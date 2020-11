वजन घटाना हर किसी के लिए मुश्किल होता है। फिर चाहे वह आम इंसान हो या सेलिब्रिटी हो। जब कोई व्यक्ति वजन घटाना शुरू करता है तो इसके लिए समय और सब्र दोनों की खास जरूरत होती है, तभी कुछ रिजल्ट सामने आता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपनी आने वाली फिल्म थलाइवी के लिए 20 किलोग्राम वजन बढ़ाया था। लगभग सात महीने के बाद कंगना अब खुद को पहले की तरह फिट करने में लग गई हैं। कंगना ने सोशल मीडिया पर अपनी फिट बॉडी की जर्नी शेयर की है। जिसमें उन्होंने अपने वजन घटाने के प्रोसेस के बारे में बताया हैं। कंगना की फिट बॉडी देखकर उनके फैन्स उनसे इंप्रेस हो गए हैं। कंगना ने पोस्ट में बताया है कि उन्हें किस तरह के फिजिकल चैलेंज का सामना करना पड़ा था। Also Read - कंगना रानौत ने 'थलायवी' के लिए बढ़ाया 20 किलो वज़न, अब 2 महीने में वेट लॉस के लिए कर रही हैं ये उपाय

I played the first super humangirl on Indian screen, thanks to my body a rare combination of dainty yet strong looking, in my 30’s I had to gain 20 kgs for Thalaivi n do Bharatnatyam,it left my back severely damaged but no bigger gratification than to play a role to perfection 🙂 pic.twitter.com/tNdY5XoDcX Also Read - World Vegetarian Day: ये 5 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ खाते हैं केवल वेजिटेरियन फूड, जानें शाकाहारी डायट खाने के फायदे

कंगना ने ट्विटर पर कई पोस्ट शेयर किए हैं। जिसमें वह किसी पोस्ट में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के लुक में नजर आई हैं तो किसी में भरतनाट्यम करते हुए दिख रही हैं। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा- मैंने भारतीय स्क्रीन पर पहली सुपर ह्यूमन गर्ल का किरदार निभाया है। मेरे शरीर के लिए धन्यवाद एक दुर्लभ संयोजन अभी तक मजबूत लग रही है। कंगना ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है ’30 की उम्र में मुझे अपनी आने वाली फिल्म थलाइवी के लिए 20 किलो वजन बढ़ाना था और साथ ही भरतनाट्यम भी करना था। जिस वजह से मुझे कमर में काफी दर्द भी झेलना पड़ा। लेकिन इस बात की संतुष्टि है कि मैं अपना किरदार निभाने में सफल रही हूं।’

Journey back to my fit body wasn’t easy, I feel good but even in seven months not able to achieve my earlier stamina and agility back and those last 5 kgs arnt budging, there are moments of despair and then my director Vijay sir shows me Thalaivi footage and all seems fine ❤️ pic.twitter.com/UdpX3LdSaW

