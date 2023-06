रोज-रोज होने वाली पेट की समस्याओं को दूर कर सकती है एक्सरसाइज, स्टडी से जानें गट हेल्थ के लिए इसके फायदे

Exercise for digestive system: अगर आपको रह-रह कर एसिडिटी, बदहजमी और गैस की समस्या होती है, तो जरूरी ये है कि आप अपना पाचन क्रिया सही रखें और इसमें एक्सरसाइज मददगार हो सकता है।

हमारे शरीर के सारे अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक का काम प्रभावित होता है तो दूसरे में भी गड़बड़ी होने लगती है। जैसे कि हमारा पेट। अगर किसी को पेट सही नहीं होता है, तो उसे गैस, एसिडिटी, बदहजमी, कब्ज और कई गंभीर बीमारियों का खतरा हो सकता है। ऐसे में जरूरी ये है कि आप पहले पेट को सही रखने की कोशिश करें, इसके बाद ये तमाम समस्याएं अपने आप सही होने लगेंगी। हाल ही में जर्नल गट (Journal Gut) आए शोध की मानें तो पेट की बीमारियों में एक्सरसाइज (is exercise good for your digestive system) बहुत बहित फायदेमंद है। कैसे जानते हैं।

1. गट बैक्टीरिया स्वस्थ रहते हैं-Exercise for good Gut bacteria

एक्सरसाइजचाहे जो भी करें आप इससे आपकी गट हेल्थ बेहतर होती है। दरअसल, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये आपके गट बैक्टीरिया को बढ़ने और स्वस्थ रहने में मदद करते हैं। Gut journal में छपे में एक नए शोध से पता चलता है कि एक्सरसाइज आपके आंत में बैक्टीरिया के संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है, जो 100 ट्रिलियन से अधिक प्रकार के गुड बैक्टीरिया का घर है। यह आंत वनस्पति हमारी इम्यूनिटी, शरीर की रक्षा करने में सक्रिय भूमिका निभाती है जो हमें स्वस्थ रखती है। यह अधिक हानिकारक बैक्टीरिया के विकास को भी रोकता है और भोजन को पचाने और आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है।

2. डाइजेस्टिव एंजाइम्स बढ़ते हैं-Exercise for Digestive Enzymes

एक्सरसाइज डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बढ़ाता है और इसके प्रोडक्शन के लिए तेजी से काम करता है। ये अलग-अलग प्रोटीन, फैट और कार्ब्स को पचाने वाले डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बढ़ावा देता है। इससे जब आप इनसे भरपूर चीजों को खाते हैं तो ये इसे आसानी से पचाने में मदद करता है। इससे आपके पेट का स्वास्थ्य सही रहता है।

3. मेटाबोलिज्म को तेज करता है-Exercise for good Metabolism

पाचन तंत्र पर एक्सरसाइज का एक अतिरिक्त सकारात्मक प्रभाव यह है कि यह चयापचय को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। कार्डियो एक्सरसाइजआपके शरीर की मेटाबॉलिज्म दर को तेज करती है, जिससे आप तेजी से कैलोरी बर्न करते हैं और आपका पाचन तंत्र ओवरटाइम काम करता है। यानी कि आप जो भी खाएंगे वो अच्छे से पच जाएगा और इससे आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा और ना ही आपको एसिडिटी, बदहजमी और एसिडिटी से जुड़ी समस्याएं होंगी।

4. कब्ज की समस्या नहीं होती-Exercise for Constipation

कब्ज की समस्या में एक्सरसाइज कारगर तरीके से काम करती है। दरअसल, आपको यह जान कर हैरानी हो सकती है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उन्हें कब्ज की समस्या नहीं होती है। दरअसल, एक्सरसाइज पेट की मांसपेशियों को एक्टिव करता है और यही बॉवेल मूवमेंट को तेज करता है जिससे मल की गति सही रहती है और मल त्याग भी आसान हो जाता है।

5. मोटापा और डायबिटीज से होता है बचाव-Exercise for Obesity and Diabetes

मोटापा और डायबिटीज की समस्या आज कल हर किसी में बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक्सरसाइज इन दोनों से बचने में मदद कर सकते हैं। दरअसल, आपका पेट, हाजमे से इंसुलिन प्रोडक्शन जुड़ा हुआ है। ये खराब होगा तो आपको यह सब बीमारियां हो सकती हैं। एक्सरसाइज करने से कैलोरी बर्न होती रहेगी और पेट स्वस्थ रहेगा। दूसरा ये इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ा देगा जिससे शुगर पचता रहेगा और आपको डायबिटीज की समस्या नहीं होगी।

