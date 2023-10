Navratri 2023: प्रेग्नेंट महिलाएं इस तरह रखें नवरात्रि का व्रत, इन 5 बातों का रखें खास ध्यान

Navratri Fasting Tips during Pregnancy: अगर आप प्रेग्नेंट हैं और नवरात्रि का व्रत रखने वाली हैं, तो इन 5 बातों का ध्यान जरूर रखें।

How To Keep Navratri Fast During Pregnancy In Hindi: इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 से हो रही है। इस दौरान मां दुर्गा के भक्ति माता के नौ स्वरूपों की पूजा करते हैं और उपवास भी रखते हैं। कुछ लोग पूरे नौ दिनों तक व्रत रखते हैं। कई प्रेग्नेंट महिलाएं भी नवरात्रि का व्रत रखती हैं। लेकिन प्रेग्नेंसी में ज्यादा देर भूखा रहने से गर्भवती महिला और उसके शिशु की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अगर आप गर्भवती हैं, तो आपको नवरात्रि का व्रत रखने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। आइए, जानते हैं गर्भवती महिलाओं को नवरात्रि का व्रत रखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए -

डॉक्टर की सलाह लें

प्रेग्नेंसी में नवरात्रि का व्रत रखने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। व्रत रखते समय शरीर में डिहाइड्रेशन और कमजोरी जैसी समस्या हो सकती हैं। इसका प्रभाव आपकी और आपके शिशु की सेहत पर पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टर की सलाह से हेल्दी तरीके से व्रत रखें।

थोड़ी-थोड़ी देर पर खाती रहें

प्रेगनेंसी में ज्यादा देर बिना खाए-पिए रहने से आपको कमजोरी, थकान, सिरदर्द और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए थोड़ी-थोड़ी देर पर कुछ ना कुछ हेल्दी खाती रहें। इससे आपको उपवास रखने की ऊर्जा मिलती रहेगी।

पौष्टिक आहार लें

व्रत के दौरान तली-भुनी चीजों को अवॉइड करें। इसकी जगह आप डाइट में पौष्टिक चीजों को शामिल करें। इससे आपको पोषण और एनर्जी दोनों मिलेंगे। व्रत के दौरान ताजे फल, जूस, दूध, छाछ आदि का सेवन करें।

हाइड्रेटेड रहें

अक्सर महिलाएं व्रत के दौरान कम पानी पीती हैं, जिससे डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए खूब पानी और तरल पदार्थ का सेवन करती रहें। आप नारियल पानी, जूस, छाछ और लस्सी आदि ले सकती हैं।

आराम करें

गर्भवती महिलाओं को आराम की ज्यादा जरूरत होती है। व्रत के दौरान कमजोरी और थकान से बचने के लिए भरपूर आराम करें। साथ ही, किसी भी तरह का तनाव लेने से बचें।

अगर आप मां बनने वाली हैं और नवरात्रि का व्रत रखना चाहती हैं, तो इन टिप्स को जरूर फॉलो करें। अगर आपको कोई भी समस्या महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

