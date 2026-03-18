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सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करते हैं मिलिंद सोमन, बताया महिलाओं के लिए फिटनेस का असली मतलब

WION World Pulse Summit : इस समिट ने मिलिंद सोमन ने अपनी फिटनेस को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि फिट रहने के लिए घंटों जिम में जाने की जरूरत नहीं है। आइए जानते हैं इस बारे में-

सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करते हैं मिलिंद सोमन, बताया महिलाओं के लिए फिटनेस का असली मतलब

Written by Kishori Mishra |Published : March 18, 2026 9:48 PM IST

Milind Soman fitness mantra : हम में से अधिकतर लोगों का मानना है कि फिट रहने के लिए घंटों जिम में पसीना बहाना जरूरी होता है, लेकिन इस बात को मिलिंद सोमन गलत साबित करके दिखाया है। उन्होंने साबित कर दिया कि फिट रहने के लिए घंटों जिम में जाने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ 10 मिनट के सही एक्सरसाइज से भी आप फिट रह सकते हैं। 60 साल के मिलिंद सोमन ने बुधवार यानि 18 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित WION World Pulse Summit में अपनी फिटनेस को चर्चा की। बता दें कि मिलिंद भले ही 60 साल के हैं, लेकिन उनकी फिटनेस और बॉडी को देखकर उनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता है। मिलिंद न सिर्फ एक एक्टर और  सुपरमॉडल हैं, बल्कि एक एंड्योरेंस एथलीट भी हैं।

ITC Maurya में हुए WION World Pulse Summit के सेशन 6 ‘हेल्थकेयर पल्स के मेडिसिन ऑफ टुमॉरो’ में मिलिंद सोमन ने डॉ. नरेश त्रेहान और एंजेलिक कोएट्ज़ी के साथ पैनल चर्चा में हिस्सा लिया। इस चर्चा में स्वास्थ्य सेवाओं के फ्यूचर और बीमारी से बचाव पर आधारित लाइफस्टाइल की बढ़ती अहमियत पर बात की गई।  कार्यक्रम के दौरान सोमन ने सेहत को लेकर अपनी एक बेहद सरल सोच शेयर करते हुए कहा कि फिट रहने के लिए भारी-भरकम वर्कआउट की जरूरत है और न ही किसी स्ट्रिक्ट डाइट  प्लान की। इस पूरे सेशन में सोमन के बेहद आसान फिटनेस मंत्र ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा।  उनका कहना है कि वह रोजाना सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करते हैं। जहां दुनिया 'क्रॉसफिट' और 'हैवी वर्कआउट' के पीछे भाग रही है। वहीं, मिलिंद का यह सादगी भरा बयान एक नई बहस छेड़ देता है। आज इस आर्टिकल में हम जानेंगे की क्या फिट रहना वाकई इतना आसान है? और क्या महिलाएं भी इस ट्रिक को अपना सकती हैं?

1. अनुशासन है सबसे जरूरी

अक्सर महिलाओं पर घर, ऑफिस और बच्चों की तिहरी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में 'वर्कआउट' के लिए 1 घंटा निकालना किसी सपने जैसा लगता है। मिलिंद सोमन कहते हैं की एक्सरसाइज करने से जियादा महत्वपूर्ण निरंतरता (Consistency) होती है। अगर आप जिम नहीं जा सकतीं, तो घर पर सिर्फ 10 मिनट की 'बॉडीवेट ट्रेनिंग' या 'सूर्य नमस्कार' भी आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखने के लिए काफी है।

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2. महिलाओं के लिए फिटनेस का असली मतलब

महिलाओं के शरीर में हार्मोनल बदलाव (जैसे पीरियड्स, मेनोपॉज या प्रेगनेंसी) अक्सर थकान का कारण बनते हैं। मिलिंद का कहना है कि वे जिम नहीं जाते और न ही कोई भारी वजन उठाते हैं। महिलाओं के लिए भी यही मंत्र कारगर है। भारी मशीनें उठाने से बेहतर है कि आप अपनी मांसपेशियों की लचीलापन और मजबूती पर ध्यान दें।

3. डाइट और मानसिक संतुलन

सिर्फ 10 मिनट की कसरत तभी काम करती है जब आपका खान-पान सही हो। मिलिंद सोमन हमेशा सादे और घर के बने खाने पर जोर देते हैं। महिलाओं के लिए यह समझना जरूरी है कि 'क्रैश डाइटिंग' शरीर को अंदर से कमजोर बनाती है। असली फिटनेस वह है, जहां आप सीढ़ियां चढ़ते हुए न हांफें और दिनभर एनर्जेटिक महसूस करें।

4. मानसिकता बदलिए, शरीर खुद बदल जाएगा

मिलिंद कहते हैं कि फिट रहना मुश्किल नहीं है, बस इसे अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाना है। चाहे वो पार्क में तेज चलना हो या घर के काम फुर्ती से करना, हर गतिविधि मायने रखती है।

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Highlights

  • 18 मार्च को WION World Pulse Summit आयोजित हुआ। 
  • समिट में मिलिंद सोमन ने कहा, फिट रहने के लिए भारी-भरकम एक्सरसाइज की जरूरत नहीं होती है।
  • मिलिंद सिर्फ 10 मिनट के एक्सरसाइज से फिट रहते हैं।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More