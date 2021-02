Nia Sharma’s Fitness Secrets in Hindi: निया शर्मा (Nia Sharma) का नाम टीवी की हॉट और बोल्ड एक्ट्रेसेज में सबसे ऊपर लिया जाता है। स्लिम ट्रिम निया शर्मा टीवी इंडस्ट्री की सबसे स्टाइलिश और फिट एक्टर्स में से एक हैं। वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अलग-अलग अंदाज में अपनी तस्वीरें पोस्ट करती हैं। इन दिनों निया (Nia Sharma in hindi) अपनी एक ग्लैमरस फोटो को इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करने के कारण चर्चा में बनी हुई हैं। फैंस से उन्हें ढेरों लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं। निया की यह तस्वरी व्हाइट टॉवेल में है और स्काई ब्लू रंग की आई लाइनर लगा रखी है। ”नागिन” सीरियल (”Nagin” actress Nia sharma) के अलावा कई टीवी सीरियल्स में अलग-अलग रोल निभा चुकीं निया शर्मा खुद को फिट कैसे रखती हैं, आइए जानते हैं, उनका फिटनेस सीक्रेट (Nia Sharma’s fitness)….. Also Read - जैकलीन फर्नांडिज ने जैसलमेर में लिया राजस्थानी भोजन का स्वाद, जानें फूडी होते हुए भी कैसे रहती हैं जैकलीन इतनी फिट !

निया शर्मा का वर्काउट रूटीन (Nia Sharma’s Workout Routine in Hindi)

वह (निया) अपने फिटनेस रूटीन में वर्कआउट को थोड़ा बहुत ही शामिल करती हैं। जब संभव होता है, तो ही जिम जाती हैं। हार्डकोर एक्सरसाइज बहुत अधिक नहीं करतीं। निया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ-साथ हल्के वर्कआउट जैसे जॉगिंग पर ध्यान केंद्रित करती हैं। निया के अनुसार, मैं कभी भी जिम रिजीम या योग नहीं करती, क्योंकि इसके लिए वक्त नहीं मिल पाता। मुख्य रूप से निया शर्मा खुद को डार्क चॉकलेट, जंक फूड आदि से दूर रखकर ही खुद को फिट रखती हैं।

निया का डाइट प्लान (Nia Sharma’s Diet Plan in Hindi)

1 निया अपनी डाइट का खास ख्याल रखती हैं। वह स्ट्रिक्ट डायट रूटीन फॉलो (Nia Sharma’s Diet Plan) करती हैं। वह अपने दिन की शुरुआत एक कप ब्लैक कॉफी से करती हैं। इससे शरीर के अंदर मौजूद व्यर्थ पदार्थ आसानी से बाहर निकल जाते हैं और बॉडी डिटॉक्स होता है। वह घर का बना भोजन करना पसंद करती हैं। जंक फूड, ऑयली फूड्स से परहेज करती हैं। नाश्ते में वे वेजिटेबल ऑमलेट खाती हैं और डिनर 7-8 बजे तक कर लेती हैं। ड्राई फ्रूट्स, नट्स भी उनकी डाइट का हिस्सा हैं। खासकर, शूटिंग शुरू होने से पहले वह नट्स जरूर खाती हैं, ताकि ब्लोटिंग (Bloating) की समस्या से बची रहें।

2 वर्कआउट रूटीन की ही तरह निया कोई भी प्रॉपर डाइट प्लान को फॉलो नहीं करती हैं। हां, खुद को ऑयली, जंक फूड, चॉकलेट आदि से दूर रखती हैं। निया शुद्ध शाकाहारी हैं, लेकिन प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करने के लिए कभी-कभी अंडा खाती हैं। वह रोटी की जगह चावल खाना पसंद करती हैं। उनके अनुसार, जितना ही आप बाहर का अनहेल्दी और अनहाइजीनिक फूड्स से परहेज करके घर का पौष्टिक और शुद्ध खाना खाएंगे, बहुत आसानी से परफेक्ट और हेल्दी बॉडी (Nia Sharma’s Fitness Secrets in Hindi) पा सकेंगे।

3 चाय और कॉफी की जगह वो एक गिलास दूध पीना पसंद करती हैं। उन्हें हक्का नूडल्स पसंद है बावजूद इसके वे घर का बना राजमा चावल खाना अधिक पसंद है। उनकी डाइट में चीट डेज (Cheat days) के लिए कोई जगह नहीं है।

