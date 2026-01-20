बढ़ती उम्र के सााथ कमजोर होने लगी हैं मांसपेशियां? तो इन 3 एक्सरसाइज से मसल्स को करें मजबूत

What exercise strengthens your muscles : बढ़ती उम्र के साथ मांसपेशियों का कमजोर होना वाजिब है, जिन्हें मजबूत बनाने के लिए आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं।

Muscles

Strength exercises for older : बढ़ती उम्र के साथ-साथ शरीर का कमजोर होना स्वाभाविक है। दरअसल, उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कई पोषक तत्वों की कमी होने लगती है। ऐसे में बॉडी अपनी मांसपेशियां खोने लगता है। वैसे तो बढ़ती उम्र को रोकना और मांसपेशियों के नुकसान को रोकना काफी मुश्किल है, लेकिन अपनी वर्कआउट रूटीन में सही स्ट्रेंथ एक्सरसाइज को शामिल करके आप इस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट भी कुछ ऐसी एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं, जो आपके पैरों, कोर और स्टेबलाइज़र को एक्टिव करती हैं। जिससे उम्र बढ़ना, सूजन और नर्वस सिस्टम फिजिकल मजबूती बनी रहती है।

मसल्स को मजबूत बनाने के लिए करें ये एक्सरसाइज

सिट-टू-स्टैंड स्क्वैट्स

मेडिकली यह एक्सरसाइज उम्रदराज लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होती है, क्योंकि यह उनके न्यूरोमस्कुलर पैटर्न में से एक को ठीक करता है। यह क्वाड्रिसेप्स, ग्लूट्स और कोर को मज़बूत करता है, साथ ही बैलेंस को बढ़ाता है। इसके अलावा, यह नर्वस सिस्टम और पैरों की मजबूती व एक्टिविटी को बढ़ाता है। जिन लोगों को बैठकर उठने में परेशानी होती है, उनके लिए यह काफी अच्छी एक्सरसाइज होती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहले एक कुर्सी के सामने खड़े हो जाएं फिर कूल्हों को पीछे धकेलते हुए धीरे-धीरे बैठें और बिना हाथों के मदद से वापस खड़े हो जाएं। इससे जांघ भी मजबूत बनती है।

स्टैंडिंग रेजिस्टेंस बैंड रोज़

बैंड्स जोड़ों पर ज़्यादा ज़ोर डाले बिना धीरे-धीरे रेजिस्टेंस बनाते हैं। जो पीठ, कंधों और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है, साथ ही पोस्चर को बेहतर करता है। दरअसल, बढ़ती उम्र में पोस्चर का खराब होना और पीठ में दर्द होना आम बात है। इससे बचने के लिए आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले एक रेजिस्टेंस बैंड को छाती के लेवल पर एक मज़बूत खंभे से बांधकर शुरू करें। फिर सीधे खड़े हो जाएं और एंकर पॉइंट से बंधे बैंड को पकड़कर, अपने कंधों की हड्डियों को पीछे सिकोड़ते हुए बैंड को अपने शरीर की ओर खींचे। फिर अपने कंधों को सिकोड़ें और धीरे-धीरे पहली स्थिति में वापस आ जाएं।

लंज है प्रभावी

उम्र बढ़ने के साथ-साथ एक पैर पर खड़े होने की हमारी क्षमता कम हो जाती है, जो चोट के जोखिम को बढ़ाती है। ऐसे में अपने पैरों को मजबूत बनाने के लिए आप लंज नाम की एक्सरसाइज कर सकते हैं। यह न सिर्फ पैरों की क्षमता और शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि नर्वस सिस्टम के कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए अपने पैरों को समानांतर रखें और सीधे खड़े होकर एक्सरसाइज करें। फिर एक पैर आगे बढ़ाएं। अपने हाथों को अपने कमर पर रखें। फिर अपने घुटनों को मोड़ें, दोनों पैरों में 90-डिग्री का कोण बनाते हुए नीचे झुकें। लेकिन अपने ऊपरी शरीर को सीधा रखें। अपने आगे की एड़ी और पीछे के पैर के पंजे से दबाव डालकर वापस ऊपर उठें। यह न सिर्फ पैरों को मजबूत करता है, बल्कि कंधों, बाहों, कोर और शरीर के निचले हिस्से को मजबूत करता है।

