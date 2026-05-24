क्या कार्डियो करने का गलत तरीका हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकता है? सही तरीका क्या है

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Written By: Mukesh Sharma | Published : May 24, 2026 5:13 PM IST
Medically Verified By: Dr Amar Singhal
एक्सरसाइज करना सिर्फ शरीर को फिट रखने, मसल्स गेन करने या फिर बढ़े हुए वजन को कम करने के लिए ही नहीं होता है बल्कि साथ ही साथ इसका हमारी ओवरऑल हेल्थ पर भी बहुत असर पड़ता है। यहां तक कि आपको हार्ट और लंग्स की हेल्थ के लिए भी एक्सरसाइज बहुत जरूरी और बेहद फायदेमंद होती है जिसे कार्डियो एक्सरसाइज कहा जाता है। लेकिन क्या गलत तरीके से कार्डियो करना हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा सकता है? अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता ही है, दिल्ली के श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट, में कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर डॉ. अमर सिंघल ने बताया कि आजकल लोग फिट रहने के लिए रनिंग, रनिंग, ट्रेडमिल, साइक्लिंग, जॉगिंग और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद माना जाता है। लेकिन कई बार बिना सही जानकारी, जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज या गलत तरीके से कार्डियो करना शरीर पर उल्टा असर डाल सकता है।
कार्डियो एक्सरसाइज मुख्य रूप से हार्ट और लंग्स की शक्ति व क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, लेकिन इसे गलत तरीके से करना या फिर दौरान कुछ गलतियां करना स्वास्थ्य को उल्टा नुकसान पहुंचा सकता है। जब कोई व्यक्ति अचानक बहुत ज्यादा तेज वर्कआउट शुरू कर देता है, बिना वार्मअप के एक्सरसाइज करता है या अपनी क्षमता से अधिक मेहनत करता है, तो हार्ट की धड़कन और ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ सकते हैं।
ऐसी स्थिति में शरीर में तनाव बढ़ता है और हार्ट व लंग्स भी प्रभावित होने लगती है। खासतौर पर जिन लगोों को पहले से ही हाई बीपी, डायबिटीज, मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल या हार्ट से जुड़ी कोई समस्या हो तो उन्हें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। कई बार लोग सोशल मीडिया या फिटनेस ट्रेंड देखकर अचानक हाई इंटेंसिटी कार्डियो शुरू कर देते हैं, जो उनके दिल के लिए सुरक्षित नहीं होता।
कार्डियो एक्सरसाइज के दौरान कुछ लोग आमतौर पर निम्न गलतियां करते हैं जो इस प्रकार हैं -
इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को हार्ट से जुड़ी कोई पहले से ही समस्या है या फिर हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल या बीपी जैसी कोई क्रोनिक समस्या है, तो ऐसे में कार्डियो हमेशा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही की जानी चाहिए। क्योंकि गलत तरीके से की गई एक्सरसाइज हार्ट पर अतिरिक्त दबाव डालती है और हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ सकता है।
अगर कार्डियो करते समय सीने में दर्द, अत्यधिक सांस फूलना, चक्कर आना, दिल की धड़कन अनियमित होना, जबड़े या बांह में दर्द महसूस हो, तो इसे सामान्य थकान समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये हार्ट से जुड़ी समस्या के संकेत हो सकते हैं।
कार्डियो करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है जैसे -
इसके अलावा जिन लोगों की उम्र 40 वर्ष से ज्यादा है, या फिर हार्ट, बीपी या डायबिटीज जैसी कोई समस्या है, तो नया फिटनेस प्रोग्राम शुरू करने से पहले हेल्थ चेकअप और डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। कार्डियो एक्सरसाइज स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद है, लेकिन “जितना ज्यादा उतना बेहतर” वाला नजरिया नुकसानदायक हो सकता है। अपनी उम्र, फिटनेस और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार संतुलित तरीके से किया गया कार्डियो ही सुरक्षित और असरदार माना जाता है।
डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल कार्डियो व हार्ट हेल्थ से जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल हार्ट से जुड़ी किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।