Navratri 2021 Special: व्रत करते समय लो-कैलोरी डाइट लेनी है , तो फॉलो करें ये हेल्थ टिप्स

कुछ लोग व्रत में बहुत अधिक कैलोरी वाला खाना खा लेते हैं, जिससे उनका वेट लॉस प्लान सफल नहीं हो पाता।

Healthy Fasting Tips For Navratri :फास्टिंग (fasting) या व्रत पाचन तंत्र को आराम देने और वेट लॉस (weight loss) के लिए अच्छा माना जाता है। इसीलिए बहुत-से लोग नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत रखते हैं। नवरात्रि में लो-कैलोरी डाइट (Low Calorie Diet) लेने से बेली फैट (belly fat) को बढ़ने से रोकने और कोलेस्ट्रॉल लेवल अंडर कंट्रोल रखने में भी बहुत मदद करती है। लेकिन, कुछ लोगों को व्रत करके भी नवरात्रि में कोई खास फायदा नहीं होता क्योंकि व्रत के दौरान वे हेल्दी समझकर कई ऐसी चीज़ें भी खा लेते हैं जिससे उनका वजन तेज़ी से बढ़ने लगता है। ऐसे लोग बहुत अधिक कैलोरी वाला भोजन खा लेते हैं, जिससे उनका वेट लॉस प्लान सफल नहीं हो पाता। (Weight loss during Navratri)

नवरात्रि में लो-कैलोरी डाइट लेने के स्मार्ट तरीके

तो कैसे बचा जाए ज़्यादा कैलोरी लेने से, यही बता रहे हैं हम यहां। दरअसल, नवरात्र के उपवास के दौरान खाने-पीने वाली चीज़ों को सही तरीके से पकाना और सही तरीके से उनका सेवन करना ही लो-कैलोरी इंटेक का सबसे अच्छा तरीका है। इसीलिए ध्यान दें कि आप व्रत के दौरान जो कुछ भी खा रहे हैं उन्हें किस तरीके से तैयार किया गया है। यहां हम लिख रहे हैं कुछ हेल्दी डाइट टिप्स जिनकी मदद से आपको मिल सकेगा आइडिया व्रत-उपवास के दौरान स्वादिष्ट लेकिन लो-कैलोरी डाइट लेने का फायदा (benefits of Low Calorie Diet) और आप रह सकगे इस नवरात्रि में हमेशा की तरह फिट, स्लिम और हेल्दी। (Healthy Fasting Tips For Navratri In Hindi)

फ्राइड नहीं, खाएं उबला हुआ आलू

उपवास के समय आलू को उबालकर, सेंधा नमक छिड़क कर खाएं। मूंगफली के दाने (Groundnuts) और मक्खन (butter) के साथ पकाए गए आलू ना खाएं। डाइटिशन्स के मुताबिक उबले हुए आलू एक लो-कैलोरी और हेल्दी फूड ( why boiled potatoes are healthier than fried potatoes) हैं। जबकि किसी भी तरह के फैट के सम्पर्क में आने से इनका कैलोरी लेवल बहुत अधिक बढ़ जाता है। लो-कोलेस्ट्रॉल (low cholesterol food) और लो-फैट फूड के तौर पर उबले आलू एक परफेक्ट फूड है। ऐसे में इनके सेवन से आपका पेट भरेगा, पोटैशियम और विटामि बी जैसे पोषक तत्वों का फायदा मिलेगा और कमज़ोरी महसूस नहीं होगी। इन सबके अलावा आपका वजन भी नहीं बढ़ेगा। (Health benefits of eating boiled potatoes)

फलाहारी वेफर या चिप्स का ना करें लालच

कुछ जगहों पर व्रत करने वालों के लिए विशेष चिप्स या वेफर (wafer) मिलते हैं। इन चिप्स को तेल में डीप फ्राई (deep fried snacks) किया जाता है। ज़ाहिर है आलू या केले के चिप्स (banana chips) तेल में फ्राई करने के बाद उनका कैलोरी-काउंट (calorie count) बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आपको व्रत के दौरान हल्की-फुल्की भूख लगे या थोड़ी मंचिंग करने का मन करे, तो चिप्स की बजाय मखाने (fox nuts) खाएं। इनसे न केवल आपका पेट भरेगा बल्कि मखाने में मौजूद प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से आपको ताकत भी मिलेगी। व्रत के दौरान मखाने खाने से आपका एनर्जी लेवल बना रहेगा और आपको वजन बढ़ने की चिंता भी नहीं होगी।

साबुदाना या राजगीरा का सेवन करें लेकिन, सीमित मात्रा में

व्रत के दौरान इस्तेमाल होने वाले साबुदाने (Sabudana) और राजगीरा (Rajgira) भले ही पौष्टिक हों लेकिन इन्हें खाने का तरीका ग़लत है। साबुदाने की खिचड़ी(Sabudane ki khichdi) या राजगीरा की चिक्की-लड्डू में शक्कर (Sugar) और फैट भी होता है। यह सब चीज़ें आपकी व्रत की डाइट को हाई-कैलोरी बना देती हैं। इसीलिए थोड़ी ही मात्रा में इन चीज़ों को खाएं। साबुदाने की टिक्कियां खाने की बजाय रोस्टेड साबुदाने की चाट या साबुदाना भेल (Sabudana Bhel)भी खा सकते हैं। वहीं, अमरांथ (Amranath) या राजगीरा की कढ़ी या राजगीरा के परांठे बनाए जा सकते हैं। इन दोनों ही तरीकों से कम तेल और कम मसालों के साथ आपके उपवास का भोजन तैयार हो जाएगा।

