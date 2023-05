Kareena Kapoor Morning Yogasana: करीना कपूर सुबह उठकर सबसे पहले करती हैं ये योगासन, जानिए कौन सा है योगा और क्‍या है खासियत

यह योगासन ब्‍लड सर्कुलेशन बढ़ाता है जिससे चेहरे पर जबरदस्‍त ग्‍लो आता है.

करीना कपूर खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्‍टाग्राम पर अपने फैन्‍स को मोटिवेड करने के लिए कुछ न कुछ पोस्‍ट करती रहती हैं.

बॉलीवुड डीवा करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) अपनी दमदार एक्टिंग के साथ ही अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती है। बेबो अपनी फिटनेस (Kareena Kapoor Fitness) को लेकर इतनी सीरियस हैं कि ऐसा कोई भी दिन जाता जब वो वर्कआउट या योगासन की प्रेक्टिस न करें। करीना कपूर खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्‍टाग्राम पर अपने फैन्‍स को मोटिवेड करने के लिए कुछ न कुछ पोस्‍ट करती रहती हैं। अगर आप भी Tuesday blues से घबरा रहे हैं और जिम में वर्कआउट करने के लिए हिम्‍मत नहीं जुटा पा रहे हैं तो आपको करीना कपूर खान का पोस्‍ट जरूर देखना चाहिए। करीना कपूर अपने दिन की शुरुआत डांस पोज के भगवान/नटराजासन (Natarajasana or Lord of the Dance Pose) के साथ कर रही हैं। तो आइए जानते हैं क्‍या है इस योगासन को करने का तरीका और फायदे (Natarajasana Benefits)

क्‍या है नटराजासन करने का तरीका (What is the way of doing Natarajasana)

नटराजासन को करने के लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और दोनों हाथों को सीधा रखें। इसके बाद सांस लेते हुए सीधे पैर को शरीर के पीछे की तरफ मोड़ें और सीधे हाथ से पैर को टखने से पकड़ें। अब सीधे पैर को जितना हो सके ऊपर की ओर उठाएं। इस दौरान इसे हाथ से पकड़े रहें। इस दौरान आपको अपनी पोजिशन पर पूरा ध्‍यान देना है। अब अपने उल्टे हाथ को अपने सामने सीधा मुद्रा बनाकर रखें। अभ्यास करते वक्त गहरी सांस ले और बैलेंस बनाए रखें। इस पोजिशन में 20-30 सेकेंड तक रुकें, थोड़ा ब्रेक लें और फर करें। अब इस आसन को दूसरे हाथ और पैर के साथ करें। एक बार 4-5 अभ्‍यास किया जा सकता है। बेबो के इंस्‍टाग्राम पर लगभग हर तरह के योगासन की फोटो और शॉर्ट वीडियो अपलोड है! हाल ही में करीना के ट्रेनर ने एक ऐसी फोटो अपलोड की है जिसमें वो नटराजासनकरती दिख रही हैं। यह एक ऐसा योगासन है जो शरीर को मजबूत बनाए रखने के साथ ही स्‍टेबिलिटी भी बढ़ाता है।

TRENDING NOW

View this post on Instagram A post shared by ANSHUKA | Yoga & Wellness (@anshukayoga)

नटराजासन करने के फायदे (Natarajasana Benefits)

इस योगासन को करने से चेस्‍ट को मजबूती मिलती है, पैर, एंकल और हिप्‍स भी मजबूत होते हैं।

नटराजासन को करने से बॉडी स्‍ट्रक्‍चर सही होता है।

अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आपको आज से ही नटराजासन को करना शुरू कर देना चाहिए।

मेटाबॉलिज्‍म को बूस्‍ट करने के साथ ही यह योगासन डाइजेशन को भी सुधारता है।

मानसिक रोग जैसे कि स्‍ट्रेस, एंग्‍जाइटी और तनाव आदि भी नटराजासन को करने से कम होते हैं।

यह योगासन ब्‍लड सर्कुलेशन बढ़ाता है जिससे चेहरे पर जबरदस्‍त ग्‍लो आता है।

RECOMMENDED STORIES