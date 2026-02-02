अच्छी नींद के लिए नहीं पड़ेगी मेडिटेशन की जरूरत, करें ये 5 योगासन और दूर करें थकान

Achi Neend Ke Liye Kya Karen: अगर आपको लंबे समय से एक गहरी और अच्छी नींद नहीं आई है तो इन 5 में से किसी एक योगासन को करके आप अपनी स्लीप क्वालिटी को बैटर कर सकते हैं।

Achi Neend Ke Liye Yoga: हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें नींद नहीं आती है या जिनकी नींद बीच-बीच में टूटते रहती है। ऐसे में लोग उन्हें सोने से पहले या दिन में एक बार मेडिटेशन करने की हिदायत देते हैं। ऐसे में हर किसी का यही जवाब होता है कि वह सही से मेडिटेट नहीं कर पाते हैं। और कुछ लोगों को तो मेडिटेशन करना बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है। लेकिन कैसा हो अगर हम कहें कि आप बिना किसी तरह की मेडिटेशन के सो सकते हैं वह भी अच्छी और गहरी नींद में? जी हां, आज हम आपको ऐसे ही अच्छी नींद पानी के 5 योगासन के बारे में बताने वाले हैं ताकि आप सोएं भी अच्छे से और शरीर की सारी थकान भी दूर हो जाए।

सोने से पहले करें शलभासन

यह योगासन पीठ को स्ट्रेच करता है और मजबूती देता है। इसे करने के लिए पहले आप अपने पेट के बल लेट जाएं और बाहों को कूल्हों के पास सीधा रख दें। अपने माथे को फर्श या योगा मैट से छुआएं और फिर सांस छोड़ते हुए अपने सिर, छाती और पैरों को जमीन से ऊपर उठाएं। अगर आपको एक ही समय पर दोनों पैरों को उठाने में मुश्किल हो रही है तो पहले एक को उठाएं और फिर दूसरे पैर को। समझने के लिए आप ऊपर दिखाई गई तस्वीर को देख सकते हैं।

सुप्त बद्धकोणासन से मिलेगी क्वालिटी स्लीप

सुप्त बद्धकोणासन एक ऐसा योगासन है जिसे आप बैठकर भी कर सकते हैं और लेट कर भी। यह स्लीप क्वालिटी को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसे करने के लिए पहले आप पहले अपने पैरों को अपने सामने सीधा फैलाकर बैठ जाएं। इसके बाद आप आप अपने दोनों पैरों के तलवों को जोड़ते हुए आपस में मिलाएं। बटरफ्लाई पोजीशन से जमीन से सटा लें। अब धीरे-धीरे कोहनी का सहारा लेते हुए पीछे पीठ के बल लेटने की कोशिश करें और पैरों को इसीसे जमीन से सटा लें। इस पोजीशन में आप 30 सेकंड के लिए लेटे रहें और फिर कोहनी का सहारा लेते हुए उठ जाएं।

शवासन से बेहतर कुछ नहीं

अगर आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है तो आप रोज रात को सोने से पहले शवासन कर सकते हैं। यह ऐसी मुद्रा है जिसमें आपको शव की तरह बॉडी को रिलैक्स छोड़कर लेटना होता है। यह वह स्थिति होती है जिसमें हमारे शरीर में किसी भी तरह की हलचल नहीं होती है और वह आराम कर रहा होता है।

इसे करने के लिए आपको सिर्फ जमीन या बेड पर लेटकर अपनी बाहों को फैलाना है। आप इस स्थिति में आप जितनी देर रह पाएं रह लें, क्योंकि कुछ समय में आपको नींद आ जाएगी।

सेतु बंध सर्वांगासन

कई लोगों को कमर में दर्द या अकड़न के कारण भी नींद नहीं आती है। ऐसे में सेतु बंध सर्वांगासन एक असरदार योगासन साबित हो सकता है। इसे करना बहुत ही आसान है और आप इसे बेड पर लेटे-लेटे भी कर सकते हैं। इसके करने के लिए-

पहले आप बेड पर पीठ के बल लेटें। अब अपने घुटनों को मोड़कर पैरों को कूल्हों के पास लाएं, जैसा की तस्वीर में दिखाया गया है। इसके बाद आप अपनी कमर और हिप को ऊपर की ओर उठाएं। ध्यान रखें कि आपका शरीर एकदम सीधा हो और हाथ भी। इस पोजीशन में आप 30 सेकंड के लिए रहें और 5 बार करें।

सुखासन करने से मिलेगी अच्छी नींद

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है सुखासन, इस आसन को करने से सुख मिलता है। क्योंकि इसमें आपके शरीर को ज्यादा कसरत करने की जरूरत नहीं होती है। आपको बस आलथी-पालथी मारकर यानी कि पैरों को फोल्ड करके बैठना है और ध्यान मुद्रा में बैठ जाना है। इसमे आप ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं या फिर मन को एक जगह केंद्रित करने की भी कोशिश कर सकते हैं।

