Weight Loss के लिए 1 दिन में कितने घंटे एक्सरसाइज करनी चाहिए?

How many hours a day should I exercise to lose weight : साल 2026 में आप भी वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो पहले ये तो जान लीजिए कितने घंटे एक्सरसाइज (Wajan Ghatane ke liye kitne ghante exercise karen ) करना आपके लिए सही है।

How many hours a day should I exercise to lose weight: साल 2026 की शुरुआत में आपने भी वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज करने का रेजुलेशन लिया था और इसे फॉलो करते हुए रोजाना एक्सरसाइज भी कर रहे हैं? किसी दिन वेट लॉस की एक्सरसाइज आधा घंटा, तो किसी दिन 45 मिनट और तो कभी जोश में एक्सरसाइज 1 घंटे तक हो रही है। तो रुक जाइए, क्योंकि इस तरह से एक्सरसाइज करने से शरीर को दर्द तो महसूस होगा, लेकिन आपका वजन कम नहीं होगा।

डाइटिशियन प्रांजल कुमत का कहना है कि रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करने के साथ-साथ आप कितनी देर एक्सरसाइज कर रहे हैं ये बात मायने रखती है। तो चलिए जानते हैं weight Loss के लिए 1 दिन में कितने घंटे एक्सरसाइज करनी चाहिए?

1 दिन में कितने घंटे एक्सरसाइज करनी चाहिए?

एक्सपर्ट बताती हैं कि वजन घटाने के लिए 1 दिन में कितनी एक्सरसाइज जरूरी है इसका कोई फिक्स जवाब नहीं है। वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज का समय आपकी उम्र, वजन, बॉडी फैट प्रतिशत, लाइफस्टाइल (सेडेंटरी या एक्टिव), डाइट और हेल्थ कंडीशन पर निर्भर करता है। जिन लोगों के नई-नई एक्सरसाइज शुरू की है, उन्हें वजन घटाने के लिए 30 से 45 मिनट वर्कआउट करना चाहिए। जब आप नया -नया वर्कआउट करना शुरू करते हैं तो मसल्स में दर्द ज्यादा होता है। शरीर को धीरे-धीरे एक्टिव होने का समय मिलता है। जब आपके शरीर को एक्सरसाइज की आदत हो जाए तब आप समय को 1 घंटा या 2 घंटे तक कर सकते हैं।

वेट लॉस के लिए शुरुआत में कौन सी एक्सरसाइज करें

पहली बार वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज करने वाले लोगों को 20- 25 मिनट ब्रिस्क वॉक, 10 मिनट हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और 10 मिनट रनिंग करनी चाहिए। शुरुआती स्टेज में सप्ताह में 5-6 दिन इतना करना भी Weight Loss के लिए अच्छा स्टार्ट है।

मीडियम लेवल के लिए एक्सरसाइज

अगर आप पहले ही फिजिकली एक्टिव हैं तो रोजाना 45 से 60 मिनट तक एक्सरसाइजकर सकते हैं। 60 मिनट तक सही एक्सरसाइज करने से मसल्स टोन होती हैं। इससे स्टैमिना तेजी से बढ़ता है और फैट बर्निंग की प्रक्रिया भी तेज होती हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि मीडियम लेवल के लोगों को 25- 30 मिनट कार्डियो (वॉक, जॉगिंग, साइक्लिंग, डांस)

15 मिनट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करनी चाहिए। इससे वजन तेजी से कम होता है।

Weight loss करने का बेसिक फार्मूला

प्रांजल कुमत का कहना है कि वजन घटाने के लिए किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करने से पहले वेट लॉस का बेसिक फार्मूला जानना बहुत जरूरी है।

Weight Loss = Calories In < Calories Out

Calories In: इसका मतलब है आप दिनभर में क्या-क्या और कितना खाते हैं।

Calories Out: जो आपकी बॉडी एक्सरसाइज और मेटाबॉलिज्म से खर्च कर रही है।

दिन में आप ज्यादा कैलोरी खा रहे हैं और एक्सरसाइज करने के बावजूद कैलोरी कम खर्च कर रहे हैं तो वजन तेजी से बढ़ेगा। वहीं, अगर आप कम कैलोरी ले रहे हैं और एक्सरसाइज करते समय ज्यादा कैलोरी निकाल रहे हैं तो इससे वजन तेजी से कम होगा।

वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज क्यों जरूरी है?

बहुत से लोग सोचते हैं कि केवल डाइट से वजन कम हो जाएगा, लेकिन यह अधूरी सोच है। वजन घटाने के लिए खानपान में बदलाव करने के साथ-साथ एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करने से कैलोरी तेजी से बर्न होती है, फैट घटता है, मसल्स स्ट्रांग होती हैं, मेटाबॉलिज्म तेज होता है, हार्मोन बैलेंस बेहतर होता है। ये सभी फैक्टर मिलकर वजन घटाने की प्रक्रिया को तेज करते हैं।

