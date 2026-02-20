रमजान में रोज सुबह 15 से 20 मिनट करें ये हल्की एक्सरसाइज, दिनभर रहेंगे फुर्तीले और नहीं आएगा आलस

रमजान में पूरे दिनभर एनर्जेटिक और ऊर्जावान बने रहने के लिए आप कुछ हल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आपको काफी रिलैक्स फील होगा और तनाव भी कम होगा।

Light Exercise for Ramadan: रमजान का महीना शुरू हो गया है और इस दौरान ज्यादातर लोगों में थकान और सुस्ती बनी रहती है। लेकिन, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ आराम करें और फिजिकल एक्टिविटी को पूरी तरह से भूल जाएं। शरीर में ऊर्जा का स्तर बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। रमजान के दौरान एक्सरसाइज करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेंगे, तो आपको एक्सरसाइज करके काफी रिलैक्स फील होगा। एक्सरसाइज करने से मानसिक तनाव कम होता है और मन शांत रहता है। हालांकि, आपको रमजान के दौरान हैवी वर्कआउट या एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। आप 15 से 20 मिनट हल्की-फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आप पूरे दिनभर ऊर्जा से भरे रहेंगे और तरोताजा महसूस करेंगे।

धीरे-धीरे वॉक करें

रमजान में फिजिकली एक्टिव रहने के लिए आपको ज्यादा हैवी वर्कआउट या जिम एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वॉक कर सकते हैं। पैदल चलना, एक सबसे अच्छा कार्डियो है, जो शरीर पर ज्यादा दबाव भी नहीं डालती है। सुबह-सुबह 5 से 10 मिनट वॉक करने से आपको काफी रिलैक्स फील होगा। वॉक करने से पाचन क्रिया भी बेहतर बनी रहती है और इससे डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं नहीं होती हैं। वॉक करने से स्ट्रेस भी कम होगा और आप दिनभर एनर्जेटिक महसूस करेंगे।

स्ट्रेचिंग करें

रमजान के दौरान अगर आप ज्यादातर समय आराम करते हैं और फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं, तो इससे आपको शरीर में अकड़न और दर्द महसूस हो सकता है। इसलिए सुबह-सुबह स्ट्रेचिंग जरूर करनी चाहिए। रोज सुबह 10 मिनट स्ट्रेचिंग करें, इससे बॉडी रिलैक्स होगी और अकड़न से भी राहत मिलेगी। स्ट्रेचिंग करने से मांसपेशियों का तनाव कम होता है। अगर आप रोजाना स्ट्रेचिंग करेंगे, तो इससे मानसिक शांति भी जरूर मिलेगी।

साइकिलिंग करें

रमजान के दौरान आप हल्की साइकिलिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको साइकिलिंग पसंद है, तो रमजान में भी इसे छोड़े नहीं। साइकिलिंग करने से मांसपेशियां मजबूत बनती हैं और बॉडी फ्लैक्सिबल होती है। साइकिलिंग करने से शरीर में एनर्जी आती है और बॉडी तरोताजा महसूस होती है। अगर आप सुबह के समय साइकिलिंग नहीं कर पाते हैं, तो शाम को थोड़ा समय निकालकर साइकिलिंग करके खुद की थकान मिटा सकते हैं।

योग करें

रमजान के महीने में आप योग का सहारा भी ले सकते हैं। आप घर पर ही हल्के योगाभ्यास कर सकते हैं। योग करने से शरीर में लचीलापन बढ़ता है। इससे एकाग्रता में सुधार होता है और शरीर को भी आराम मिलता है। योग करने से मानसिक तनाव भी कम होता है। योग की हल्की-फुल्की गतिविधियां करने से ज्यादा ऊर्जा भी खर्च नहीं होती है।

प्राणायाम करें

रमजान के दौरान प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इससे तनाव दूर होता है और बॉडी पूरे दिनभर रिलैक्स फील कर सकती है। अगर आप प्राणायाम करेंगे, तो इससे शरीर फुर्तीला रहेगा और स्ट्रेस और चिंता को कम करने में भी असरदार होता है। आप रोज सुबह उठकर अनुलोम-विलोम या कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। मेडिटेशन करना भी एक अच्छा उपाय हो सकता है। इससे शरीर को शांति मिलती है और काफी अच्छा महसूस होता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।