International Yoga Day 2021: कोरोना वायरस महामारी का सबकी ज़िंदगी पर व्यापक असर पड़ा है। लॉकडाउन में लोगों की फिटनेस लेवल भी प्रभावित हुई है क्योंकि, लम्बे समय से घर में रह रहे हैं और लोगों को अपनी रोज़मर्रा की फिटनेस एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिल रहा है। इससे, लोगों का वजन बढ़ (Weight Gain During Lockdown) रहा है और लाइफस्टाइल से जुड़ी कई समस्याएं (Lifestyle Diseases) भी लोगों को हो रही हैं। वहीं, बड़ों के साथ बच्चों में भी कोरोना वायरस (Effects of Coronavirus on Kids) का नुकसान झेलना पड़ा है। बच्चों की फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर इसका असर पड़ा है। बच्चों में भी मोटापा (Childhood Obesity), सुस्ती (Lethargy) और उदासी (Sadness) जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। वहीं, बच्चों में कमज़ोर इम्यूनिटी के कारण उनमें संक्रमण और बीमार पड़ने का खतरा भी बहुत अधिक है। Also Read - International Yoga Day 2021: संयुक्त राष्ट्र ने कहा- कोरोना की चिंता को दूर करता है 'योग', कोरोना रोगियों के लिए भी है मददगार

कोरोना काल में बच्चों को करें योगाभ्यास के लिए प्रोत्साहित

ऐसे में योग की मदद से आप उन्हें हेल्दी और एक्टिव रहने में मदद कर सकते हैं। कुछ विशेष योगासनों का अभ्यास बच्चे बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इनके फायदे भी बच्चों को अधिक होते हैं। (Best Yoga Poses for Kids) अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day 2021) के अवसर पर आप अपने बच्चे को योग की मदद से अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। यहां पढ़ें कुछ ऐसे ही योगासनों के बारे में जो बच्चों के लिए हैं बिल्कुल ठीक। (Best Yoga Poses for Kids) Also Read - World Hypertension Day 2021: योग की मदद से करना चाहते हैं हाई ब्लड प्रेशर नियंत्रित, तो यह योगासन हैं आपके लिए सही

एकाग्रता और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए करें पर्वतासन (Health Benefits of Mountain Pose or Parvtasana)

इस आसन के अभ्यास के लिए ज़मीन पर चटाई बिछाकर बैठ जाएं।

अब, अपनी सभी उंगलियों को जोड़कर हाथों को इंटरलॉक करें। फिर, इस लॉक के साथ अपनी हथेलियों को पलटें और हाथों को ऊपर ले जाएं।

इस स्थिति में हाथ आपके सिर की सीध में होने चाहिए। अब, एक गहरी सांस लें। 2 मिनट तक इसी मुद्रा में बने रहें।

अब, धीरे-धीरे सांस छोड़ें और हाथों को धीरे-धीरे नीचे की ओर ले आएं।

अपनी सुविधा के हिसाब से इस आसन को दोहराएं।

वृक्षासन

यह एक ऐसा योगासन है जिसके अभ्यास में बच्चों को मज़ा आता है। साथ ही इससे सेहत को बहुत फायदे (Benefits of Vrikshasana) होते हैं। वृक्षासन ( Tree Pose) को करने से बच्चों की टांगे, घुटने और पीठ के मसल्स भी मज़बूत बनते हैं।ऐसा भी कहा जाता है कि वृक्षासन के अभ्यास से मन में डर की भावना कम होती है। (Benefits of Vrikshsana) यहां पढ़ें वृक्षासन के अभ्यास का सही तरीका-

वृक्षासन के अभ्यास के लिए आरामदायक लेकिन सीधी मुद्रा में खड़े हो जाएं।

फिर, दोनों हाथों को पैरों के पास रखें। अब अपने दाहिने पैर को मोड़ें और बाहिने पैर के घुटने के पास ले जाकर रखें।

फिर, धीरे-धीरे एक गहरी सांस लें और अपने दोनों हाथों को जोड़कर धीरे-धीरे सिर के ऊपर ले जाएं।

दोनों हथेलियों को जोड़े और नमस्कार की मुद्रा बनाएं। अब फिर से एक गहरी सांस ले और जितना हो सके उतनी गहरी सांसें लें।

फिर, धीरे-धीरे सांस छोड़ें और शरीर को भी आरामदायक मुद्रा में आने दें। (Best Yoga Poses for Kids )

