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गलत समय पर वॉक करना पड़ सकता है महंगा, जानें वॉक करने का सही समय

क्या आप भी फिट रहने के लिए रोज वॉक पर जाते हैं और क्या आपको पता है कि आप जिस समय वॉक करते हैं उससे आपकी हेल्थ पर किस तरह का असर पड़ता है? वॉक करने का सही समय और इसके फायदे-नुकसान जानने के लिए पढ़ें यह आर्टिकल।

गलत समय पर वॉक करना पड़ सकता है महंगा, जानें वॉक करने का सही समय
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Pranjit Bhowmik

Written by Sadhna Tiwari |Updated : April 7, 2026 4:58 PM IST

Right time of walking for fitness: वेट लॉस करना हो या जनरल फिटनेस लेवल बढ़ाना हो एक्सरसाइज की शुरुआत वॉकिंग से की जा रही है। सुबह या शाम के समय खुली हवा में वॉक करना आपकी हेल्थ के लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। साधारण तरीके से पैदल चलना या वॉकिंग और ब्रिस्क वॉक जैसी एक्सरसाइज न केवल आसान होती हैं बल्कि, यह महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए फायदेमंद होता है।

वहीं, सर्दी या गर्मी के मौसम में भी आप बस कुछ बातों का ध्यान रखकर वॉक करने जा सकते हैं। जैसे दिन में किस समय और कितनी देर तक वॉक करनी चाहिए। क्योंकि, गलत समय पर वॉक करने से आपकी हेल्थ को नुकसान हो सकता है। इसीलिए, वॉक करने से पहले इस बात की जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए कि आपको कब वॉक करना चाहिए और कब नहीं। आइए हम एशियन हॉस्पिटल के चेयरमैन- इंटरनल मेडिसिन (यूनिट-I) डॉ. प्रांजित भौमिक से जानते हैं कि हमें कब वॉक करने जाना चाहिए।

गर्मियों के सीजन में वॉक करने का सही समय क्या है?

इस समय करें मॉर्निंग वॉक

वॉक करने का सबसे ठीक समय है है सुबह सूरज उगने के आसपास का  समय। सूरज उगने के साथ ही आप टहलने निकल जाएं और सुबह 8 बजे तक वॉक पूरी कर लें। दरअसल, सूरज निकलने से पहले का समय हवा में प्रदूषण का स्तर अधिक होता है। वहीं, सुबह की हल्की धूप में टहलने से आपको तकलीफ भी नहीं होती। इस तरह आप थोड़ी देर धूप में रहकर विटामिन डी भी प्राप्त कर सकते हैं और आपकी हड्डियों को इसका फायदा हो सकता है।

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इवनिंग वॉक

जो लोग सुबह की बजाय शाम को वॉक करना पसंद करते हैं, उन्हें शाम के समय  4 के बाद और 6-8 बजे तक वॉक करने की सलाह दी जाती है। इस समय हवा में ठंडक भी बढ़ने लगती है और प्रदूषण का स्तर भी कम होता है। सबसे खास बात यह भी है कि शाम 4-7 बजे के दौरान शरीर की मांसपेशियां बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं। ऐसे में आपके लिए वॉक करना आसान हो सकता है और इससे आपकी हेल्थ को वॉक करने के फायदे भी हो सकते हैं।

सर्दियों में कब करनी चाहिए वॉक

ठंड के दिनों में सवेरे वॉक करना फायदेमंद होता है लेकिन, सूरज उगने से पहले और कोहरे के माहौल में वॉक करने से हेल्थ पर खराब असर पड़ सकता है। सुबह के समय हवा में ठंड होती है और तापमान भी काफी कम होता है। ऐसे में वॉक करते समय आपको सांस लेने से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती है। इसलिए, सर्दियों में सूरज उगने के बाद ही वॉक करें।

गलत समय पर वॉक करने से हेल्थ को होने वाले नुकसान

तड़के सुबह या बहुत जल्दी सुबह (अंधेरे में) वॉक करना हेल्थ के लिए हानिकारक साबित हो सकता है क्योंकि, ऐसे में हवा में प्रदूषण का स्तर अधिक होता है। जिससे अस्थमा, खांसी और जुकाम जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। ठंडियों में बहुत सुबह वॉक करने से मसल्स में खिंचाव और जॉइंट पेन की समस्या बढ़ सकती है। सुबह की ठंडी हवा और प्रदूषण के कारण फेफड़ों पर भी खराब असर पड़ता है जिससे छाती में भारीपन और दर्द जैसी शिकायतें हो सकती हैं।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

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About the Author

साधना तिवारी

साधना तिवारी 15 वर्षों से मीडिया क्षेत्र में हैं। लगभग 9 वर्षों से अधिक समय से ZEE ग्रुप के साथ जुड़ी हुई ... Read More