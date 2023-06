Weight Lifting Tips: पहली बार कर रहे हैं वेट लिफ्टिंग की शुरुआत तो रखें इन 5 बातों का ध्यान

वेट ट्रेनिंग के नियमित अभ्यास से मांसपेशियों का विकास होता है। यदि आप पहली बार वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो इन बातों (Weight lifting tips for beginners in Hindi) का जरूर ध्यान रखें।

Weight Lifting Tips for Beginners: डोंट बॉडी पाना कोई आसान काम नहीं है। मांसपेशियों को मजबूत बनाना हो या फिर पाना हो आकर्षक मस्कुलर बॉडी सबसे आसान और प्रभावी वर्कआउट है वेट लिफ्टिंग (Weight Lifting)। वेट ट्रेनिंग के नियमित अभ्यास से मांसपेशियों का विकास होता है। टोंड बॉडी लंबी उम्र तक बनाए रखने के लिए वेट लिफ्टिंग का अभ्यास आप किसी ट्रेनर की गाइडेंस में करना शुरू कर सकते हैं। यदि आप पहली बार वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो इन बातों (Weight lifting tips for beginners in Hindi) का जरूर ध्यान रखें।

पर्सनल ट्रेनर की मदद से ही उठाएं वेट

यदि आप वेट लिफ्टिंग का अभ्यास पहली बार कर रहे हैं, तो खुद से करने से बचें। किसी ट्रेनर की मदद लें। हो सके तो इसके लिए जिम ज्वाइन करें। पर्सनल ट्रेनर आपको वेट लिफ्टिंग करने का सही तरीका, फॉर्म बताएगा। ट्रेनर आपके बॉडी के अनुसार आपको वेट लिफ्टिंग फॉर्म करने के बारे में समझाएगा, प्रशिक्षण देगा, ताकि आपके शरीर को अधिक लाभ हो। कई जिम में आजकल ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, जो वेट लिफ्टिंग पहली बार करने वाले लोगों को वेट-लिफ्टिंग इक्विप्मेंट का सही तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में बताते हैं।

डंबल्स की बजाय केटलबेल्स से करें शुरुआत

वेट लिफ्टिंग की शुरुआत करने वाले लोगों के लिए डम्बल और बारबेल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप दूसरे रेसिस्टेंस एक्सरसाइजेज से भी शुरुआत कर सकते हैं। इन व्यायाम को करते समय भी आप अपने शरीर के अंगों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे पुश-अप्स।

हालांकि, आप पूरे शरीर के वर्कआउट के लिए रेसिस्टेंस बैंड और केटलबेल्स से भी शुरुआत कर सकते हैं। खासकर तब, जब आपके पास समय की कमी है। आप कम वजन वाले डंबल चुनें जैसे 2-5 पाउंड के डंबल। धीरे-धीरे इसे अपनी शारीरिक क्षमता और जरूरत के अनुसार बढ़ाएं।

यूं करें वेट ट्रेनिंग की शुरुआत (How to do weight training for Beginners)

आपको सबसे पहले शरीर के जिस भाग को भी टोंड करना है, उसी हिसाब से एक्सरसाइज करने का अभ्यास करें। यदि आपको सबसे पहले अपने कंधे के मांसपेशियों को मजबूती देना है, तो आप डंबल शोल्डर प्रेस करें। यदि आप ट्राइसेप्स, सीना, कंधा चुनते हैं, तो आप डंबल चेस्ट प्रेस का अभ्यास करें। एक बात का ध्यान रखें कि शुरुआत में शरीर के एक ही भाग के मांसपेशियों के समूह पर अधिक वर्कआउट करेंगे, तो इससे मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो सकती हैं। उनमें दर्द या अंदरूनी चोट लग सकती है।

वेट लिफ्टिंग करने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

वेट लिफ्टिंग वर्कआउट करने की शुरुआत कर रहे हैं, तो अपने आउटफिट का भी खास ध्यान रखें। वैसे ही आउटफिट पहनें, जिनमें आप वर्कआउट के दौरान आराम महसूस कर सकें। वेट लिफ्टिंग ग्लव्स का जरूरत पड़ने पर जरूर करें इस्तेमाल। इस पूरे वर्कआउट सेशन के दौरान खुद को हाइड्रेटेड रखने की कोशिश करें। यदि वेट लिफ्टिंग के दौरान आपको कहीं भी तेज दर्द हो, तो उसे तुरंत बंद कर दें। थोड़ी देर बैठें, रिलैक्स करें। फिर भी आराम ना मिले, तो डॉक्टर से जरूर दिखाएं। जब भी आप एक्सरसाइज करें, तो लिफ्ट करने से पहले सांस अंदर-बाहर लें।

