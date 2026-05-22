क्या इतनी तेज गर्मी में एक्सरसाइज करना सही है? एक्सपर्ट ने बताया सही समय और तरीका

गर्मियों के मौसम में पहले ही इतना ज्यादा पसीना आता है और गर्मी लगती है, तो क्या इस दौरान एक्सरसाइज करना सही है। अगर आपका भी यही सवाल है, तो इस लेख में हम आपको इस बारे में कुछ खास जानकारियां देंगे।

Written By: Mukesh Sharma | Published : May 22, 2026 6:52 PM IST

Medically Verified By: Dr. Chirag Tandon

right time workout in summer (Image credit: chatgpt)

इसमें कोई शक नहीं है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है और इस बारे में हर किसी को पता है। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से उम्र के साथ होने वाली बीमारियों का खतरा बी काफी हद तक कम हो जाता है। मौसम कोई भी हो शरीर को एक्टिव रखना बेहद जरूरी होता है। लेकिन यह सच बात है कि मौसम के अनुसार एक्सरसाइज करने के तरीके और समय बदला जा सकता है, ताकि शरीर को उसकी जरूरत के अनुसार सही फायदा मिल सके। डॉ. चिराग टंडन, Director – Internal Medicine, ShardaCare–Healthcity ने बताया कि गर्मियों के मौसम में एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है, लेकिन गलत समय पर करने से कई बार स्वास्थ्य को नुकसान भी हो सकते हैं, जिनके बारे में हम इस लेख में जानेंगे।

ज्यादा गर्मी या धूप में एक्सरसाइज करना सही है?

अगर आप बहुत ज्यादा गर्मी या तेज धूप में एक्सरसाइज करते हैं, तो यह आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यह अच्छी बात है कि आजकल लोग फिटनेस को लेकर जागरूक हो रहे हैं और आउटडोर एक्सरसाइज करते हैं, जैसे वॉकिंग करना या जिम जाना आदि। लेकिन इन सभी एक्सरसाइज के लिए एक सही समय होना बेहद जरूरी है, क्योंकि ज्यादा गर्मी के दौरान अगर ये एक्सरसाइज की जाती हैं तो शरीर का तापमान और बढ़ने लगता है और फायदे की जगह पर नुकसान हो सकता है।

गर्मी में एक्सरसाइज करने के नुकसान

गर्मियों के मौसम में दिन के ज्यादातर समय तापमान बहुत ज्यादा रहता है और इस दौरान एक्सरसाइज करने से शरीर का तापमान लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है, शरीर से ज्यादा पसीना निकलता है और उसके साथ-साथ मिनरल्स भी निकलने लगते हैं। ज्यादा गर्मी के दौरान या धूप में एक्सरसाइज करने से डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, कमजोरी और चक्कर जैसी समस्याएं होने का खतरा काफी बढ़ जाता है।

ज्यादा गर्म मौसम में एक्सरसाइज करने के दौरान शरीर में पानी की कमी होने लगती है, जिससे शुरुआत में थकान, सिरदर्द, चक्कर, कमजोरी और मांसपेशियों में ऐंठन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। बहुत ज्यादा गर्मी में लंबे समय तक वर्कआउट करने से हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ सकता है, जो गंभीर स्थिति बन सकती है।

शरीर की जरूरत को समझना जरूरी

गर्मियों के मौसम में एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है लेकिन उसके लिए सही समय होना चाहिए। गर्मी में सुबह जल्दी या शाम को एक्सरसाइज करना सबसे बेहतर माना जाता है। अगर आप सुबह एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो आपको सुबह 5 से 8 बजे के बीच एक्सरसाइज करने की सलाह दी जाती है और अगर आप शाम को करना चाहते हैं, आप 7 बजे के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं।

इन बातों का ध्यान रखें

दिन में 11 बजे से शाम के 4 बजे के बीच तेज धूप होती है और इस दौरान एक्सरसाइज न करें और अगर आपकी एक्सरसाइज करनी है तो घर के अंदर छाया वाली जगह पर ही एक्सरसाइज करें।

गर्मियों के दिनों में एक्सरसाइज करते समय नियमित रूप से पानी पीते रहना चहिए, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो पाए।

अगर आपको एक्सरसाइज के दौरान चक्कर आना, सिरदर्द या अन्य किसी भी प्रकार की तकलीफ महसूस होती है, तो तुरंत एक्सरसाइज बंद कर दें और डॉक्टर से संपर्क करें।

एक्सरसाइज करते समय ढीले कपड़े पहनें, जिसके लिए आपको सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है जो जल्दी पसीना सोख लेते हैं।

डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल मौसम के अनुसार व्यायाम से जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

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