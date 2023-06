Shilpa Shetty Latest Yoga: शिल्पा शेट्टी ने शेयर किया लेटेस्ट योग वीडियो, विपरीत शलभासन के बताए फायदे

Shilpa Shetty Latest Yoga: शिल्पा शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक लेटेस्ट योग वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे विपरीत शलभासन के साथ अन्य योग करती भी नजर आ रही हैं। जानें, विपरीत शलभासन के फायदे क्या हैं....

Benefits of Viparita Shalabhasana: शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty Latest Yoga) हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे फिट और हेल्दी एक्ट्रेसेस में से एक हैं। शिल्पा की फिटनेस का राज (Shilpa Shetty Fitness) है योग का नियमित अभ्यास करना और हेल्दी डाइट लेना। अक्सर वे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर योग के वीडियोज, फोटोज शेयर करती हैं, अलग-अलग योग पोस्चर के फायदों और उसे करने के तरीकों के बारे में फैंस के साथ महत्वपूर्ण प्वाइंट्स शेयर करती हैं। उनका सबसे लेटेस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट है नवंबर महीने की पहली तरीखा का (1 नवंबर), जिसमें वे विपरीत शलभासन (Benefits of the Viparita Shalabhasana), अर्ध शलभासन, धनुराषण और बालासन का अभ्यास एक-एक करके करती नजर आ रही हैं। शिल्पा ने साल के दूसरे आखिरी महीने की पहली तारीख से अपने दिन, सप्ताह और महीने की शुरुआत को योग के अभ्यास से करने का फैसला किया है। आइए जानते हैं विपरीत शलभासन के फायदे (Benefits of Viparita Shalabhasana) क्या हैं....

विपरीत शलभासन के फायदे (Benefits of Viparita Shalabhasana in Hindi)

विपरीत शलभासन योग का अभ्यास पीठ और रीढ़ को स्ट्रेच करने के साथ ही इन्हें मजबूत बनाने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। साथ ही इसके नियमित अभ्यास से गर्दन और कंधे को भी मजबूती मिलती है। यह पाचन में भी सुधार करता है, क्योंकि यह पाचन अंगों को फैलाता है। ऐसे में पाचन संबंधी समस्याओं से आपका बचाव हो सकता है। जांघों और नितंब को टोन करने में मदद करता है। सीने को मजबूत बनाता है। शरीर पूरी तरह से रिजूविनेटेड महसूस करता है। सारा दिन आप फिट महसूस करते हैं, फुर्ती से दिन भर के सभी काम कर सकते हैं। विपरीत शलभासन आप भी करें और दोस्तों को भी इसे करने की सलाह दें।

विपरीत शलभासन करने का तरीका (How to do Viparita Shalabhasana)

[caption id="attachment_845459" align="alignnone" width="655"] विपरीत शलभासन के फायदे[/caption]

विपरीत शलभासन करना आसान है। शलभासन संस्कृत शब्द है। इसमें शलभ का मतलब होता है टिड्डा (grasshopper or Locust) और आसान यानी मुद्रा। इसे इंग्लिश में सुपरमैन अवस्था (Superman pose) कहा जाता है। विपरीत शलभासन करने के लिए सबसे पहले फर्श पर पेट के बल लेट जाएं। अपने दोनों पैरों को पास में रखें। एड़ियां भी जमीन से सटी हों। ठुड्डी फर्श पर लगा हो। अब धीरे-धीरे अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ खींचने की कोशिश करें। गहरी सांस लेते हुए हाथों, पैरों, सीने को ऊपर की तरफ उठाएं। इस अवस्था में आपके शरीर का आकार बिल्कुल सुपरमैन की तरह नजर आने लगेगा। हाथों-पैरों को विपरीत दिशा में जितना हो सके खींचने की कोशिश करें। इस दौरान सांस लेते रहना है। सांस छोड़ते समय सीना, पैर, हाथ को भी नीचे ले आएं। इस तरह से कम से कम 5-6 बार इसे दोहराएं। यदि आपको पेट, आंतों से संबंधित समस्या है या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, तो विपरीत शलभासन करने से बचें।

