Add The Health Site as a
Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Select Language

गर्दन की दर्द और अकड़ कैसे दूर करें? 3 योगासन करने से मिलेगा फायदा

Exercise For Neck Pain: अगर आप कुछ दिनों से दर्द दर्द और अकड़न से परेशान हैं तो हमारे बताए इन 3 असरदार योगासन को करना शुरू कर दें। फिर देखें कैसे 2-3 दिन में दर्द छूमंतर हो जाता है।

गर्दन की दर्द और अकड़ कैसे दूर करें? 3 योगासन करने से मिलेगा फायदा

Written by Vidya Sharma |Updated : February 28, 2026 10:39 PM IST

Gardan Ka Dard Kaise Thik Kare: आज के समय में लंबे समय तक मोबाइल चलाना, लैपटॉप पर काम करना और गलत बैठने की आदत के कारण गर्दन का दर्द और अकड़न (Neck Pain & Stiffness) एक आम समस्या बन गई है। यह समस्या सर्वाइकल स्ट्रेन, मांसपेशियों में खिंचाव, खराब पोस्ट्चर और तनाव के कारण होती है। लेकिन सही समय पर ध्यान न देने पर यह दर्द कंधों, पीठ और सिर तक फैल सकता है। आपके लिए अच्छी बात यह है कि हम आपको आज 3 ऐसे आसान योगासन के बारे में बताने वाले हैं, जो गर्दन की मांसपेशियों को आराम दिलाने और दर्द को धीरे-धीरे कम करने में मदद करते हैं।

आसन जानने से पहले आइए जानते हैं कि गर्दन में दर्द और अकड़न होने का कारण होते हैं।  बता दें कि गर्दन की मसल पर लगातार तनाव पड़ने से सूजन और जकड़न होने लगती है। ऐसा होने के कई कारण हैं जैसे- लंबे समय तक झुक कर मोबाइल देखना, एक ही मुद्रा में बैठकर काम करना, गलत तकिया या गलत सोने की पोजीशन, तनाव और नींद की कमी और व्यायाम की कमी। इन कारणों से गर्दन की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और दर्द बार-बार होने लगता है।

गर्दन दर्द के लिए योग क्यों फायदेमंद है?

पुराने समय से ही योगासन को हमारे शरीर की फिटनेस के लिए फायदेमंद माना गया है। इसे करने से मांसपेशियों का लचीलापन बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और नसों पर दबाव कम होता है। वहीं अगर आप रोज योग करते हैं तो यह गर्दन की जकड़न कम होती है, सर्वाइकल दर्द में राहत मिलती है, पोस्ट्चर सुधरता है और तनाव कम होता है। आइए अब हम आपको उन 3 योगासन के बारे में बताते हैं जो गर्दन के दर्द को ठीक करने में फायदेमंद हैं।

Also Read

More News

रोज करें भुजंगासन (Bhujangasana)

  1. भुजंगासन रीढ़ और गर्दन को मजबूत बनाने वाला योगासन है।
  2. इसे करने से पहले पहले आप पेट के बल लेट जाएं।
  3. फिर अपने दोनों हाथ कंधों के पास रखें।
  4. इसके बाद धीरे-धीरे सिर और छाती ऊपर उठाएं और गर्दन को सीधा रखें।
  5. ध्यान रखें कि सिर्फ आपकी कमर से ऊपर का हिस्सा उठना चाहिए।
  6. 10–15 सेकंड तक इसी पोजीशन में रहें और फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं।
  7. भुजंगासन करने से आपकी गर्दन और पीठ में अकड़न और दर्द की समस्या दूर होगी।

कैट काऊ पोज (Cat-Cow Pose)

गर्दन और रीढ़ की जकड़न व दर्द को दूर करने के साथ-साथ यह योगासन कमर और लोअर हिप पेन को भी दूर करने में बहुत उपयोगी है।

  1. इसे करने के लिए पहले आप घुटनों और हाथों के बल आ जाएं, जैसा कोई बच्चा घोड़ा बनने की पोजीशन में आता है।
  2. अब आप सांस लेते हुए अपने सिर को ऊपर की ओर ही रखें।
  3. अब अपनी पीठ और कंधों को ऊपर की ओर स्ट्रेस करते हुए उठाएं, जैसा एक बिल्ली करती है।
  4. अब सांस छोड़ते समय गर्दन नीचे करें और पीठ को नीचे करते हुए अंदर की ओर कर लें। इसी तरह 10 बार करें।
  5. इससे होगा यह कि आपका गर्दन दर्द कम होगा और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी।

बालासन करना है बड़ा आसान (Balasana)

बालासन करने से गर्दन और कंधे रिलैक्स होते हैं, स्ट्रेस कम होता है और गर्दन व पीठ दोनों के दर्द से आराम मिलता है।

Add The HealthSite as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

  1. इसे करने के लिए पहले आप घुटनों के बल बैठें।
  2. अब पीठ को सीधा रखते हुए आगे की ओर झुक कर माथा जमीन पर लगाएं।
  3. फिर हाथ आगे की ओर फैला दें।
  4. 20-30 सेकंड तक इस पोजीशन में रहें और फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाए।
  5. आप ऐसा 5 बार या फिर आप अपनी क्षमता के अनुसार भी कर सकते हैं।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 5 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More