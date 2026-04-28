45 दिन में घटाया 12 किलो वजन, जानें 31 वर्षीय मृदुल ने Weight Loss के लिए क्या-क्या किया?

Real Weight Loss Story: मृदुल अरोड़ा ने करीब 45 दिन में ही मनचाहा वजन कम लिया। उन्हें हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और डेडिकेशन के साथ वेट लॉस में मदद मिली।

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Real Life Weight Loss Story: जब वजन बढ़ता है, तो सिर्फ शरीर भारी नहीं होता... आत्मविश्वास भी धीरे-धीरे कम होने लगता है और आईने में खुद को देखकर मन उदास होता है। इतना ही नहीं, बढ़ता वजन (मोटापा) शारीरिक समस्याओं का कारण भी बनता है। मोटापे की वजह से गैस, एसिडिटी, अपच जैसी सामान्य समस्याएं होने लगती हैं। अगर समय पर मोटापा कम न किया जाए, तो इससे गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग मोटापा कम करने पर विचार करते हैं और कोशिश किए बिना ही हार मान जाते हैं। लेकिन, 31 वर्षीय मृदुल अरोड़ा ने वजन कम करने के लिए खुद से वादा किया। इसके लिए मेहनत की और एक अनुशासित दिनचर्या को अपनाया। इससे उन्होंने 45 दिनों के अंदर ही 12 किलो वजन कम कर लिया। हालांकि, यह सिर्फ वजन घटाने की नहीं, हौसला और समर्पण की कहाना भी है।

वजन बढ़ने से होने लगी थीं ये समस्याएं

जब मृदुल का वजन बढ़ा हुआ था, तो उन्हें कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं होने लगी थीं।

उन्हें थोड़ा-सा काम करने के बाद सांस फूलने लगी थी और उनका पूरा दिन आलस और थकान में निकल जाता था।

में निकल जाता था। इतना ही नहीं, शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होने लगी थी।

आत्मविश्वास में कमी आने लगी थी और उन्होंने लोगों से मिलना-जुलना काफी कम कर दिया था।

मोटापे की वजह से नींद की समस्या होने लगी थी। रात में बार-बार नींद खुलती थी, इससे उनका अगला पूरा दिन प्रभावित होता था।

जब मृदुल को ये सारी परेशानियां होने लगीं, तब उन्होंने वजन कम करने का सोचा और इसके लिए प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज रूटीन फॉलो किया।

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वेट लॉस डाइट प्लान क्या था?

ब्रेकफास्ट: वेट लॉस जर्नी के दौरान मृदुल ने ब्रेकफास्ट में ओट्स, अंडे और फलों का सेवन किया था।

वेट लॉस जर्नी के दौरान मृदुल ने ब्रेकफास्ट में ओट्स, अंडे और फलों का सेवन किया था। लंच: लंच में सब्जी, रोटी, दाल और सलाद शामिल करते थे। इससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है और ओवरइटिंग से बचाव होता है।

लंच में सब्जी, रोटी, दाल और सलाद शामिल करते थे। इससे पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है और ओवरइटिंग से बचाव होता है। स्नैक्स: स्नैक्स में चाय-समोसे के बजाय नट्स और फलों का सेवन शुरू किया। साथ ही, बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए नारियल पानी और नींबू पानी का सेवन करना शुरू किया।

स्नैक्स में चाय-समोसे के बजाय नट्स और फलों का सेवन शुरू किया। साथ ही, बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए नारियल पानी और नींबू पानी का सेवन करना शुरू किया। डिनर: मृदुल ने डिनर में रोटी, चावल से दूरी बना ली और हल्का भोजन करना शुरू किया। वे डिनर में सिर्फ सूप और सलाद का सेवन करते थे। सलाद में हरी सब्जियों शामिल करते थे।

कैसे करते थे दिन की शुरुआत

वेट लॉस जर्नी के दौरान मृदुल दिन की शुरुआत काफी हेल्दी तरीके से करते थे। वे सुबह उठते ही सबसे पहले गुनगुना पानी पीते थे। इसके बाद 45 से 60 मिनट वर्कआउट करते थे। उनकी इसी डेडिकेशन की वजह से आज वे अपना वजन कम करने में कामयाब हो पाए।

इन बातों का भी रखा ध्यान

वे वेट लॉस के दौरान हाई-प्रोटीन और लो-कैलोरी डाइट लेते थे।

लेते थे। दिनभर में 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीते थे।

सप्ताह में 5 से 6 दिन रोजाना एक्सरसाइज करते थे।

शुरुआत में हल्का वर्कआउट किया, इसके बाद धीरे-धीरे वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ाई, जिससे वेट लॉस में मदद मिली।

वेट लॉस के लिए किया कार्डियो

वजन कम करने के लिए मृदुल रोजाना वर्कआउट करते थे। वे सुबह उठकर लगभग एक घंटा वर्कआउट करते थे। इससे वजन कम होता है, साथ ही मांसपेशियां भी मजबूत बनती है। वेट लॉस के लिए उन्होंने कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर फोकस किया। वे रोज सुबह जॉगिंग करते थे और खाना खाने के बाद वॉक जरूर करते थे।

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किन चीजों से परहेज किया?

