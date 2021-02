Kapil Sharma Injury: अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर अभिनेता और स्टैंड कॉमेडियन कपिल शर्मा की एक तस्वीर खूब वायरल हो रही है। इसमें कपिल शर्मा व्हीलचेयर पर बैठे नज़र आए। यह तस्वीर हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर खींची गयी जहां, एक स्टाफ कपिल शर्मा को व्हीलचेयर पर बिठाकर उनकी गाड़ी तक ले जाता है। मिली जानकारी के मुताबिक कपिल शर्मा को पीठ में तकलीफ है जिसकी वजह से वह व्हीलचेयर पर हैं। कपिल ने खुद मीडिया को बताया है कि उन्हे बैक इंजरी हो गयी है। Also Read - दुनिया को हंसाने वाले कपिल शर्मा भी हुए थे एंजाइटी के शिकार, जानिए कपिल को क्‍यों हुई थी एंजाइटी

View this post on Instagram



कपिल शर्मा की बैक इंजरी (Kapil Sharma Injury) के बारे में पता चलने के बाद कपिल के फैंस उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं।

Praying from God 🙏🙏

For Speed Recovery of @KapilSharmaK9 Sir

Get Well Soon!#KapilSharma

— KAPILIAN@K9 (@KAPILIANK91) February 22, 2021