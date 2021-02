बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनास (Priyanka Chopra Jonas) दिल से देसी गर्ल हैं। उन्होंने हाल ही में एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि उन्हें देसी और घर का बना भारतीय भोजन बहुत पसंद है। द व्हाइट टाइगर (The White Tiger) की अभिनेत्री और इंटरनेशनल सिंगर प्रियंका ने कि बताया कि जब वह अमेरिका में होती हैं तो दाल और रोटी बहुत मिस करती हैं। प्रियंका ने अपने मनपसंद इंडियन फूड्स के बारे में बात करते हुए कहा कि, “मेरा फेवरेट इंडियन फूड घर का बना खावा है। मुझे बस रोटी और दाल (Dal and Roti) खाना बहुत पसंद आता है।” Also Read - Weight Loss Diet: वजन कम करने के लिए रोटी खाएं या चावल? जानें, किसमें है कितनी कैलोरी

क्या रात में दाल खाने से होती हैं बीमारियां ? क्यों नहीं खाते लोग डिनर में दाल?

दाल और रोटी (Dal and Roti) भारतीय थाली में परोसे जाने वाली सबसे प्रमुख भोजन हैं। इसीलिए, भारत में हर किसी की ज़िंदगी में दाल रोटी की खास जगह है। दाल, चावल, रोटी और सब्ज़ी का सेवन करने वालों को सभी प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और पेट भरने की संतुष्टि भी होती है। लेकिन, कई बार लोगों को दाल का सेवन करने से कुछ परेशानियां होती हैं। इसकी वजह है ग़लत तरीके से दाल का सेवन। वहीं, कुछ लोगों के मन में अक्सर सवाल आता है कि क्या रात के समय दाल खाने से (Eating Dal in Dinner) पेट से जुड़ी परेशानियां होती हैं। आइए जानते हैं दाल खाने से जुड़े इस मिथक के बारे में और जानें क्या है इसका पूरा सच

क्या कहता है आयुर्वेद ?

जैसा कि आयुर्वेद में भोजन से जुड़े नियमों को बनाने के लिए शरीर की प्रकृति यानि दोष को आधार बनाया जाता है। इसीलिए, जब आप कुछ भोजन करते हैं तो उससे आपके शरीर की प्रकृति भी प्रभावित होती है और कफ, वात या पित्त दोष बढ़ जाता है। चूंकि, हर अनाज की तासीर भी अलग-अलग होती है इसीलिए, जब आप कोई ऐसा अनाज खाते हैं जो पचने में भारी हो तो आपके डायजेस्टिव सिस्टम को समस्या हो सकती है।

एक्सपर्ट्स के अनसार, रात के भोजन यानि डिनर में दाल खाना सेहत और शरीर दोनों के लिए अच्छा है। आमतौर पर रात के खाने में दाल खाने से लोगों को अपच या इनडायजेशन की समस्या होती है। अरहर या तूर दाल, चने की दाल, मटर की दाल खाने से बचें और मूंग या उड़द की दाल खाएं जो जल्दी पक जाती है और पचने में भी आसान होती है।

आयुर्वेद में लिखे गए आहार संबंधित नियमों के आधार पर रात में दाल खाने के ये नियम हमेशा ध्यान में रखें-

कभी भी भोजन करने के तुरंत बाद सोने ना जाएं।

डिनर और सोने के बीच कम से कम 3-4 घंटें का अंतर होना चाहिए। इससे, आपका भोजन आसानी से पच जाएगा और नींद भी आएगी।

दाल खाते समय हल्का और सुपाच्य चावल या रोटी खाएं। परांठे, पूरी जैसी भारी चीज़ों के साथ दाल का सेवन ना करें।

बेहिचक खाएं डिनर में दाल?

आपने अक्सर सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रूजुता दिवेकर (Rujuta Diwekar) और अन्य कई एक्सपर्ट्स को रात के भोजन में दाल-चावल या खिचड़ी के साथ एक चम्मच घी खाने की सलाह देते देखा ही होगा। इसके कई कारण हैं। जैसे, दाल से प्रोटीन, अमीनो एसिड्स और विटामिन बी, सी और के प्राप्त होता है। वहीं, चावल में मौजूद प्रोटीन और मिनरल्स शरीर का पोषण करते हैं। घी खाने से शरीर अंदर से रिपेयर होता है। इसीलिए, आप रात में दाल खा सकते हैं, बस सही समय पर सही प्रकार की दाल खाएं।