Side Effects Of Mobile: सुबह टहलते समय मोबाइल का करते हैं इस्तेमाल? हो सकते हैं सेहत को ये 3 नुकसान

Side Effects Of Using mobile during Morning Walk: आजकल लोगों में मोबाइल के इस्तेमाल की आदत इतनी बढ़ गई है कि उन्हें नाश्ता-खाना मिले ना मिले, उनका मोबाइल जरूर उन्हें मिल जाना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जो रात में बिस्तर पर ही अपना मोबाइल रखकर सोते हैं। उठते-जागते, खाते, ऑफिस का काम करते हुए भी मोबाइल से दूरी नहीं बढ़ती है। मोबाइल का इस्तेमाल जिस तरह से लोगों के बीच बढ़ता जा रहा है, वो एक तरह से नशा ही है, जिसके मेंटल और फिजिकल दोनों ही रूप में साइड एफेक्ट्स नजर आने लगते हैं। कुछ लोग तो सुबह की सैर (Morning Walk) करने भी जाते हैं, तो मोबाइल जरूर पॉकेट में होता है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो आपका पूरा ध्यान एक्सरसाइज की ही तरफ होना चाहिए फिर चाहे आप मॉर्निंग वॉक पर ही क्यों ना निकले हों। इससे शरीर और दिमाग को अधिक लाभ होता है। यदि आपकी भी आदत है सुबह टहलते समय मोबाइल का इस्तेमाल करते रहने की तो जान लें इसके सेहत पर होने वाले नुकसान (Side Effects Of Using mobile while walking).....

जब आप टहलते हैंऔर आपके हाथों में आपका मोबाइल फोन भी होता है, तो सारा फोकस मोबाइल पर होता है ना कि टहलने पर, ऐसा करने से टहलने के अधिक लाभ शरीर को नहीं मिलेंगे। साथ ही, जब आप टहलते हैं, तो हाथों को भी तेजी से आगे-पीछे करते हैं, जिससे हड्डियों और मांसपेशियों की भी एक्सरसाइज हो जाती है। मोबाइल पकड़ने के दौरान ऐसा नहीं हो पाता है। टहलने के समय मोबाइल पकड़े रहने से मांसपेशियों में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जो मांसपेशियों में दर्द उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा, तेजी से टहलने के दौरान जब आपका सारा ध्यान मोबाइल पर होगा, तो आपके गिरने की संभावना भी अधिक बनी रहेगी। हाथ में मोबाइल लेकर सुबह की सेर यानी मॉर्निंग वॉक करने से आपके शरीर की बनावट (Body Posture) धीरे-धीरे खराब होने लगती है। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब आप टहल रहे हों, तो आपका स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से सीधी हो। मोबाइल पकड़कर टहलने से ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आप आगे की तरफ झुक कर मोबाइल का यूज करते हैं। जब आप लगातार ऐसा करेंगे, तो इससे पीठ, कंधा, गर्दन दर्द भी शुरू हो सकता है। बेहतर है कि टहलने के लिए जाएं, तो घर पर ही मोबाइल रहने दें।

