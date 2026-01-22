सर्दियों में घुटनों में दर्द क्यों होता है? जानें 3 एक्सरसाइज, जिनसे तुरंत मिलेगा आराम

Can knee pain be cured by exercise : सर्दियों में कुछ लोगों को घुटनों में दर्द की परेशानी काफी ज्यादा होती है। इस परेशानी को कम करने के लिए आप एक्सरसाइज का सहारा ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ एक्सरसाइज के बारे में-

Knee pain

What is the best exercise for knee pain : सर्दियों के मौसम में हर किसी को जोड़ों के दर्द की समस्या रहती है। घुटनों में दर्द, कंधों में अकड़न, कमर में खिंचाव और उंगलियों में दर्द ठंड के कारण और ज्यादा महसूस होने लगता है। खासकर आर्थराइटिस, घुटनों की कमजोरी या पुरानी चोट से जूझ रहे लोगों के लिए ठंड किसी चुनौती से कम नहीं होती। आमतौर पर घुटनों के दर्द की यह समस्या बुजुर्गों में या जो 50 साल के ज्यादा की उम्र के होते हैं, उनमें ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन आजकल खराब लाइफस्टाइल, घंटों की सिटिंग जॉब्स और अनहेल्दी खान-पान की वजह से यह समस्या कम उम्र के लोगों में भी देखने को मिल रही है।

सर्दियों में क्यों होती है घुटनों में दर्द की परेशानी?

सर्दियों में घुटनों और जोड़ों के दर्द के होने के कई कारण होते हैं, जिनमें से एक है ब्लड सर्कुलेशन। दरअसल, सर्दियों में ब्लड सर्कुलेशन धीमाहो जाता है, जिसकी वजह से जकड़न और सूजन की समस्या हो जाती है। ऐसे में दवाइयों के भरोसे रहने के बजाय कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इस आर्टिकल में हम आपको कुछ ऐसी ही एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप घुटनों के दर्द से निजात पा सकते हैं।

किन एक्सरसाइज से घुटनों का दर्द कम हो सकता है?

सिंगल हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच एक्सरसाइज

घुटनों के दर्द से राहत पाने के लिए आप सिंगल हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच एक्सरसाइज कर सकते हैं। यह बैठकर या लेटकर की जा सकती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए एक पैर सीधा करके आगे झुकें या फिर दीवार का सहारा लें। फिर इसी स्थिति में 20-30 सेकेंड तक रुके रहें और फिर दूसरे पैर से यही एक्सरसाइज करें। इससे न सिर्फ आपके पैर खुलेंगे, बल्कि कंधों और पीठ का दर्द भी दूर होगा।

एंकल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज

जोड़ों के दर्द की समस्या से निजात पाने के लिए एंकल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजभी अच्छी होती है। इसे आप रोज कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए फर्श या बिस्तर पर बैठकर, अपने पैर के तलवे के चारों ओर पट्टा लपेटें। अपने पैरों को सीधा रखें और धीरे से अपने शरीर की ओर खींचे। इसी अवस्था में 20 से 30 सेकंड तक रुकें और करवट बदलें। जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए इस एक्सरसाइज को डेली रूटीन में शामिल करें। दर्द से राहत पाने का यह बेहद आसान तरीका होता है।

स्ट्रेट-लेग पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच एक्सरसाइज

घुटनों का दर्द किसी को भी बहुत परेशान कर सकता है। हालांकि, अगर आप रोज कुछ एक्सरसाइज करें, तो इस समस्य से राहत पा सकते हैं। घुटनों के दर्द से छुटकारा पाने के लिए स्ट्रेट-लेग पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच एक्सरसाइज भी अच्छी रहती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए अपनी टांगें सीधी रखें और बैठ जाएं या पीठ के बल लेट जाएं। फिर अपने पैरों को उठाएं और घुटने को मोड़ें। यह एक्सरसाइज करने से आपको काफी आराम मिलता है।

