रात में जागने की परेशानी हो जाए तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आप सही तरीके से वर्कआउट नहीं कर रहे हैं या आपकी शरीर को पर्याप्त मात्रा में आराम नहीं मिल रहा। (Effects of workout on sleeping pattern)

वजन बढ़ जाना

जिम में वर्कआउट करने से जहां वेट मैनेजमेंट में मदद होती है वहीं, अगर आपका वजन कम होने की बजाय बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि वर्कआउट के बीच में आप ब्रेक कम लेते हैं और आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं कर पाती। रोज़ाना जिम जाकर एक्सरसाइज करने और कम आराम करने से पुरुषों के टेस्टोरॉन्स लेवल पर भी इसका असर पड़ता है। इससे शरीर में स्ट्रेस बढ़ाने वाले हार्मोन्स कॉर्टिसोल का लेवल भी बढ़ता है। कॉर्टिसोल की वजह से लोगों का वेट तेजी से बढ़ सकता है।

ओवर ट्रेनिंग सिन्ड्रोम (OTS) से बचने के लिए क्या करना चाहिए? (How to prevent Over Training Syndrome)

थकान और अन्य परेशानियों से बचने के लिए डॉ. अनूप महाजनी कुछ बातों का ध्यान रखने की सलाह देते हैं जैसे-

किसी योग्य ट्रेनर की देखरेख में ही एक्सरसाइज करें।

वर्कआउट के साथ-साथ डाइट (diet with workout) पर भी ध्यान दें।

खाली पेट वर्कआउट ना करें।

ना करें। जिम जाने से पहले 2 केले खा कर जाएं। (Eating bananas before excersize)

एक्सरसाइज करने से पहले वॉर्म-अप जरूर करें।

तेजी से वेट लॉस करने के लिए अचानक से इंटेंस एक्सरसाइज ना शुरू करें। धीरे-धीरे एक्सरसाइज का समय और गति बढ़ाएं।

हार्ट डिजिज, डायबिटीज (Diabetes) या हाई बीपी (High BP) से पीड़ित लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर से अच्छी तरह बात करें और उनकी सलाह के अनुसार ही एक्सरसाइज का प्लान बनाएं।