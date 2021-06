How to boost immunity with Yoga:आज की तनाव और भागदौड़ से भरी ज़िंदगी में लोगों की सेहत बिगड़ने की मुख्य वजह उनकी अस्त-व्यस्त लाइफस्टाइल ही है। वहीं, इन सबके साथ खान-पान से जुड़ी लापरवाही, कसरत की कमी, प्रदूषण और अन्य कई वजहों से भी लोगों की रोग-प्रतिरोधक शक्ति यानि इम्यून सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है और वे जल्दी-जल्दी बीमार पड़ते हैं। ऐसे में इन बीमारियों से बचने और संक्रमण का सामाना करने के लिए अगर आप अपने शरीर को मज़बूत बनाने के लिए आप योगासनों की मदद ले सकते हैं। कुछ विशेष योगासनों की मदद से आप ना केवल अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं बल्कि, अपनी रोग-प्रतिरोधक शक्ति को भी सुधार सकते हैं। (How to boost immunity with Yoga in Hindi)ऐसे ही योगासनों के बारे में पढ़ें यहां- Also Read - International Day of Yoga 2021: दिन में नहीं मिलता योगाभ्यास का समय तो रात में करें यह 1 योगासन, अच्छी नींद और पाचन शक्ति में होगा इज़ाफा

रोग-प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए करें इन योगासनों का अभ्यास

Also Read - Yoga for Better Immunity: रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने वाले योगासन, ये है करने का सही तरीका

धनुरासन

यह आसन करने के लिए जमीन पर चटाई बिछाएं औ पेट के बल लेट जाएं।

अब, अपने दाहिने पैर के घुटने को दाहिने हाथ और बाहिने पैर के घुटने को लेफ्ट हैंड से पकडें।

अब गहरी सांस लें और अपनी छाती और कंधों को धीरे-धीरे पीछे ले जाएं। पीछे से दोनों पैरों और थाइज़ को उठाएं।

फिर, पैरों को छत की तरफ ले जाएं। धीरे-धीरे सांस छोड़ें। कुछ देर इसी मुद्रा में रहते हुए अपना ध्यान नाभि (Belly Button) पर केंद्रित करें, हार्टबीट पर ध्यान दें और उसे महसूस करें।

अपनी सुविधा के अनुसार, आप इसे 5 मिनट तक दोहरा सकते हैं। (How to boost immunity with Yoga)

सर्वांगासन

इस आसन के अभ्यास के लिए पीठ के बल लेट जाएं।

फिर, अपने दोनों हाथों को ज़मीन पर मज़बूती से टिकाएं और अपनी कमर और दोनों पैरों को धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठाएं।

आपके शरीर का सारा वजन आपके शोल्डर्स पर तथा सिर पर आना चाहिए।

इस मुद्रा में आपका सिर और गर्दन एक सीध में होने चाहिए।

योगसान में अपनी सुविधा के अनुसार, कुछ समय ऐसे ही रहे। लेकिन, इस मुद्रा में रहते हुए इधर-उधर देखने की कोशिश ना करें, क्योंकि बाएं-दाएं मुड़ना नुकसानदायक हो सकता है।

धीरे-धीरे मुद्रा से बाहर आएं और सुविधानुसार इस योगासन को दोबारा अभ्यास करें।