Also Read - गुस्से को नहीं कर पा रहे काबू, तो आज से ही करें इन 2 योगासनों का अभ्यास

View this post on Instagram

Doing anything in the middle of nature feels so liberating and beautiful… Hope I can always find the time and space for practising 🧘‍♂️ … Yoga is a way of life… Make it yours and it will never betray you ❤️@balrampurhousenainital #nainital #uttarakhand #traveldiaries