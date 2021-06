Kareena and Taimur Yoga: करीना कपूर खान की फिटनेस में योगाभ्यास का भी एक अहम रोल है। करीना कपूर खान रेग्यूलर योगाभ्यास करती हैं और इसका असर उनकी फिटनेस में देखा जा सकता है। हेल्दी स्किन, वेट मैनेजमेंट और फिट बॉडी पाने में करीना कपूर को योग से बहुत मदद मिली है।अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (International Day of Yoga 2021) पर करीना कपूर ने योगाभ्यास करने के लिए फैंस को मोटिवेट किया लेकिन, अपनी तस्वीर के साथ उन्होंने किसी और की भी योगा करते हुए फोटो शेयर की। करीना ने अपने बड़े बेटे तैमूर अली खान की एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की जिसमें, तैमूर योगाभ्यास करते हुए नज़र आ रहे हैं। (Kareena and Taimur Yoga in Hindi) Also Read - International Day of Yoga 2021: दिन में नहीं मिलता योगाभ्यास का समय तो रात में करें यह 1 योगासन, अच्छी नींद और पाचन शक्ति में होगा इज़ाफा

करीना ही नहीं बेटा तैमूर भी करता है योग

करीना कपूर की यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस प्यारी-सी तस्वीर में तैमूर के साथ उनके अब्बा और बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान भी दिखायी दे रहे हैं।इस तस्वीर में करीना के नवाबजादे तैमूर और पति सैफ दो अलग-अलग योगा मैट्स पर योगाभ्यास करते दिए। सैफ जिस योगासन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तैमूर भी उसी को कॉपी करते दिखा। तस्वीर के साथ करीना ने लिखा भी कि, “#InternationalYogaDay पर मेरे पति और बेटे ने भी योगाभ्यास किया। हम सभी हमेशा एक-दूसरे को प्रेरित करते हैं और यह काम घर से ही शुरू हो सकता है।” वहीं, करीना ने भी अपने जीवन में योग की अहमियत बताते हुए एक खास पोस्ट लिखी। (Kareena and Taimur Yoga)

वहीं, तैमूर की बड़ी बहन सारा अली खान भी योगा फ्रीक हैं। अक्सर सारा अली खान योग करते हुए अपने वीडियोज़ और तस्वीरें पोस्ट करती हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ पर भी सारा अली खान ने एक खास तस्वीर शेयर की,जिसमें वह आउटडोर में योगा करती दिखीं।