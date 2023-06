Milind Soman's Breakfast Before Running : नंगे पैर 420 किमी दौड़ने वाले मिलिंद सोमन क्या खाते हैं? एक्टर ने इन 3 चीज़ों को बताया अपनी चु्स्ती-फुर्ती का सीक्रेट

हाल ही में मिलिंद सोमन ने बताया कि वे दौड़ से पहले क्या-क्या खाते हैं। (Milind Soman's breakfast before running)

Milind Soman's breakfast before running: अभिनेता मिलिंद सोमन अपनी मैराथॉन रनिंग और वर्कआउट वीडियोज के लिए अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। कुछ समय पहले ही मिलिंद सोमन ने मुंबई से गुजरात (Gujarat) तक नंगे पैर दौड़ लगाकर एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया। मिलिंद ने गुजरात में स्थापित भारत के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल (Sardar Vallabh Bhai Patel) की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (Statue of unity) तक 420 किमी की दौड़ पूरी की। बता दें कि मुंबई (Mumbai) से गुजरात के केवड़िया (Kewariya) स्थिति सरदार सरोवर बांध (Sardar Sarovar Dam) के निकट खड़ी इस मूर्ति तक की दौड़ मिलिंद सोमन ने 8 दिनों में पूरी की। (Milind Soman completed Unity Run)

नंगे पैर मिलिंद ने लगायी 420 किमी की दौड़

मिली जानकारी के अनुसार, मिलिंद सोमन ने यह दौड़ नंगे पैर ही लगायी जिसे उन्होंने यूनिटी रन (Unity Run) का नाम दिया। 15 अगस्त को मुंबई के दादर (Dadar) इलाके में स्थित प्रसिद्ध शिवाजी पार्क मैदान (Shivaji Park) से अपनी दौड़ शुरू करते हुए मिलिंद ने इसे रविवार 22 अगस्त को पूरा किया। वहीं, मिलिंद की पत्नी अंकिता कोंवर (Ankita Konwar) ने भी कुछ समय तक उनके साथ दौड़ लगायी और तकरीबन 28 किलोमीटर के डिस्टेंस तक दौड़ लगायी। (Milind Soman's breakfast before running)

मैराथॉन में दौड़ना है मिलिंद सोमन का पैशन

देश में कहीं भी मैराथॉन हो तो मिलिंद सोमन वहां लोगों को प्रोत्साहित करने पहुंच ही जाते हैं। देश के हर फिटनेस फ्रीक की प्रेरणा हैं मिलिंद सोमन, और इसकी एक वजह रनिंग या दौड़ के प्रति उनकी लगन और उत्साह है। मिलिंद सोमन ने महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पिंक मैराथॉन में भी लम्बी दूरी की दौड़ लगायी है। मिलिंद पिंक मैराथॉन के ब्रांड एम्बेसडर हैं और उन्होंने देश भर में इस मैराथॉन में हिस्सा लेकर महिलाओं को अपनी सेहत और फिटनेस पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया। दौड़ने के कई निराले अंदाज़ अपनाए हैं मिलिंद ने। उन्होंने बरसात में, कड़कड़ाती ठंड और गर्मियों के मौसम में हाईवे, जंगल और पथरीले रास्तों से गुजरते हुए रनिंग को प्रमोट किया है। (Milind soman motivates people to run)

दौड़ने से पहले क्या खाते हैं मिलिंद सोमन ?

इतनी मुश्किल और लम्बी दौड़ लगाना मिलिंद सोमन की जिंदगी का हिस्सा है और वे अक्सर मैराथॉन में भी हिस्सा लेते हैं। जाहिर है इसके लिए फिजिकली फिट होने के साथ-साथ सही डायट और पोषण की ज़रूरत उन्हें पड़ती है। हाल ही में मिलिंद सोमन ने बताया कि वे दौड़ से पहले क्या-क्या खाते हैं। (Milind Soman's breakfast before running)

अभिनेता ने अपनी एक इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि जिस दिन उन्हें दौड़ लगानी होती है उस दिन सुबह वह 3 चीज़ों का सेवन करते हैं। जो हैं-

एक कटोरा कटे हुए फल (Fruits)

10-12 बादाम की गिरियां (Almonds)

हर्बल टी (Herbal Tea) में एक चम्मच शुद्ध शहद (Honey)

4 नवंबर 2021 को अपना 56वां जन्मदिन मना रहे अभिनेता और पूर्व सुपर मॉडेल मिलिंद सोमन कहते हैं कि इन तीनों चीज़ों का सेवन उन्हें हेल्दी और एनर्जेटिक बने रहने में मदद करता है। यूनिटी रन के 8 दिनों में भी मिलिंद सोमन सुबह इन्ही चीज़ों का सेवन करते रहे हैं। (What do milind soman eats before running)

(डिस्क्लेमर:इस लेख में दी गयी डाइट और फिटनेस से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी हैं। किसी भी तरीके को आज़माने या किसी स्वास्थ्य समस्या के इलाज से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया किसी विशेषज्ञ का परामर्श ज़रूर लें।)