मृदुल ने वेट लॉस के दौरान कुछ चीजों से पूरी तरह परहेज किया, जो बेहद जरूरी भी होता है। इन चीजों से दूरी बनाकर ही वेट लॉस की जर्नी को सफल बनाया जा सकता है।

जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड से पूरी तरह दूरी बनाई।

ज्यादा मीठा और शुगर ड्रिंक्स को पूरी तरह छोड़ दिया।

तला-भुना और फास्ट फूड्स का सेवन करना बंद कर दिया।

लेट नाइट ईटिंग को अवॉयड किया। उन्होंने खाने का एक निश्चित समय तय किया और उसी समय पर नाश्ता, लंच और डिनर करते थे।

मृदुल ने 45 दिन में लगभग 12 किलो वजन कम किया। इसके लिए उन्होंने अपने पूरे रूटीन, डाइट और एक्सरसाइज पर फोकस किया, तभी यह संभव हो पाया। अगर आप भी वजन कम करना चाहते हैं, तो जान लें कि वजन कम करने के लिए कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। वेट लॉस करने के लिए एक अनुशासित दिनचर्या और सही प्लानिंग बहुत जरूरी होता है। इसी से आप हेल्दी तरीके से वजन घटा सकते हैं।

वेट लॉस से जुड़े सवाल-जवाब

मैक्स हॉस्पिटल, शालीमार बाग के सीनियर डायरेक्टर-इंटरनल मेडिसिन डॉ. आलोक जोशी से जानते हैं वेट लॉस से जुड़े सवालों के जवाब-

सवाल: क्या वाकई 45 दिन में 12 किलो वजन कम हो सकता है?

जवाब: हां, कुछ मामलों में 45 दिन में 10–12 किलो वजन कम होना संभव है। लेकिन, यह हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित नहीं होता है। कुछ लोगों को अचानक से इतना वजन कम करने से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। सप्ताह में 500 ग्राम से 1 किलो वजन कम होना बेहतर और सुरक्षित माना जाता है। इसलिए अगर आपका वजन धीरे-धीरे कम हो रहा है तो थोड़ा धैर्य रखें और दिनचर्या को फॉलो करते रहें।

सवाल: वेट लॉस के लिए सबसे जरूरी क्या है- डाइट, एक्सरसाइज या डेडिकेशन?

जवाब: वेट लॉस के लिए इन तीनों का संतुलन बहुत जरूरी होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी- डाइट और डेडिकेशन की होती है। अगर आप डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिम में जमकर पसीना बहा रहे हैं तो इसे हेल्दी वेट लॉस नहीं कहा जा सकता है। वेट लॉस के लिए आपको डाइट पर पूरा फोकस करना चाहिए और रोजाना आधे से एक घंटे वर्कआउट करना चाहिए। इस डेडिकेशन के साथ वेट लॉस करेंगे, तो आपको आइडल वेट तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता।

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सवाल: क्या वेट लॉस के लिए खाना-पीना कम करना चाहिए?

जवाब: खाना कम करना सही तरीका नहीं है। बल्कि, हेल्दी खाना और सही मात्रा में खाना जरूरी है। ज्यादा कैलोरी कट करने से कमजोरी आ सकती है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है और शरीर में पोषण की कमी हो सकती है। इसलिए वेट लॉस के दौरान आपको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। इसमें प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट्स को शामिल करना चाहिए। ऑयली, शुगर और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स से परहेज करना चाहिए।

सवाल: क्या हर व्यक्ति का 45 दिन में 10 से 15 किलो वजन कम हो सकता है?

जवाब: नहीं, यह पूरी तरह व्यक्ति की बॉडी टाइप, मेटाबॉलिज्म, उम्र, हार्मोनल स्थिति और लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। सभी के लिए वेट लॉस का एक जैसा रिजल्ट आना संभव नहीं होता है। तेजी से वजन कम करने के बजाय, धीरे-धीरे वजन कम करें। यही वजन कम करने का सुरक्षित तरीका होता है।

सवाल: क्या वेट लॉस का कोई शॉर्टकट है?

जवाब: वेट लॉस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। क्रैश डाइट, फैड डाइट या बिना मेडिकल सलाह के सप्लीमेंट्स लेने से नुकसान हो सकता है।

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अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल को जरूर फॉलो करें। इसी की मदद से आपको हेल्दी वेट लॉस में मदद मिलेगी। आपको यह समझना भी जरूरी है कि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है और डाइट भी अलग तरह से काम करती है। इसलिए अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो एक बार डॉक्टर से मिलकर अपनी हेल्थ कंडीशन के बारे में जरूर जान लें और एक प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करें।