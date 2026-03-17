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डंबल नहीं है तो बाइसेप्स कैसे बनाएं? घर पर रखी ये 3 चीजों करेंगी मदद

Ghar Par Biceps Kaise Banaye: क्या आप जिम की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या बिजी वर्क लाइफ के चलते जिम जाने का समय नहीं मिल रहा है पर बाइसेप्स बनाने हैं? अगर आपको घर पर बाइसेप्स बनाने का तरीका बताएं।

डंबल नहीं है तो बाइसेप्स कैसे बनाएं? घर पर रखी ये 3 चीजों करेंगी मदद

Written by Vidya Sharma |Published : March 17, 2026 10:23 AM IST

Kya Hum Ghar Par Bina Dumbbell Ke Biceps Bana Sakte Hain: हम में से कई ऐसे लोग हैं जो ऑफिस या पढ़ाई के चलते जिम जाने का समय नहीं निकाल पाते हैं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिम की फीस तक अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप बॉडी ही नहीं बना सकते हैं। वैसे तो लड़के व लड़कियां फिटनेस और फुल बॉडी मसल गेन करने जिम जाते हैं, लेकिन अगर किसी एक बॉडी पार्ट की बात करें तो हर कोई बाइसेप बनाना चाहता है।

कई ऐसे लोग हैं जो जिम नहीं कई कारणों से जिम नहीं जा पाते हैं, लेकिन वह अगर पर बहुत ही आसानी से अपने बाइसेप्स बना सकते हैं। जी हां, घर पर। आपको कोई जिम जॉइन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि घर पर रोजाना इन 5 चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी बॉडी व बाइसेप्स को बिल्ड कर सकते हैं। आइए इन आसान तरीकों के बारे में जानें।

पानी की बोतल को बनाएं डंबल

जरूरी नहीं है कि आप डंबल खरीदें, बल्कि घर पर बोतलों की मदद से भी बाइसेप कर्ल्स, पुल-अप वैरिएशन और केबल कर्लस कर सकते हैं। आप बस दो सेम साइज की बोलत हैं जो पड़ने में आसान हों और उन्हें पानी से भर दें। अब आप सीधे खड़े होकर बोतल को हाथ में पकड़ें। अब अपने इन्हें डंबल की तरह उठाकर एक्सरसाइज करें और फिर देखें, कैसे आपकी बाइसेप्स मसल्स एक्टिव हो जाती हैं। जिम की तरह घर पर भी अपने वर्कआउट टाइम बना लें और रोज एक्सरसाइज करें।

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तौलिया से आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज

आप तौलिए की मदद से भी अपनी बाइसेप्स मसल को ट्रेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको तौलिए को दोनों सिरों से पकड़ना है। अब आप अपने हाथों को सीधा रखें और कोहनी को बिना मोड़े दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं। 10 तक काउंट करें और फिर हाथों को बिना मोड़े आगे की ओर ले आएं। यह एक्सरसाइज आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग कहलाती है, जिससे मसल्स की ताकत बढ़ती है और जोड़ों पर कम दबाव पड़ता है।

ईंट से करें एक्सरसाइज

बोलत और तौलिए के अलावा आप ईंट की हेल्प भी ले सकते हैं। जिस तरह डंबल की मदद से हम अपनी बाइसेप्स मसल्स को ट्रेन करते हैं, उसी तरह आपको दोनों हाथों में एक-एक ईंट लेनी है। इनसे आप चाहें आप अल्टरनेटर डंबल कर्ल करें, हैमर कर्ल करें, कंसंट्रेशन कर्ल करें या फिर इंक्लाइन डंबल कर्ल। डंबल से की जाने वाली ज्यादातर वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज आप ईंट की मदद से कर सकते हैं।

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Highlights

  • आप बाइसेप्स बनाने के लिए अपनी डाइट पर ज्यादा फोकस करें।
  • डंबल मारने के बाद मसल ब्रेक होती है, जिन्हें सही फार्म में बिल्ड करने के लिए प्रोटीन इनटेक बढ़ाएं।
  • जितनी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं उतना ही डाइट पर फोकस करें।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

विद्या शर्मा को डिजिटल मीडिया में लगभग 5 साल का अनुभव है। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता ... Read More