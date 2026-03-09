Morning Vs Evening Walk, जानिए Weight Loss के लिए किस समय टहलना चाहिए?

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Morning Walk vs Evening Walk : गलत खानपान और लाइफस्टाइल के चलते लोगों में बढ़ते वजन और मोटापे की परेशानी काफी ज्यादा आम हो चुकी है। लोग अपने वजन को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, इसका मुख्य कारण गतिहीन जीवनशैली और डेस्क जॉब है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी बढ़ते मोटापे के जिम्मेदार होते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि बढ़ते मोटापे को कंट्रोल करेें, तो अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। कई फिटनेस एक्सपर्ट का कहना होता है कि अगर आप नियमित रूप से वॉक करते हैं, तो इससे आपका वजन काफी हद तक कम हो सकता है। डाइट और फिटनेस एक्सपर्ट कामिनी कुमारी का कहना है कि अगर आप वेट लॉस तेजी से चहते हैं, तो सही डाइट के साथ-साथ फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी होती है। फिजिकल एक्टिविटी में आप तरह-तरह के एक्सरसाइज के साथ वॉक को भी शामिल कर सकते हैं।
लेकिन जब वॉकिंग की बात आती है, तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल उठता है कि वजन कम करने के लिए किस समय वॉक करना सही होता है, सुबह का वॉक या शामिल का वॉक? अगर आपके मन में भी इस तरह का सवाल उठा है, तो इस लेख में हम आपको इसका जबाव देंगे।
कुछ लोग सुबह की ताजी हवा में टहलना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोगों को शाम को वॉक करना ज्यादा आरामदायक लगता है। अगर एक शब्दों में बात की जाए, तो दोनों समय की वॉक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसके साथ ही आपके शरीर की जरूरत, आपका लाइफस्टाइल और आपकी नियमितता इस बात को तय करती है कि कौन सा समय आपके लिए अधिक फायदेमंद हो सकता है। आइए इस लेख में हम विस्तार से समझते हैं कि मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक में क्या अंतर होता है और दोनों में से कौन सा वॉक शरीर के लिए अच्छा हो सकता है?
सुबह के समय वॉक करना स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। आइए जानते हैं सुबह के समय वॉक करने के क्या फायदे हैं-
अगर आप सुबह की शुरुआत वॉक के साथ करते हैं, तो यह आपके लिए बेहद ही फायदेमंद हो सकती है। दरअसल, जब आप सुबह-सुबह उठते हैं, तो आपके दिन की शुरुआत पॉजिटिव एनर्जी के साथ होती है। सुबह की फ्रेश हवा आपके ब्रेन और पूरे शरीर को ताजगी का एहसास दिलाती है। इसके साथ ही सुबह का समय अन्य समयों को तुलना में काफी शांत और प्रदूषण रहित होता है, जिससे आपको शुद्ध हवा में सांस लेने का मौका मिल सकता है। इससे शरीर के कार्य करने की क्षमता भी बेहतर होती है। इसलिए अगर आप पूरे दिनभर फ्रेश रहना चाहते हैं, तो सुबह के समय वॉक कर सकते हैं।
अगर आप सुबह के समय वॉक करते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म तेजी से एक्टिव होता है, जिससे आपके शरीर की अतिरिक्त कैलोरी तेजी से बर्न हो सकती है। ऐसे में वेट लॉस में काफी हद तक मदद मिल सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट लॉस तेजी से हो, तो सुबह वॉक करना न भूलें।
अक्सर सुबह वॉक करने वाले लोग खाली पेेट रहते हैं, ऐसा करने से आपका फैट अच्छे से बर्न होगा। खाली पेट वॉक करने से हमारा शरीर ऊर्जा फैट से लेता है, जिससे शरीर की चर्बी तेजी से बर्न हो सकती है। हालांकि, हर व्यक्ति के साथ ऐसा हो, यह जरूरी नहीं होता है। कुछ लोगों को खाली पेट वॉक करने के वजह से कमजोरी महसूस हो सकती है।
सुबह के समय वॉक करने से मेंटल हेल्थ को बूस्ट किया जा सकता है। दरअसल, जब आप सुबह वॉक करते हैं, तो हमारे शरीर से एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे हमारा मूड बेहतर हो सकता है। इससे चिंता और तनाव को कम करने में मदद मिल सकती है। साथ ही पॉजिटिव सोच भी बनती है।
[caption id="attachment_1307644" align="alignnone" width="1200"] Morning Walk Benefits[/caption]
सुबह के समय वॉक करना शाम की तुलना में थोड़ा आसान होता है, क्योंकि इस समय नियमितता बनाना आसान है। दरअसल, सुबह आप फ्रेश रहते हैं और शाम के समय दिनभर के काम से थोड़ा थके से रहते हैं। ऐसे मेें शाम का वॉक थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वहीं, दिन शुरू होते ही आप वॉक करते हैं, तो इससे पूरा दिन फ्रेश रहता है। इसके अलावा शाम में मीटिंग, कामकाज या फिर बिजी शेड्यूल की वजह से वॉक मिस भी हो सकता है।
सुबह की वॉक शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को बैलेंस करती है, जिससे आपको रात के समय काफी अच्छी और गहरी नींद आ सकती है। आप सुबह फ्रेश भी फील कर सकते हैं।
