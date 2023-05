गर्मियों में लोग जहां है सुस्ती से बेहाल वहीं मिलिंद सोमन खुद को रख रहे हैं ऐसे फिट और फुर्तिला, जानें उनकी फिटनेस ट्रिक्स

बॉलीवुड एक्टर और फिटनेस आइकॉन मिलिंद सोमन (Milind Soman) खुद को ना केवल गर्मियों में फिट रखने के लिए कसरत कर रहे हैं बल्कि, खुद की सुस्ती दूर भगाने (fighting his laziness) के लिए भी काम कर रहे हैं।

Milind Soman Fitness Routine In Summer: गर्मियों का मौसम आ चुका है और देश के कई हिस्सों में तापमान बहुत अधिक बढ़ गया है। तपती और उमस भरी गर्मियों में लोगों के लिए रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल हो सकता है। गर्मी की वजह से लोगों के शरीर में ताकत नहीं बचती और सुस्ती की वजह से वे ठीक तरीके से अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते। शरीर में पानी की कमी और थकान के कारण लोगों के लिए फिट रहना और एक्टिव रह पाना आसान नहीं होता। लेकिन, बॉलीवुड एक्टर और फिटनेस आइकॉन मिलिंद सोमन (Milind Soman) खुद को ना केवल गर्मियों में फिट रखने के लिए कसरत कर रहे हैं बल्कि, खुद की सुस्ती दूर भगाने (fighting his laziness) के लिए भी काम कर रहे हैं। मिलिंद सोमन अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में इस बारे में अक्सर बातें भी करते हैं कि वे किस तरह खुद को फिट रखने के काम में डटे हुए हैं।(Milind Soman Fitness Routine In Summer Season)

View this post on Instagram A post shared by Milind Usha Soman (@milindrunning)

गर्मियों में सुस्ती भगाकर यूं फिट रह रहें हैं मिलिंद

मिलिंद सोमन गर्मियों में अपने फिटनेस रूटीन को पहले की तरह नहीं फॉलो कर पा रहे हैं लेकिन, हां मौसम के हिसाब से उन्होंने अपने फिटनेस रूटीन में बदलाव किया है। गौरतलब है कि मिलिंद सोमन सर्दी, बरसात और गर्मियों के मौसम में बदलाव की फिक्र नहीं करते, वह कंकड वाले रास्तो और पथरीले पहाड़ों की तराई में भी रनिंग करते हैं और लोगों को फिट रहने में मदद करते हैं। गर्मियों में भी मिलिंद सोमन अपने घर की छत, लॉन और यहां तक की सड़क किनारे भी एक्सरसाइज करते हुए नजर आ जाते हैं।वहीं, मिलिंद की पत्नी अंकिता कोंवर (Ankita Konwar)भी उन्हें अक्सर एक्सरसाइज के लिए कम्पनी देती हैं। (Milind Soman Fitness Routine In Summer)

View this post on Instagram A post shared by Ankita Konwar (@ankita_earthy)

पुलअप्स हैं मिलिंद की पसंद

रनिंग के अलावा मिलिंद इस सीजन में थोड़े पुलअप्स भी कर रहे हैं। अभिनेता ने हाल ही में अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मुंबई की बढ़ती गर्मी में उनके लिए हमेशा की तरह पुलअप्स कर पाना आसान नहीं है। उन्हें आलस और सुस्ती महसूस हो रही है इसीलिए, वह केवल एक पुलअप कर रहे हैं। बता दें कि पुलअप्स एक्सरसाइज (Pullups) कंधों, आर्म्स और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और पुलअप्स की प्रैक्टिस करने से फिजिकल और मेंटल हेल्थ बूस्ट होती है। (health benefits of doing pullups)

View this post on Instagram A post shared by Milind Usha Soman (@milindrunning)

