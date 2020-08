Also Read - आईपीएल 2020 में जीत हासिल करने के लिए रोहित शर्मा कर रहे हैं कड़ी मेहनत, जानिए उनका वर्कआउट और डायट प्लान

View this post on Instagram

Also Read - मिलिंद सोमन हमेशा एक्टिव और यंग दिखने के लिए रोज़ सुबह खाते हैं ये चीज़, जानें मिलिंद के 5 फिटनेस सीक्रेट्स

It was nothing but lovely playing with you, @mahi7781 . With my heart full of pride, I choose to join you in this journey. Thank you India. Jai Hind! 🇮🇳