शाम में वॉक करने के अपने अलग फायदे होते हैं, आइए जानते हैं-
सुबह कभी-कभी काफी सुस्ती बनी रहती है। वहीं, शाम में आप थोड़े एक्टिव रहते हैं, क्योंकि दिनभरके के कामकाज की वजह से हमारी मांसपेशियां एक्टिव रहती हैं, जिससे वॉक करना तुलनात्मक रूप से थोड़ा आसन हो जाता है। वहीं, कुछ लोग शाम में काफी एक्टिव और फ्रेश भी महसूस करते हैं, जिससे उनका वॉक आसान हो जाता है।
कुछ रिसर्च से पता चलता है कि शाम के समय हमारे शरीर की फिजिकल परफॉर्मेंस अच्छी होती है। इसका मतलब यह है कि शाम के समय जब आप वॉक करते हैं, तो यह सुबह की तुलना में तेज और धिक हो सकता है, जिससे आप काफी दूरी तय करते हैं। यानि कुल मिलाकर शाम में थोड़ी अधिक कैलोरी बर्न हो सकती है।
ऑफिस या दिनभर के कामकाज के बाद जब आप वॉक करते हैं, तो इससे तनाव कम होता है। दरअसल, जब आप वॉक करते हैं, तो इससे आपका दिमाग रिलैक्स होता है। वॉक करने से मानसिक तनाव भी कम होता है। साथ ही थकान भी दूर हो सकती है।
खाना खाने के बाद जब आप हल्की-फुल्की वॉक करते हैं, तो इससे आपका भोजन अच्छे से पचता है। ऐसे में गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी परेशानी काफी हद तक कम होती है। अगर आप पाचन बूस्ट करना चाहते हैं, तो शाम की वॉक अच्छी हो सकती है।
शाम की हल्की वॉक हमारे शरीर को रिलैक्स करता है, जिससे तनाव कम होता है। ऐसे में आपको रात के समय अच्छी और गहरी नींद आ सकती है।
[caption id="attachment_1307645" align="alignnone" width="1200"] Evening Walk के क्या हैं फायदे[/caption]
वॉकिंग को लो-इम्पैक्ट एक्सरसाइज माना जाता है, जो लगभग हर उम्र के लोगों के लिए सुरक्षित माना जाता है। । नियमित रूप से वॉक करने से शरीर कई तरह से लाभान्वित होता है।
वॉक करने से कैलोरी तेजी से बर्न होती है। मुख्य रूप से जब आप तेज चाल में चलते हैं, तो शरीर की ऊर्जा तेजी से खर्च होती है। ऐसे में कैलोरी बर्न करने में काफी हद तक मदद मिल सकती है। अगर आप रोजाना 30 से 45 मिनट वॉक करते हैं, तो आपके शरीर से लगभग 150 से 300 कैलोरी बर्न होती है।
रोजाना वॉक करने से शरीर की अतिरिक्त कैलोरी धीरे-धीरे कम होती है। यह मुख्य रूप से पेट की चर्बी को कमकरने में मददगास साबित हो सकती है।
रोजाना कुछ दूर पैदल चलने से मांसपेशियों को मजबूती मिल सकती है। शरीर की अगर मांसपेशियां मजबूत होती हैं, तो इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। ऐसे में वेट लॉस में काफी हद तक मदद मिल सकती है।
अगर सीधे शब्दों में कहा जाए, तो वजन कम करने के लिए दोनों ही समय में वॉक करना फायदेमंद हो सकता है। असल में कुछ अन्य बातों से वेट लॉस पर फर्क पड़ता है, जैसे-
अगर आप रोजाना तेज चाल से 30 से 45 मिनट वॉक करते हैं, वह चाहे सुबह हो या शाम, दोनों ही स्थितियों में वजन कम करने में मदद मिल सकती है।
वजन कम करने के लिए सही वॉकिंग टिप्स क्या है?
रोजाना कम से कम 30–45 मिनट वॉक करें - अगर आप वेट लॉस चाहते हैं, तो नियमित रूप से वॉक करें। कोशिश करें कि सप्ताह में कम से कम 5 दिन वॉक करें, इससे आपका वेट लॉस सही हो सकता है।
ब्रिस्क वॉक करें - वेट लॉस के लिए अगर आप वॉक करना चाहते हैं, तो धीमी गति से चलने के बजाय तेज चाल से चलना अधिक प्रभावी हो सकता है। इसे ब्रिस्क वॉकिंग कहा जाता है।
सही जूते पहनें - वॉक करते समय अगर जूते सही नहीं रहते हैं, तो इससे परेशानी हो सकती है। ऐसे में कोशिश करें कि वॉक करने के लिए आरामदायक और सपोर्टिव जूते का चुनाव करें।, ताकि आपके पैरों में दर्द या चोट न लगे और आप अच्छे से वॉक कर सकें।
सही पोश्चर के साथ वॉक करें - वॉक करते समय अपनी पीठ को हमेशा सीधी रखें, कंधे ढीले रखें और हाथों को स्वाभाविक रूप से हिलाएं। ताकि आप सही से वॉक कर सकें और इससे रिजल्ट अच्छा हो सकता है।
बैलेंस डाइट लें - अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो वॉकिंग के साथ बैलेंस और हेल्दी डाइट का चुनाव करें।
पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं - वेट लॉस के लिए शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है, क्योंकि पानी मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है। इससे शरीर की कैलोरी तेजी से बर्न होती है, जो वेट लॉस में असरदार हो सकती है।
अगर आप वेट लॉस चेजी से चाहते हैं, तो सुबह-शाम दोनों ही समय हल्की-फुल्की वॉक कर सकते हैं, जैसे- कोशिश करें कि एक साथ 1 घंटे वॉक करने के बजाय आप सुबह 20–30 मिनट वॉक करें और शाम में भी 20–30 मिनट हल्की वॉक करें। इससे शरीर पूरे दिन एक्टिव रहता है और कुल कैलोरी बर्न ज्यादा होती है।
कुछ लोगों के लिए सुबह की वॉक अच्छी होती है, जैसे-
हम में से कुछ लोगों के लिए शाम की वॉक अच्छी हो सकती है, जैसे-
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
