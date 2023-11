सर्दियों में होने लगता है जोड़ों में दर्द तो बैठे–बैठे कर लें ये 3 एक्सरसाइज, बॉडी में आ जाएगी फ्लेक्सिबिलिटी

Physical activities in winter: ठंड के दिनों में आमतौर पर जोड़ों व मांसपेशियों में दर्द होना का खतरा बढ़ जाता है, जिस से छुटकारा पाने के लिए कुछ फिजिकल एक्टिविटी की जा सकती है।

Physical activity to get rid of joint pain: गर्मियों का मौसम आपको जितना बेहाल करता है, उतना ही परेशान आपको सर्दियों का मौसम भी करता है। आपने भी देखा होगा कि सर्दियां आते-आते लोगों को जुकाम, खांसी व सर्दी लगने के अन्य लक्षण होने लगते हैं। स्किन में भी इन्फेक्शन व एलर्जी के लक्षण पैदा होने लगते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि ठंड के दिनों में शरीर के जोड़ों में दर्द, जकड़न और मांसपेशियों में दर्द की समस्याएं होने लगती हैं। इस दर्द व जकड़न से निपटने के लिए लोग तरह-तरह की दवाएं तो लेते हैं, लेकिन ये दवाएं सिर्फ सिमित समय के लिए ही काम कर पाती हैं। हालांकि, सही फिजिकल एक्टिविटी सर्दियों में होने वाले इस दर्द से पूरी तरह से छुटकारा दिला सकती है, जिनमें से कुछ के बारे मे हम आपके इस लेख में बताने वाले हैं। चलिए जानते हैं सर्दियों में की जाने वाली कुछ एक्सरसाइज, जिनकी मदद से ठंड के दिनों में होने वाले दर्द व जकड़न को दूर किया जा सकता है -

1. वार्म अप एक्सरसाइज

सर्दियों में ज्यादा ठंड होने के कारण रक्त वाहिकाएं भी सिकुड़ने लगती हैं, जिससे कई बार शरीर के किसी हिस्से में दर्द होने लगता है। शरीर को गर्म रखना जरूरी है और खासतौर पर यदि आप घर से बाहर हैं यानी ठंडे तापमान में हैं, तो दिन में कम से कम तीन से चार बार वार्म अप एक्सरसाइज करें।

2. स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज

सर्दियों में दिन में कई बार शरीर को स्ट्रेच करना जरूरी है, ताकि शरीर के किसी भी हिस्से में जकड़न न हो पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्दियों में जोड़ों व मांसपेशियों में दर्द के मुख्य कारणों में से एक शरीर में बढ़ रही जकड़न ही होती है। नियमित रूप से ये गतिविधियां करना, दर्द को कम करने में मदद कर सकती हैं।

3. जॉगिंग व रनिंग

सर्दियों में ज्यादातर लोगों को पैर, टखने, घुटने या फिर टांग के किसी अन्य हिस्से में दर्द की समस्या होती है और ऐसा आमतौर पर इसलिए क्योंकि ठंड के दिनों में आपका ब्लड फ्लो सबसे ज्यादा इन हिस्सों में प्रभावित होता है। नियमित रूप से जॉगिंग व रनिंग करना इन हिस्सों के ब्लड फ्लो को प्रभावित नहीं होने देता है, जिससे खतरा दर्द का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है।