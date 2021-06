Malaika Arora on Yoga Benefits: बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा योग का अभ्यास लंबे समय से कर रही हैं। अक्सर वे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट (Malaika Arora Instagram) पर योग के वीडियोज शेयर करने के साथ ही, फायदों के बारे में भी बताती हैं। इस ‘योग दिवस 2021’ पर मलाइका ने योग से संबंधित कुछ बुनियादी योगासन भी शेयर किए हैं और योग के महत्व (Importance of Yoga) के बारे में भी बताया है। इनका आप घर पर अभ्यास कर सकते हैं। अपने अंदर पॉजिटिविटी भरकर अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। खुद को योगाभ्यास के जिरए प्रेरित कर सकते हैं। जानते हैं मलाइका ने किन योगासन के जरिए दिन की पॉजिटिव शुरुआत करने के बारे में सुझाव दिए हैं और इन योग के फायदे (Malaika Arora on Yoga Benefits in Hindi) क्या हैं…. Also Read - Coronavirus Live Updates : 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2021' पर प्रधानमंत्री मोदी ने योग को कोरोना महामारी में उम्मीद की किरण बताया

योग के फायदे (Benefits of Yogasana)

योग शांतिपूर्ण शरीर और दिमाग को पाने के लिए शारीरिक और मानसिक विषयों को एक साथ लाता है और तनाव और चिंता को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह लचीलेपन, मांसपेशियों की ताकत, शरीर को टोन करने और श्वसन, ऊर्जा और जीवन शक्ति में सुधार करने में भी मदद करता है। योग का अभ्यास करना सिर्फ स्ट्रेचिंग जैसा लग सकता है, लेकिन यह आपके शरीर के लिए आपके महसूस करने, देखने और चलने के तरीके से बहुत कुछ कर सकता है।

मलाइका अरोड़ा इन खास योगासन से करती हैं दिन की शुरुआत

अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा ने योग दिवस के मौके पर कुछ खास आसन के बारे में बताया है, जो दिन की हेल्दी और एनर्जेटिक शुरुआत करने के लिए काफी जरूरी हैं। इन सभी मुद्रा को 3 से 5 बार लंबी सांस लेकर किया जा सकता है। साथ ही इनका अभ्यास सप्ताह में दो बार किया जा सकता है। नीचे बताए गए सभी योगासनों का अभ्यास आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं।

मलाइका को योग से मिलती है शांति

मलाइका अरोड़ा कहती है, “मैं इस तथ्य से सावधान हूं कि मैं अपने भीतर केंद्रित महसूस करती हूं। वहां एक तूफान हो सकता है, लेकिन भीतर एक शांति है। मैं योग के अपने अभ्यास के माध्यम से अनुभव की गई शांति के लिए आभारी हूं (Malaika Arora on Yoga Benefits) और मैं मुझे इस बात का ध्यान है कि मेरी जिंदगी इस वजह से सकारात्मक रूप से बदली है।”

योग की शुरुआत करने से पहले ध्यान देने योग्य बातें

* शुरूआत से ही सांस पर ध्यान दें।

*वह करें जो आप आसानी से कर सकते हैं। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। आपसे अपनी गति से आगे बढ़ने की उम्मीद की जाती है। अपने शरीर को सुनें और खुद को धक्का न दें।

* शुरूआती लचीलेपन या ताकत की कमी से निराश न हों, समय के साथ इसमें सुधार होता है। धैर्य रखें और अपने शरीर को प्रतिक्रिया देने का समय दें।

* समझें कि हर शरीर अद्वितीय है। हर किसी के पास ताकत, सहनशक्ति और लचीलेपन के विभिन्न स्तर होते हैं। आपकी जीवनशैली और लक्ष्य भी भिन्न हो सकते हैं। योग की एक शैली खोजें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

* योग का अभ्यास करने का सबसे अच्छा समय सुबह जल्दी उठना और खाली पेट है। तो, अपने दिन की शुरूआत योग से करें

व्यायाम:

1. ताड़ासन (पर्वत मुद्रा)

यह मुद्रा व्यक्ति को पहाड़ की तरह राजसी स्थिरता के साथ खड़ा होना सिखाती है। इसमें मांसपेशियों का एक बड़ा समूह शामिल होता है और फोकस और एकाग्रता में सुधार होता है।

* अपनी एड़ियों को थोड़ा अलग करके खड़े हो जाएं और अपनी बाहों को धड़ के अलावा लटका दें।

* अपने पैर की उंगलियों और अपने पैरों की बॉल को धीरे से उठाएं और फैलाएं, फिर उन्हें धीरे से फर्श पर लेटा दें।

* अपने शरीर के वजन को अपने पैरों पर संतुलित करें। अपनी टखनों को ऊपर उठाएं और अपनी जांघ की मांसपेशियों को अंदर की ओर घुमाते हुए उन्हें मजबूती दें।

* जैसे ही आप श्वास लेते हैं, अपने धड़ को लंबा करें और जब आप सांस छोड़ते हैं तो अपने कंधे के ब्लेड को अपने सिर से दूर छोड़ दें।

* अपने कॉलरबोन को चौड़ा करें और अपनी गर्दन को लंबा करें। आपके कान, कंधे, कूल्हे और टखने सभी एक लाइन में होने चाहिए।

* आप शुरू में दीवार के साथ खड़े होकर अपने संरेखण की जांच कर सकते हैं। आप अपने हाथ भी उठा सकते हैं और उन्हें फैला सकते हैं। आराम से सांस लो।

3. अधोमुख श्वानासन (नीचे की ओर मुंह करके कुत्ता मुद्रा)

यह मुद्रा हैमस्ट्रिंग, छाती को फैलाती है और रीढ़ को लंबा करती है, जिससे सिर को अतिरिक्त रक्त प्रवाह मिलता है। यह आपको ऊजार्वान महसूस करवाएगा।

* एड़ियों के बल बैठें, हाथों को चटाई पर आगे की ओर फैलाएं और सिर को नीचे करें।

* एक टेबल बनाएं, जैसे अपने हाथों को धक्का देना, अपने पैरों को मजबूत करना और धीरे-धीरे अपने कूल्हों को ऊपर उठाना।

* अपनी एड़ी को नीचे दबाएं, अपने सिर को स्वतंत्र रूप से हाथ से जाने दें और अपनी कमर को कस लें।

5. कुर्सियासन (कुर्सी मुद्रा)

अत्यधिक शक्तिशाली मुद्रा, यह पैरों और बाहों की मांसपेशियों को मजबूत करती है। यह आपकी इच्छाशक्ति का निर्माण करता है और शरीर और मन पर एक स्फूर्तिदायक प्रभाव डालता है।

* अपने पैरों को थोड़ा अलग करके सीधे खड़े हो जाएं।

* अपनी बाहों को फैलाएं लेकिन अपनी कोहनी को मोड़ें नहीं। श्वास लें और अपने घुटनों को मोड़ें, अपने श्रोणि को नीचे की ओर धकेलें जैसे आप कुर्सी पर बैठे हों।

* अपने हाथों को जमीन के समानांतर और पीठ को सीधा रखें। गहरी सांसें लो। धीरे-धीरे झुकें लेकिन सुनिश्चित करें कि आपके घुटने आपके पैर की उंगलियों से आगे न जाएं।