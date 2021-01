Shilpa Shetty Yoga Tips in Hindi: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा (Shilpa Shetty) ने सोमवार को तनाव (Stress) को कम करने, कूल्हे एवं जोड़ों और पैरों की कोर ताकत और लचीलेपन में सुधार करने के लिए योग (Yoga) का सुझाव दिया। शिल्पा ने ट्विटर पर एक वीडियो (Shilpa Shetty Yoga Video) साझा किया, जिसमें उन्हें नौकासन (Naukasana) नामक आसन करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो को कैप्शन देते हुए शिल्पा ने लिखा, “लगभग एक साल से, किसी न किसी तरीके से, हम सभी खुरदरे पानी में हैं। मेरे लिए, तनाव को हरा देने का सबसे अच्छा तरीका कभी-कभार ‘बोट’ पोज या नौकासना (Naukasana reduces Stress) करना है। इसको करने से अपने शरीर के कई विकार (Naukasana ke fayde in hindi) दूर होंगे।” Also Read - Shilpa Shetty Weight Loss: प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस के लिए शिल्पा शेट्टी ने अपनाए थे ये तरीके, 21 किलो वजन किया था कम

