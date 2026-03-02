नाइट शिफ्ट वाले बॉडी पेन से कैसे छुटकारा पाएं? 5 एक्सरसाइज दूर करेंगी दर्द

Night Shift And Body Pain: क्या आपकी या आपको दोस्त की नाइट शिफ्ट होती है? क्या आप भी फुल बॉडी पेन और अकड़न से परेशान हैं। अगर हां तो इन 5 में कोई भी एक्सरसाइज करके छुटकारा पा सकते हैं।

Night Shift Walo Ki Health Problems: कॉर्पोरेट में हर किसी सी शिफ्ट लगाई जाती है, जैसे कोई सुबह 8 से 5 बजे की शिफ्ट में आता है तो कोई दोपहर 12 से रात 9 बजे तक। वहीं कुछ लोग रात के 8 या 10 बजे से सुबह 5 या 7 बजे तक भी करते हैं। खासकर अगर वह घर से काम करते हैं तो बेड में बैठकर काम करने से अक्सर शरीर में दर्द, अकड़न, थकान और कमजोरी की शिकायत रहती है।

रात में जागना और दिन में सोने से हमारा बॉडी क्लॉक बिगाड़ देता है, जिससे मसल, नींद और ब्लड सर्कुलेशन पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए आज हम आपको इस लेख में 5 ऐसी असरदार एक्सरसाइज के बारे में बताने वाले हैं जो नाइट शिफ्ट में का करे रहे लोगों को बॉडी पेन से रिलीफ दिलाने में मदद करेंगी।

सीट पर बैठे-बैठे करें नेक स्ट्रेचिंग (Neck Stretch)

नाइट शिफ्ट के दौरान एक तो नींद बहुत आती है, दूसरा ज्यादा समय तक बैठे रहने से हमारी कमर, गर्दन व कंधे दुखने लगते हैं। गर्दन के दर्द को ठीक करने के लिए आप नेक स्ट्रेचिंग का सहारा ले सकते हैं जिसे करने से गर्दन दर्द कम होता है, कंधे रिलैक्स रहते हैं, सिरदर्द कम होता है और सर्वाइकल की परेशानी भी कम होती है।

कैसे करें नेक स्ट्रेचिंग

इसे करने के लिए या तो आप सावधान की पोजीशन में खड़े हो जाएं, वरना सीट पर पीठ सीधी करके भी बैठ सकते हैं। अब आप पहले अपनी गर्दन को दाएं ओर झुकाएं और हल्के हाथों से दबाकर स्ट्रेच करें। इसके बाद बाएं ओर भी ऐसा ही करें और दोनों तरफ 10-10 सेकंड के लिए रुकें। आप इसे 5-5 या 10-10 बार भी कर सकते हैं।

शोल्डर रोल से दूर करें कंधों का दर्द

अक्सर झुक कर बैठे रहने से और फुल अपर बॉडी मूवमेंट न होने से कंधे अकड़ भी जाते हैं। ऐसे में आप शोल्डर रोल का सहारा ले सकते हैं। इसे करने से कंधों का दर्द कम होगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा और कभी-कभी होने वाली हाथों की झनझनाहटभी कम होगी। इसे करने के लिए आपको ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे-

सीधे खड़े हो जाएं और अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें। इसके बाद अपने कंधों को ऊपर उठाएं और फिर गोल-गोल घुमाना शुरू कर दें। पहले 10 बार क्लॉक वाइज घुमाएं और फिर 10 बार एंटी क्लॉक वाइज। रोजाना इस एक्सरसाइज को करने से आपका शोल्डर पेन ठीक हो जाएगा।

बैक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज (Back Stretch)

कमर व पीठ का दर्दकम करना हो, रीढ़ की हड्डी मजबूत करनी हो या फिर जकड़न दूर करनी हो। इस तरह की सभी परेशानियों के लिए बैक स्ट्रेचिंग बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है।

इसे करने के लिए पहले आप जमीन पर हाथ व पैरों के बल, घोड़े की पोजीशन में आ जाएं। अब अपने सिर को ऊपर की ओर सीधा रखें। इसके बाद आप सांस लेते हुए अपनी पीठ को ऊपर की ओर उठाएं, बिल्ली की तरह और 10 सेकंड तक इसी पोजीशन में रहें। फिर सांस छोड़ते हुए पीठ को नीचे जमीन की ओर ले जाएं। ऐसा 10–15 बार करें और फिर देखें कैसे पहली बार में ही आपका बैक पेन कम हो गया है।

हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करें

बैठे रहने से हमारी थाई के पिछले हिस्से यानी कि हैमस्ट्रिंग में दर्द होता है, जो थोड़े से भी खिंचाव में ज्यादा महसूस होता है। लेकिन अगर आप लेग स्ट्रेचिंग करते हैं तो यह आपके पैरों का दर्द कम करने, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने और पैरों की थकान को कम करने में मदद करता है।

You may like to read

हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच को करने के लिए आप पहले आप पैर सीधे करके बैठ जाएं। को करने के लिए आप पहले आप पैर सीधे करके बैठ जाएं। अब अपनी अपर बॉडी को आगे की ओर झुकाएं और अपनी नाक से घुटने टच करने की कोशिश करें। 10 सेकंड तक ऐसे ही झुके रहें और फिर उठ जाएं। ऐसा 5 बार करें और फिर देखें कैसे आपका दर्द दूर भागता है।

ब्रिज एक्सरसाइज (Bridge Exercise)

ब्रिज एक्सरसाइज करने से हमारी कमर और लोअर हिप का दर्द दूर होता है और वह मजबूत होती है। इससे पीठ के दर्द से राहत मिलती है और हमारी मसल्स एक्टिव रहती है।

Add The HealthSite as a Preferred Source

ब्रिज एक्सरसाइज को करने के लिए आप पहले पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं। इसके बाद अपने कमर के ऊपरी हिस्से को ऊपर की ओर उठाएं। कमर ऊपर करें और इस तरह 15 सेकंड तक रहें और फिर वापस नीचे लेट जाएं। ऐसा 10 बार करें और अपने कमर दर्द को दूर भगाएं।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।