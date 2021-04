भारतीय रसोईघर में आमतौर पर पाया जाने वाला जीरा आपके लिए कई मायनों में स्वास्थ्यवर्धक होता है और इसका इस्तेमाल आप कई व्यंजनों को तैयार करने में करते हैं। जीरा न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि शरीर से कई रोगों को दूर करने में भी मदद करता है। आयुर्वेद की मानें तो जीरा खाने से आपको शरीर से कई रोगों को दूर रखने में मदद मिलती है। जब भी बात जीरे की होती है तो सबसे पहले जहन में एक ही सवाल आता है, कि आखिर जीरा (Jeera water) खाकर कैसे आसानी से वजन कम किया जा सकता है। दरअसल जीरा अपने गुणों के कारण ही वजन घटाने (Jeera water for Weight loss)के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है क्योंकि ये पाचन के लिए अच्छा होता है, जो आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है और तो और आपकी स्किन की सेहत दुरुस्त रखता है। अगर आप वजन कम करने के लिए जीरा पानी पीते हैं तो आपको सही तरीका (how to use jeera water) पता होना चाहिए नहीं तो आपकी सेहत को फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। आइए जानते हैं जीरा पानी पीने का सही तरीका। Also Read - साबूदाना खिचड़ी या दाल की खिचड़ी वजन घटाने में कौन ज्यादा हेल्दी, जानें कौन सी खिचड़ी है ज्यादा फायदेमंद

दिन में कितनी बार पीना चाहिए जीरा पानी? (how many times jeera water in a day)

जीरा निश्चित रूप से अपने गुणों के कारण एक हेल्दी डिटॉक्सीफाइंग एजेंट के रूप में काम करता है, इसलिए आप दिन में इसे कई बार पी सकते हैं। हालांकि, आप अपनी जरूरत के हिसाब और शरीर के वजन के अनुरूप तय कर सकते हैं कि आपको दिन में कितनी बार जीरा पानी पीना है। अगर आपको इसका स्वाद पसंद आया है तो दिन में इसे बार-बार पीने से आपकी सेहत को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचेगा।

अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वजन कम हो जाए तो दिन में 3-4 बार जीरे का पानी जरूर पिएं। आप (best ways to have jeera water in hindi)

सुबह उठने पर (डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक के रूप में)

दोपहर का भोजन करने से पहले (भूख को शांत करने के लिए)

रात के खाने के बाद (पाचन में सहायता के लिए) ) जीरा पानी पी सकते हैं।

रोज-रोज एक ही तरह का पानी पीना आपके लिए उबाऊ हो सकता है इसलिए हम आपको ऐसे 3 तरीकों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें कर आपको रोज जीरा पानी पीने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। आइए जानते हैं कौन से हैं ये 3 तरीके।

पहला तरीकाः दालचीनी मिलाएं

आप जीरा पानी में दालचीनी पाउडर मिला लीजिए। दालचीनी को वजन बढ़ाने वाले कारकों से लड़ने वाला फूड माना जाता है। चूंकि इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, ये ग्लूकोज के स्तर को स्टेबल रखने के साथ-साथ शरीर से मुक्त कणों को निकालने में मदद करता है।

दूसरा तरीकाः नींबू का रस मिलाएं

जीरा पानी में नींबू रस मिलाने से आपको फैट को कम करने में और मदद मिलती है। दरअसल नींबू रस में सिट्रिक एसिड होता है, जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और अधिक कैलोरी बर्न करने में आपकी मदद करता है।

तीसरा तरीकाः मेथी दाने मिलाएं

आखिरी तरीका है आप जीरा पानी में मेथीदाना (मेथी के बीज) मिला सकते हैं। आप मेथी के बीजों को पानी में उबाल लें और पानी को छान लें फिर उसी में जीरा पानी मिला लें। ये दोनों साथ में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आप हार्मोनल असंतुलन, पाचन संबंधी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो ये ड्रिंक आपके लिए परफेक्ट है।