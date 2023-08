दिन में किसी भी समय करें ये आसान से काम, बिना जिम जाए ही कम होगा बेली फैट

Weight loss tips: शरीर के बढ़ते वजन को कम करने के लिए बहुत से लोग जिम के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन दिन में कुछ रोजाना किए जाने वाले काम करके भी शरीर के बढ़ते वजन को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है।

How to lose weight without gym: हेल्दी रहने के लिए शरीर के वजन को मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। शरीर का मोटापा कम करने के लिए आपको कुछ खास ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ संतुलित आहार और शारीरिक मेहनत से ही शरीर के वजन को कम किया जा सकता है। लेकिन आजकल की जनरेशन के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। समय न होने के कारण न तो लोग हेल्दी डाइट को मेंटेन रख पाते हैं और न ही एक्सरसाइज के लिए समय निकाल पाते हैं। आजकल लोगों की लाइफस्टाइल के अनुसार ही उन्हें शारीरिक गतिविधि देनी चाहिए, जो शरीर के बढ़ते वजन को कम कर सकते हैं। अगर आपके पास भी जिम जाने का समय नहीं हैं, तो आप भी अपनी जीवनशैली से जुड़े ये काम कर सकते हैं।

1. लिफ्ट की जगह लें सीढ़ियां

जीवन में कई बार छोटे-छोटे बदलाव ही बड़ा अंतर लेकर आते हैं और इनमें से एक बदलाव ये भी है। अगर आप रोजाना ऑफिस, घर या किसी अन्य काम से बाहर जाते हैं, तो आपको लिफ्ट की जगह पर सीढ़ियां चढ़ने की सलाह दी जाती है। अध्ययनों के अनुसार पैदल चलने की तुलना में सीढ़ियां चढ़ना 3 गुना ज्यादा तेजी से कैलोरी को बर्न करता है।

2. बाइक या कार का इस्तेमाल कम

अगर आप ऑफिस जाते समय कार या बाइक का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इसकी बजाय बस या मेट्रो लेने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से आपको शरीर को काफी फिजिकल एक्टिविटी करने का मौका मिलेगा। बस या मेट्रो तक पहुंचने के लिए पैदल चलें, जिससे आपको और ज्यादा फायदा होगा।

TRENDING NOW

3. खाना खाने के बाद जरूर टहलें

आप ऑफिस में हों या घर पर आपको खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत टहलने की सलाह दी जाती है। आप जितना टहलेंगे आपका मेटाबॉलिज्म उतना ही ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा और वजन कम करने में मदद मिलेगी। खाना खाने के बाद आपको कम से कम 500 कम चलने की सलाह दी जाती है।

4. हाथ से धोएं कपड़े

घर का काम करने में भी हम अपने शरीर की फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, जिसमें कपड़े धोने का एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि आप को मशीन से कपड़े धोने की आदत है, तो आपको इसकी बजाय हाथ से कपड़े धोने की सलाह दी जाती है।

5. ज्यादा देर तक बैठे न रहें

ऑफिस में हों या घर पर हों आपको लगातार ज्यादा देर तक बैठना नहीं चाहिए। यदि आप ऑफिस में हैं तो आपको एक घंटे में कम से कम एक बार जरूर उठकर थोड़ा टहल लेना चाहिए और बॉडी को स्ट्रेच कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी बॉडी एक्टिव रहती है, जिससे शरीर का वजन कम करने में भी मदद मिलती है।

You may like to read

हालांकि, इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि फिजिकल एक्टिविटी के साथ-साथ सही डाइट का होना भी बहुत जरूरी है। आपके वजन के अनुसार सही डाइट निर्धारित करने के लिए आपको किसी अच्छे डाईटीशियन से बात कर लेनी चाहिए।

RECOMMENDED STORIES