बिना जिम, बिना डाइट! 10 हफ्तों में 13 किलो घटाकर Surabhi Pisal ने किया सबको हैरान

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पोस्टपार्टम (डिलीवरी के बाद) का समय हर महिला के लिए शारीरिक और मानसिक बदलावों से भरा होता है। इस दौरान वजन बढ़ना, बॉडी में सूजन (bloating) और आत्मविश्वास में कमी जैसी समस्याएं आम हैं। लेकिन सही आदतों और धैर्य के साथ इस फेज से बाहर निकलना संभव है। हाल ही में कंटेंट क्रिएटर सुरभि Pisal ने अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर की, जिसमें उन्होंने बिना किसी वर्कआउट के सिर्फ 10 हफ्तों में 13 किलो वजन कम किया। उनकी कहानी किसी शॉर्टकट की नहीं, बल्कि छोटे-छोटे बदलावों और कंसिस्टेंसी की है।
पबमेड की वेबसाइट पर छपी रिसर्च बताती है कि डिलीवरी के बाद शरीर में कई हार्मोनल बदलाव होते हैं। इस दौरान एक तरफ शरीर हार्मोनल बदलावों से जूझ रहा होता है, तो दूसरी तरफ नई मां को शिशु का भी ध्यान रखना होता है। ऐसे में नींद की कमी, अनियमित खानपान, फिजिकल एक्टिविटा का कम होना और मानसिक तनाव की वजह से वजन बढ़ने की समस्या होना आम बात है। भारत जैसे देश में डिलीवरी के बाद महिलाओं को देसी घी, लड्डू और कई प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खिलाए जाते हैं। इन चीजों को खाने के कारण भी पोस्टपार्टम में वजन बढ़ना सामान्य है।
सुरभि ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए वीडियो में बताया- डिलीवरी के बाद उन्हें ऐसा महसूस होता था कि उनका शरीर उनका अपना नहीं रहा। इस दौरान उन्होंने वजन बढ़ने, ब्लोटिंग, कब्ज और लो कॉन्फिडेंस जैसी समस्याओं का सामना किया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक बहुत ही सिंपल आदत से शुरुआत की।
सुरभि ने रोजाना अपनी डाइट में सेब का सिरका को शामिल किया। सेब का सिरका पीने से सुरभि की पाचन क्रिया बेहतर हुई। इस ड्रिंक को पीने से उनकी खाने की क्रेविंग कंट्रोल हुई, जिससे शरीर की सूजन भी घटने लगी। धीरे-धीरे उन्होंने नोटिस किया कि उनका वजन कम होने लगा और शरीर हल्का महसूस होने लगा। सुरभि ने अपनी दूसरी पोस्ट में बताया कि उनका फोकस सिर्फ वजन कम करना नहीं था, बल्कि ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाना था जैसे स्टैमिना, इम्यूनिटी और मेंटल क्लैरिटी।
इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर ने बताया कि डिलीवरी के बाद वजन घटाने के लिए उन्होंने सुबह खाली पेट Black seed oil लेना शुरू किया। खाली पेट ब्लैक सीड ऑयल पीने से उनका मेटाबॉलिज्म बेहतर हुआ, ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद मिली और शरीर में सूजन भी धीरे- धीरे कम होने लगी।
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अपनी वेट लॉस जर्नी में उन्होंने ब्लैक कॉफी + नारियल तेल (Coconut oil) से बनी बुलेटप्रूफ कॉफी को भी शामिल किया। इंस्टाग्राम पोस्ट में वो बताती हैं कि बुलेटप्रूफ कॉफी को पीने से उनके शरीर की एनर्जी को पूरे दिन बनाए रखने में मदद मिलती है। साथ ही, इससे बार-बार भूख लगने की समस्या कम हुई और हेल्दी फैट्स ने फैट बर्निंग को सपोर्ट किया।
अपनी पोस्टपार्टम वेट लॉस जर्नी के दौरान सुरभि ने सिर्फ खाने पर नहीं बल्कि माइंडफुल ईटिंग पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाई और सिर्फ भूख लगने पर ही खाना खाया। बीच- बीच में जंक फूड खाने से परहेज करते हुए सुरभि ने अपना वजन तेजी से कम किया।
उन्होंने अपने शरीर की जरूरतों को समझा और उसी हिसाब से बदलाव किए। इससे वजन कम होने के साथ-साथ सुरभि का आत्मविश्वास भी बढ़ा। उन्होंने बताया कि यह जर्नी सिर्फ वजन कम करने की नहीं थी, बल्कि खुद को फिर से महसूस करने की थी।
सुरभि के अनुसार, जब उन्होंने अपना फोकस अच्छा महसूस करने पर रखा-जैसे बेहतर पाचन, ज्यादा एनर्जी और स्ट्रेस कम करना तो वजन कम होना एक नेचुरल प्रोसेस बन गया। सुरभि की यह जर्नी हमें सिखाती है कि वजन कम करने के लिए सख्त डाइट या जिम जरूरी नहीं है। सही आदतें, संतुलित खानपान और खुद की बॉडी को समझना ही असली तरीका है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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