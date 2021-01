पानी के बिना जीवन की कल्पना करना भी संभव नहीं है इस बात को सभी जानते हैं इसलिए पानी हमारे जीवन का एक आवश्यक मूल (water therapy to lose weight) तत्व है। विज्ञान के मुताबिक, हमारे शरीर के वजन का लगभग 55 प्रतिशत पानी होता है, जो शरीर के भीतर संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इतना ही नहीं पानी हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का काम भी करता है, जिसके कारण हमें एक दिन में पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ पीना जरूरी हो जाता है। आपने पहले भी कई लेखों में पानी पीने के फायदों के बारे में पढ़ा होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि जापान में मोटे लोग कैसे पानी के जरिए शरीर पर चढ़ी जिद्दी चर्बी (water therapy to lose weight)को कम करने में प्रयोग करते हैं? अगर नहीं तो आपके लिए ये टेक्निक कई तरीकों से फायदेमंद हो सकती है। Also Read - Shehnaaz Gill Weight Loss: 'बिग बॉस 13' फेम शहनाज गिल ने बिना एक्सरसाइज किए 6 महीने में इन 2 चीजों को खाकर घटाया 12 किलो वजन

क्या है जैपनीज वॉटर थेरेपी (water therapy to lose weight)

जापान में प्रसिद्ध इस वॉटर टेक्निक में आपको सबसे पहले सुबह के वक्त कमरे के तापमान पर कई गिलास पानी पीने की जरूरत होती है। इसके अलावा आपको एक स्ट्रिक्ट डाइट पैटर्न फॉलो करने की जरूरत होती है। इसमें आपको हर 15 मिनट में कुछ भी खाने की अनुमति होती है क्योंकि दिन के भोजन और नाश्ते के बीच का ब्रेक काफी लंबा होता है।

कैसे पानी वजन घटाने में करता है मदद

अध्ययन के मुताबिक, पानी वजन घटाने (water therapy to lose weight) में आपकी कई रूप से मदद कर सकता है। वजन कम करने के लिए आपको करना ये है कि भोजन से 30 मिनट पहले 500 एमएल पानी पीना है। अध्ययन के मुताबिक, जो लोग खाना खाने से पहले ऐसा करते हैं वह अन्य लोगों की तुलना में 13 फीसदी तक कम खाते हैं। एक अन्य अध्ययन में ये पाया गया कि अगर आप खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने के बजाए पानी पीते हैं तो आप कैलोरी इनटेक को कम कर सकते हैं। इस बात को जान लें कि खाना खाने के बाद मीठा खाने से वजन बढ़ता है ।

कैसे काम करती है ये थेरेपी (water therapy to lose weight)

ऐसा माना जाता है कि पानी में मौजूद हाइड्रेशन कॉम्पोनेंट वजन घटाने में अहम भूमिका निभाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पानी पेट भरने का भी काम करता है। अगर आप भोजन से पहले एक गिलास पानी पी लेते हैं तो आप ज्यादा खाने से बच सकते हैं और दूसरी अनहेल्दी चीजों के सेवन से आप बच सकते हैं। यह आपको जरूरत से ज्यादा कैलोरी इनटेक पर अंकुश लगाता है और वजन बढ़ने से रोकने में मदद कर सकता है। न सिर्फ पानी पीने से बल्कि आप खाने का एक रूटीन बनाकर भी कैलोरी इनटेक में कमी ला सकते हैं। ये सभी चीजें वजन घटाने की प्रक्रिया को तेज करती हैं और आपको सही शेप में रहने में मदद करती हैं।

क्या करना है आपको

आपको सबसे पहले सुबह जागने के बाद कमरे के तापमान पर करीब 180 मिलीलीटर यानी की एक गिलास पानी पीना है। इसके बाद खाना खाने से लगभग 45 मिनट पहले भी आपको ऐसा ही करना है। फिर आपको दिन भर में जितनी भी प्यास लगे उस हिसाब से खुद को हाइड्रेट (water therapy to lose weight) रखना है।

कुछ भी खाने के बीच का अंतर सिर्फ 15 मिनट तक सीमित है। इसके अलावा आपके भोजन के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। सबसे जरूरी बात आप जो भी चाहें खा सकते हैं। किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। हां, आप जो भी खाएं बस वो हेल्दी होना चाहिए।