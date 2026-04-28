45 दिन में घटाया 12 किलो वजन, जानें 31 वर्षीय मृदुल ने Weight Loss के लिए क्या-क्या किया?

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Real Life Weight Loss Story: जब वजन बढ़ता है, तो सिर्फ शरीर भारी नहीं होता... आत्मविश्वास भी धीरे-धीरे कम होने लगता है और आईने में खुद को देखकर मन उदास होता है। इतना ही नहीं, बढ़ता वजन (मोटापा) शारीरिक समस्याओं का कारण भी बनता है। मोटापे की वजह से गैस, एसिडिटी, अपच जैसी सामान्य समस्याएं होने लगती हैं। अगर समय पर मोटापा कम न किया जाए, तो इससे गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग मोटापा कम करने पर विचार करते हैं और कोशिश किए बिना ही हार मान जाते हैं। लेकिन, 31 वर्षीय मृदुल अरोड़ा ने वजन कम करने के लिए खुद से वादा किया। इसके लिए मेहनत की और एक अनुशासित दिनचर्या को अपनाया। इससे उन्होंने 45 दिनों के अंदर ही 12 किलो वजन कम कर लिया। हालांकि, यह सिर्फ वजन घटाने की नहीं, हौसला और समर्पण की कहाना भी है।
जब मृदुल का वजन बढ़ा हुआ था, तो उन्हें कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने लगी थीं।
weight loss diet plan
वेट लॉस जर्नी के दौरान मृदुल दिन की शुरुआत काफी हेल्दी तरीके से करते थे। वे सुबह उठते ही सबसे पहले गुनगुना पानी पीते थे। इसके बाद 45 से 60 मिनट वर्कआउट करते थे। उनकी इसी डेडिकेशन की वजह से आज वे अपना वजन कम करने में कामयाब हो पाए।
वजन कम करने के लिए मृदुल रोजाना वर्कआउट करते थे। वे सुबह उठकर लगभग एक घंटा वर्कआउट करते थे। इससे वजन कम होता है, साथ ही मांसपेशियां भी मजबूत बनती है। वेट लॉस के लिए उन्होंने कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर फोकस किया। वे रोज सुबह जॉगिंग करते थे और खाना खाने के बाद वॉक जरूर करते थे।
mridul weight loss
मृदुल ने वेट लॉस के दौरान कुछ चीजों से पूरी तरह परहेज किया, जो बेहद जरूरी भी होता है। इन चीजों से दूरी बनाकर ही वेट लॉस की जर्नी को सफल बनाया जा सकता है।
मृदुल ने 45 दिन में लगभग 12 किलो वजन कम किया। इसके लिए उन्होंने अपने पूरे रूटीन, डाइट और एक्सरसाइज पर फोकस किया, तभी यह संभव हो पाया। अगर आप भी वजन कम करना चाहते हैं, तो जान लें कि वजन कम करने के लिए कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। वेट लॉस करने के लिए एक अनुशासित दिनचर्या और सही प्लानिंग बहुत जरूरी होता है। इसी से आप हेल्दी तरीके से वजन घटा सकते हैं।
मैक्स हॉस्पिटल, शालीमार बाग के सीनियर डायरेक्टर-इंटरनल मेडिसिन डॉ. आलोक जोशी से जानते हैं वेट लॉस से जुड़े सवालों के जवाब-
जवाब: हां, कुछ मामलों में 45 दिन में 10–12 किलो वजन कम होना संभव है। लेकिन, यह हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित नहीं होता है। कुछ लोगों को अचानक से इतना वजन कम करने से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। सप्ताह में 500 ग्राम से 1 किलो वजन कम होना बेहतर और सुरक्षित माना जाता है। इसलिए अगर आपका वजन धीरे-धीरे कम हो रहा है तो थोड़ा धैर्य रखें और दिनचर्या को फॉलो करते रहें।
जवाब: वेट लॉस के लिए इन तीनों का संतुलन बहुत जरूरी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी- डाइट और डेडिकेशन की होती है। अगर आप डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिम में जमकर पसीना बहा रहे हैं तो इसे हेल्दी वेट लॉस नहीं कहा जा सकता है। वेट लॉस के लिए आपको डाइट पर पूरा फोकस करना चाहिए और रोजाना आधे से एक घंटे वर्कआउट करना चाहिए। इस डेडिकेशन के साथ वेट लॉस करेंगे, तो आपको आइडल वेट तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता।
dr alok joshi
जवाब: खाना कम करना सही तरीका नहीं है। बल्कि, हेल्दी खाना और सही मात्रा में खाना जरूरी है। ज्यादा कैलोरी कट करने से कमजोरी आ सकती है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है और शरीर में पोषण की कमी हो सकती है। इसलिए वेट लॉस के दौरान आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। इसमें प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स को शामिल करना चाहिए। ऑयली, शुगर और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से परहेज करना चाहिए।
जवाब: नहीं, यह पूरी तरह व्यक्ति की बॉडी टाइप, मेटाबॉलिज्म, उम्र, हार्मोनल स्थिति और लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। सभी के लिए वेट लॉस का एक जैसा रिजल्ट आना संभव नहीं होता है। तेजी से वजन कम करने के बजाय, धीरे-धीरे वजन कम करें। यही वजन कम करने का सुरक्षित तरीका होता है।
जवाब: वेट लॉस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। क्रैश डाइट, फैड डाइट या बिना मेडिकल सलाह के सप्लीमेंट्स लेने से नुकसान हो सकता है।
अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल को जरूर फॉलो करें। इसी की मदद से आपको हेल्दी वेट लॉस में मदद मिलेगी। आपको यह समझना भी जरूरी है कि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और डाइट भी अलग तरह से काम करती है। इसलिए अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो एक बार डॉक्टर से मिलकर अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में जरूर जान लें और एक प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करें।
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